Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τη μεταχείριση Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε αφού κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μέλη του στολίσκου δεμένα και γονατισμένα υπό την επιτήρηση Ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, το διάβημα πραγματοποιήθηκε με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ ζητήθηκαν εξηγήσεις από την ισραηλινή πλευρά και η άμεση διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που κρατούνται.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι απαιτείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστερήσεις τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή.

Το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε αντιδράσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο υλικό εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές με δεμένα χέρια και σκυμμένο το κεφάλι πάνω σε στρατιωτικό σκάφος, ενώ ακούγεται ο ισραηλινός εθνικός ύμνος. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Welcome to Israel».

Η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να κάνει λόγο για μεταχείριση που «παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, οι οποίες κάλεσαν Ισραηλινούς διπλωμάτες για εξηγήσεις ή προχώρησαν σε επίσημα διαβήματα διαμαρτυρίας.

Αποστάσεις από τη στάση Μπεν Γκβιρ πήρε και η ισραηλινή κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο τρόπος διαχείρισης των ακτιβιστών «δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ότι προκάλεσε ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ο στολίσκος «Global Sumud Flotilla» απέπλευσε από την Τουρκία με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να αμφισβητήσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ και τέθηκαν υπό κράτηση.