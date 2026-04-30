Οι INXS τίμησαν τον Μάικλ Χάτσενς: «Το μόνο που ήθελε ήταν να έχουν σημασία όσα κάναμε»

Οι INXS παρέλαβαν το Ted Albert Award στα APRA Awards του 2026 και αφιέρωσαν τη βραδιά στον Μάικλ Χάτσενς, τον frontman του συγκροτήματος που έφυγε από τη ζωή το 1997.

Οι INXS τίμησαν τον Μάικλ Χάτσενς: «Το μόνο που ήθελε ήταν να έχουν σημασία όσα κάναμε»
φωτογραφία: Michael Putland
Οι INXS τίμησαν με μια συγκινητική ομιλία τον Μάικλ Χάτσενς στα APRA Awards του 2026, παραλαμβάνοντας το Ted Albert Award για την προσφορά τους στην αυστραλιανή μουσική.

Το θρυλικό αυστραλιανό συγκρότημα βραβεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, στο Hordern Pavilion του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης για τα 100 χρόνια της APRA. Κατά την παραλαβή του βραβείου, τα μέλη των INXS αναφέρθηκαν επανειλημμένα στον Χάτσενς, τον τραγουδιστή που σφράγισε την ταυτότητά τους και έφυγε από τη ζωή το 1997.

Ο Tim Farriss άνοιξε την ομιλία μιλώντας για την απουσία που εξακολουθεί να συνοδεύει το συγκρότημα. «Ήμουν μακριά με αυτούς τους ανθρώπους, τα αδέλφια μου εδώ πίσω μου, και φυσικά με τον Michael, που μας λείπει πολύ αυτή τη στιγμή», είπε, ευχαριστώντας στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη «που πίστεψαν σε μένα και σε αυτό που οραματιζόμουν ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε».

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε από τον Andrew Farriss, ο οποίος αναφέρθηκε απευθείας στον Χάτσενς και στη δημιουργική σχέση που τους συνέδεε από παιδιά. «Θα ήθελα ειδικά να ευχαριστήσω τον Michael Hutchence για τη δυναμική σκηνική του παρουσία, την απίστευτη φωνή του και για τα περισσότερα από 300 τραγούδια που γράψαμε μαζί ως δημιουργικό δίδυμο, από τότε που ήμασταν παιδιά», είπε.

«Σε ευχαριστούμε που ήσουν φίλος μας, Michael, και που μπόρεσες να κάνεις το αδύνατο μαζί μας ως INXS. Μας λείπεις, αδελφέ», πρόσθεσε.

Ο μπασίστας Garry Gary Beers τίμησε επίσης τον Χάτσενς και τον μάνατζερ του συγκροτήματος, Chris Murphy, ο οποίος έχει επίσης φύγει από τη ζωή, περιγράφοντας το γκρουπ ως οικογένεια που παρέμεινε δεμένη από τα σχολικά χρόνια. «Θέλω να ευχαριστήσω τα τέσσερα αδέλφια μου εδώ στη σκηνή, τον Michael και τον Chris Murphy, που δυστυχώς δεν είναι εδώ, αν και θα έπρεπε να βρίσκονται μαζί μας στη σκηνή», είπε.

Ο Jon Farriss αναφέρθηκε με τη σειρά του στους Murphy και Hutchence, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία του Andrew Farriss με τον τραγουδιστή «την πιο εκπληκτική δημιουργική σχέση».

Κλείνοντας την ομιλία, ο Kirk Pengilly θυμήθηκε κάτι που έλεγε συχνά ο Χάτσενς για την υστεροφημία του συγκροτήματος. «Ο Michael έλεγε συχνά ότι το μόνο που ήθελε ήταν να έχουμε σημασία. Να πουν κάποια μέρα οι άνθρωποι: “Ναι, έκαναν κάτι, πρόσφεραν κάτι, είχαν σημασία”. Αυτό το βραβείο επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό», είπε απευθυνόμενος στο κοινό.

Το Ted Albert Award επισφράγισε μια σπουδαία βραδιά για την αυστραλιανή μουσική, με την τελετή να περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα στους INXS από καλλιτέχνες όπως οι Jimmy Barnes, Kate Ceberano, Paul Dempsey και Kav Temperley.

Με στοιχεία από Rolling Stone , NME

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
THE LIFO TEAM
Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
THE LIFO TEAM
Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Ένα γλυπτό στο Waterloo Place, με μια φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από μια τεράστια σημαία, εμφανίστηκε με το όνομα “Banksy” στη βάση του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει την πατρότητα, αλλά η εικόνα ήδη διαβάζεται ως σχόλιο για την εξουσία, τον εθνικισμό και την τυφλή πίστη στα σύμβολα
THE LIFO TEAM
Ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», φέρνοντας στη σκηνή τρεις πολύ διαφορετικές μορφές του σύγχρονου σινεμά: τον Πίτερ Τζάκσον, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Τίλντα Σουίντον.
THE LIFO TEAM
Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Πολιτισμός / Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Με αφορμή το Costume Art, τη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης που συνδέεται με το φετινό Met Gala, η Vogue παρουσίασε πέντε έργα σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών που κοιτούν το σώμα πέρα από τη μόδα: ως εικόνα, γλυπτό, μνήμη, μητρότητα και μεταμόρφωση.
THE LIFO TEAM
Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει

Πολιτισμός / Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει στο πνεύμα

Με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της National Gallery στο Λονδίνο, ο Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν επιστρέφει όχι απλώς ως ζωγράφος αγίων και μαρτυρίων, αλλά ως ο καλλιτέχνης που έκανε το φως, το ύφασμα, το νερό και ένα δεμένο αρνί να κουβαλούν το βάρος της πίστης, της σιωπής και του σώματος.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Πολιτισμός / Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Μελετητές του Trinity College Dublin εντόπισαν στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης ένα άγνωστο χειρόγραφο του Caedmon's Hymn, του ποιήματος του 7ου αιώνα που θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο ποίημα στην αγγλική γλώσσα.
THE LIFO TEAM
Η Billie Eilish και ο James Cameron φέρνουν την περιοδεία Hit Me Hard and Soft σε 3D στις αίθουσες

Πολιτισμός / Η Μπίλι Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον μεταφέρουν την περιοδεία «Hit Me Hard and Soft» σε 3D στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η Μπίλι Άιλις συνεργάζεται με τον Τζέιμς Κάμερον για το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D), μια κινηματογραφική μεταφορά της περιοδείας της που συνδυάζει συναυλιακό υλικό, στιγμές από τα παρασκήνια και την εμπειρία του 3D.
THE LIFO TEAM
ΚΑΒΑΦΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Πολιτισμός / Το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων γλυπτό με τον Κ.Π. Καβάφη

Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό - Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή
THE LIFO TEAM
 
 