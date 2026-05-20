Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέοι συρμοί, νέα λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», βρέθηκαν η ανανέωση του στόλου λεωφορείων, ο εκσυγχρονισμός των συρμών του Μετρό και του Ηλεκτρικού, η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με πυκνότερα δρομολόγια και βελτιωμένες χρονοαποστάσεις, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη.

Παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα και στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την προμήθεια νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς και τις παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται στο δίκτυο.

Ο σχεδιασμός για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας -όπως υπογράμμισε- αποτελεί μια διαρκή επένδυση στη λειτουργία της πόλης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και λειτουργικό δίκτυο για όλους τους επιβάτες.

Οι βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, σύμφωνα με τον Κ. Κυρανάκη

Με τη σειρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο και τους διευθύνοντες συμβούλους των συγκοινωνιακών φορέων ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, Αντώνη Κεραστάρη, Θανάση Κοτταρά και Στέφανο Αγιάσογλου, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, με αιχμή την ανανέωση στόλου, τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων.

Όπως τόνισε, η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα στα λεωφορεία, αποτυπώνει την επιστροφή ολοένα και περισσότερων πολιτών στα δημόσια μέσα μεταφοράς, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη:

1. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου λεωφορείων των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ήδη ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο τα 1.700 νέα λεωφορεία τα επόμενα δύο χρόνια.

2. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις 15 πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια.

3. Η ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με την προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και την αναβάθμιση των υποδομών.

4. Το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών της Γραμμής 1, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αναμονών ακόμη και στα 5 λεπτά στις ώρες αιχμής.

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για εμάς, είναι κάτι πολύ περισσότερο από υποδομές, οχήματα και διαδρομές. Είναι η καθημερινή αξιοπρέπεια του πολίτη. Είναι να φτάνει κάποιος στον προορισμό του με ασφάλεια, με συνέπεια, με σεβασμό. Είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να πάει στη δουλειά του, του νέου να πάει στο πανεπιστήμιο του, του ηλικιωμένου να κινηθεί με ευκολία, της οικογένειας να ζει μια καλύτερη καθημερινότητα.

Γιατί όπως σε κάθε διαδρομή, έτσι και στην πολιτική, πρέπει να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε. Ποια ήταν η αφετηρία μας το 2019. Πού βρισκόμαστε σήμερα, το 2026. Και κυρίως, πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Με περισσότερα έργα, περισσότερη ευθύνη και περισσότερη φροντίδα για τον πολίτη.

Γιατί τελικά η πρόοδος δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γραμμών ή σε αριθμούς έργων. Μετριέται στο αν ο πολίτης αισθάνεται ότι η ζωή του γίνεται καλύτερη. Εκεί κρίνεται η πολιτική. Εκεί κρίνεται το κράτος. Εκεί κρίνεται η ευθύνη όλων μας.».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός, συμπυκνώνοντας το νόημα της εκδήλωσης είπε χαρακτηριστικά «υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στον ανανεωμένο στόλο των συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς και πέντε νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, τα οποία ενισχύουν τις υπηρεσίες μετακίνησης πολιτών με μειωμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια μετέβη στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, για να δει από κοντά τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των μέσων σταθερής τροχιάς.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ