Μπέος κατά Akyla και Καπουτζίδη: Δεν είναι «πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά»

Νέο ομοφοβικό παραλήρημα από τον δήμαρχο του Βόλου

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ο Αχιλλέας Μπέος, μέσω νέου ομοφοβικού παραληρήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε στο στόχαστρο τον Akyla, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, αλλά και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο δήμαρχος του Βόλου σχολίασε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, την ελληνική συμμετοχή καθώς και το πώς αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ.

Στην ανάρτησή του, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στον Akyla λέγοντας συγκεκριμένα: «Μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 ημέρες και πλέον... παρουσιάζετε μία τραγική εικόνα για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο; Ρε τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες; Πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι».

Στη συνέχεια ο Αχιλλέας Μπέος απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες των καναλιών και στην ελληνική κρατική τηλεόραση ζητώντας τους να βάλουν «φρένο». 

«Τι είν’ αυτό ρε; Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά ρε», λέει χαρακτηριστικά.

«Εμείς όλοι οι Έλληνες - η πλειοψηφία τουλάχιστον - που πιστεύουμε στη θρησκεία, την οικογένεια, την πατρίδα, δεν μας αρέσουν αυτά ρε. Δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν εσάς είναι τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια», καταλήγει.

Ο Αχιλλέας Μπέος «ανάγκη της κοινωνίας»;

Οπτική Γωνία / Ο Αχιλλέας Μπέος «ανάγκη της κοινωνίας»;

Ο Μπέος έχει τον λαό του. Όχι μόνο στον Βόλο. Είναι ο ίδιος κόσμος που γελάει με emoticon κάτω από τις «λουλούδες» και τα «πουστρόνια». Ο ίδιος λαός που βλέπει τον Μπέο ως μια λιγάκι άξεστη πλην ίσως αναγκαία απάντηση στον woke κίνδυνο.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

