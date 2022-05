Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο έργο της Μαριέλας Νέστορα "is it day or is it night?"

H νέα παραγωγή́ της ομάδας σύγχρονου χορού́ της Μαριέλας Νέστορα YELP danceco. επικεντρώνεται στην αίσθηση της αφής. Το σώμα ως οργανισμός, ήδη ως έμβρυο, αγγίζει και αγγίζεται. Βρίσκεται σε διαρκή́ διάδραση με την υλικότητα. Καθορίζει το πώς υπάρχουμε στον κόσμο.

Η ανάγκη για επ-αφή, με αφορμή την έλλειψή της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμπειρίας μιας πανδημίας κινητοποιεί τη μελέτη της ομάδας μέσα από τα σώματα των χορευτών. Πώς μπορούμε να ξανα-μάθουμε την εγγύτητα;

Η χορογραφία εξερευνά την αφή όχι αποκλειστικά́ ως χειρονομία, αλλά́ ως τρόπο (συν)ύπαρξης και δράσης των σωμάτων στον χώρο και στον χρόνο.

Την αφή-άγγιγμα ως πράξη που τείνει και εκτείνεται προς-.

Την αφή, που είναι πάντα σε διάδραση και με τις άλλες αισθήσεις και αναδεικνύει το σώμα ως ‘σώμα εν διαδικασία’.

Τι θα μπορούσε να είναι η διευρυμένη αφή;

Ποιες είναι οι διαφορετικές διαστάσεις της;

Η παράσταση προσκαλεί το θεατή σε μια εμπειρία- μέσα από́ την κίνηση, την εικόνα και τις αλληλεπιδράσεις των υλικών- που ευαισθητοποιεί το σώμα, την απτική όραση και τη συναισθησία.

Facebook Twitter YELP danceco. | is it day or is it night? Φωτο: Μυρτώ Αποστολίδου.

Η χορογράφος, ερευνήτρια Μαριέλα Νέστορα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε καλλιτεχνική έρευνα Master's program- ArtEZ (Ολλανδία), Feldenkrais method- Professional Training (Greece1, IFF), Σύγχρονο χορό και χορογραφία – London Contemporary Dance School (Αγγλία), Βιολογία- B.Sc., Queen Mary and Westfield (Αγγλία) και Μοριακή Γενετική- M.Sc. St.Mary's Medical School, Imperial College (Αγγλία).

Η καλλιτεχνική της έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του Post Humanism, διερευνώντας τη χορογραφία ως συνάθροιση και αναπτύσσοντας τη μεθοδολογία της μοριακής χορογραφίας.

Ως χορογράφος της ομάδας YELP danceco. (2001-) έχει δημιουργήσει παραστάσεις για τη σκηνή, site specific αλλά και έργα για το δημόσιο χώρο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Διεθνούς Φεστιβάλ Καλαμάτας κ.ά..

Facebook Twitter YELP danceco. | is it day or is it night? Φωτο: Μυρτώ Αποστολίδου.

Ως ανεξάρτητη καλλιτέχνης (2011-17) έχει συμμετάσχει σε διάφορες συλλογικότητες (Green Park, Κολέκτιβα Ομόνοια, Θέατρο Εμπρός, Συνδεσμος Χορού) κι έχει κινητοποιήσει τα CollectiveChoreography Project CCP και from stage to page -μια πλατφόρμα και εκδόσεις για την ελληνική σκηνή σύγχρονου χορού.

Τα έργα της ομάδας χορού YELP danceco. έχουν παρουσιαστεί στο Μάριμπορ, τη Λιουμπλιάνα, το Ζάγκρεμπ, το Κάσελ, το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Μπράιτον, το Ίπσουιτς, τη Μπολόνια, το Μονπελιέ, τη Βρέστη, το Βουκουρέστι, το Πάρνου, το Άαρχους, τις Βρυξέλλες, την Αθήνα, την Καβάλα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Ύδρα, το Ηράκλειο, Χανιά και έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν σε πλατφόρμες και φεστιβάλ όπως ITI, Πλατφόρμα Χορού, Μπιενάλε της Αθήνας, Plesna Isba, Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πάτρας όπως και The Place Commissions, The Video Place, Videodance festival και MIRfestival.

Εργάζεται ως χορογράφος, ερευνήτρια, μέντορας, κινησιολόγος για το θέατρο και ως δασκάλα της μεθόδου Feldenkrais.

Facebook Twitter YELP danceco. | is it day or is it night? Φωτο: Μυρτώ Αποστολίδου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Μαριέλα Νέστορα

Χορευτές: Ιωάννα Τουμπακάρη, Γιάννης Τσιγκρής, Παγώνα Μπουλμπασάκου, Μαρί Κασσαπιάν

Μουσική: ILIOS

Κοστούμια: Ελευθερία Αράπογλου-DIGITARIA

Σκηνογραφία: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: 16.17.18.19 Ιουνίου 2022, 21.00

Χώρος: Θησείον, ένα θέατρο για τις Τέχνες

Διάρκεια: 90 λεπτά