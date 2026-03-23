Πέθανε στα 82 της η Valerie Perrine, η ηθοποιός του Superman και υποψήφια για Oscar με το Lenny

Η Valerie Perrine, που ξεχώρισε στο Lenny του Bob Fosse και έμεινε στη μνήμη του κοινού ως Miss Teschmacher στα δύο πρώτα Superman, πέθανε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στο σπίτι της στο Beverly Hills. Την είδηση έκανε γνωστή ο στενός της άνθρωπος Stacey Souther.

Η ηθοποιός ήταν 82 ετών και τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η Perrine ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που πέρασαν με άνεση από το αμερικανικό σινεμά της δεκαετίας του 1970 στη μαζική ποπ κουλτούρα του Hollywood. Η μεγάλη στιγμή της ήρθε το 1974 με το Lenny, όπου υποδύθηκε τη Honey Bruce δίπλα στον Dustin Hoffman, στην ταινία του Bob Fosse για τη ζωή του Lenny Bruce. Για την ερμηνεία της κέρδισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών και ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου.

Για το ευρύ κοινό, πάντως, το όνομά της έμεινε περισσότερο δεμένο με τα Superman του 1978 και του 1980, όπου έπαιξε τη Miss Teschmacher, τη σύντροφο και βοηθό του Lex Luthor. Η παρουσία της δίπλα στους Christopher Reeve και Gene Hackman την έβαλε οριστικά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια του αμερικανικού εμπορικού σινεμά.

Η πορεία της είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν, μετά τη δουλειά της ως showgirl στο Λας Βέγκας, πέρασε στον κινηματογράφο με το Slaughterhouse-Five του George Roy Hill το 1972. Ακολούθησαν ταινίες όπως το The Last American Hero με τον Jeff Bridges, το The Electric Horseman με τον Robert Redford, το The Border με τον Jack Nicholson και αργότερα το What Women Want της Nancy Meyers. Παράλληλα, συνέχισε να δουλεύει και στην τηλεόραση, με εμφανίσεις σε σειρές μέχρι και τα 2000s.

Η δημόσια εικόνα της συνδέθηκε έντονα με το star system των 70s. Δεν ήταν μόνο ηθοποιός, αλλά και μία φιγούρα που κουβαλούσε όλη τη λάμψη, την αμεσότητα και τη θεατρικότητα εκείνης της εποχής. Η διαδρομή της, από το Λας Βέγκας στο Hollywood και από το New Hollywood στα μεγάλα στούντιο, τη μετέτρεψε σε μια χαρακτηριστική παρουσία του αμερικανικού θεάματος.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε μακριά από τα φώτα, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2015, ενώ τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο Forest Lawn Memorial Park στο Hollywood.