Πέθανε ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη «ως μελετητής και δημιουργός» τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Πέθανε, σε ηλικία 91 ετών, ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πληροφορούμενη την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, εξέχοντος δασκάλου και ιστορικού της Τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά μας πράγματα. Με στέρεες και πολύπλευρες σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης θεράπευσε με αφοσίωση το αντικείμενό του, τόσο με την πολύχρονη και εμπνευσμένη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και με το ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες συμβολές και αυτοτελείς δημοσιεύσεις.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη ως μελετητής, ως δημιουργός, ως επιμελητής. Αναδείχθηκε και ανέλαβε πολύ σημαντικές θέσεις διατελώντας εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε πλείστες διεθνείς εκθέσεις και, επί πολλά έτη πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή, υπήρξε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στην ανάδειξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής Τέχνης. Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του, τους αμέτρητους μαθητές και φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πήγε στη Γαλλία, όπου έλαβε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους και πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire del' Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV.

Υπήρξε επίσης απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε τελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία και είχε δημοσιεύσει αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε συλλογικές εκδόσεις.

