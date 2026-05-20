Το Διεθνές Βραβείο Booker 2026 στην Yang Shuang-zi για το «Taiwan Travelogue»

Το «Taiwan Travelogue» είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράφτηκε αρχικά στα μανδαρινικά καθώς και το πρώτο βιβλίο Ταϊβανέζας συγγραφέα που διακρίνεται με το διεθνές βραβείο

Η Yang Shuang-zi, συγγραφέας του βιβλίου «Taiwan Travelogue» και η μεταφράστρια Lin King ποζάρουν με τα βραβεία του Διεθνούς Βραβείου Booker 2026/Φωτογραφία: EPA
Το μυθιστόρημα «Taiwan Travelogue» (Ταϊβάν:ημερολόγιο ταξιδιού), μια ιστορία αγάπης που παρουσιάζεται ως ταξιδιωτικό χρονικό από την Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker.

Το βιβλίο, γραμμένο από τη Yang Shuang-zi και μεταφρασμένο από τη Lin King, είναι το πρώτο έργο που γράφτηκε αρχικά στα μανδαρινικά και κέρδισε το βραβείο λογοτεχνίας, καθώς και το πρώτο βιβλίο Ταϊβανέζας συγγραφέα που διακρίνεται με αυτή την τιμή.

Το βραβείο, που απονέμεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών, το οποίο μοιράζονται εξίσου συγγραφέας και μεταφραστής.

Η ιστορία ξεκινά το 1938, όταν η Ιαπωνία είχε καταλάβει την Ταϊβάν. Μια νεαρή Γιαπωνέζα συγγραφέας φτάνει στο νησί θέλοντας να γνωρίσει την τοπική ζωή και ιδιαίτερα να δοκιμάσει τις γαστρονομικές σπεσιαλιτέ της Ταϊβάν. Σύντομα ερωτεύεται τη γυναίκα μεταφράστριά της, όμως δυσκολεύεται να ξεπεράσει το χάσμα ανάμεσα στον κατακτητή και τον κατακτημένο.

Η συγγραφέας Natasha Brown, πρόεδρος της φετινής επιτροπής του βραβείου, δήλωσε ότι το μυθιστόρημα «καταφέρνει ένα εντυπωσιακό διπλό επίτευγμα: λειτουργεί τόσο ως ερωτική ιστορία όσο και ως οξυδερκές μετα-αποικιακό μυθιστόρημα».

Το Διεθνές Βραβείο Booker απονεμόταν αρχικά σε συγγραφέα για το σύνολο του έργου του, όμως από το 2016 βραβεύει ένα μόνο βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και έχει εκδοθεί στη Βρετανία ή την Ιρλανδία τους προηγούμενους 12 μήνες.

Το Διεθνές Βραβείο Booker 2026 στην Yang Shuang-zi για το «Taiwan Travelogue» Facebook Twitter
Η Yang Shuang-zi και η Lin King μαζί με τους κριτές της διοργάνωσης/Φωτογραφία: EPA

Στη βραχεία λίστα φέτος βρέθηκαν επίσης τα βιβλία The Director του Daniel Kehlmann, The Witch της Marie NDiaye, On Earth As It Is Beneath της Ana Paula Maia, The Nights Are Quiet in Tehran της Shida Bazyar και She Who Remains της Rene Karabash.

Η Yang γράφει επίσης manga και σενάρια για βιντεοπαιχνίδια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε ότι ξεκίνησε να γράφει το μυθιστόρημα θέλοντας να εξερευνήσει τη σύνθετη σχέση της Ταϊβάν με την ιαπωνική αποικιοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «ένα αντιφατικό μείγμα αποστροφής και νοσταλγίας».

Όπως είπε με χιούμορ, η έρευνα γύρω από τα βασικά θέματα του βιβλίου - τα ταξίδια και το φαγητό - «άλλαξε τη ζωή μου με δύο προφανείς τρόπους: μειώθηκαν οι οικονομίες μου και αυξήθηκε το βάρος μου».

Πριν από την τελετή απονομής της Τρίτης, που πραγματοποιήθηκε στο Tate Modern στο Λονδίνο, το «Taiwan Travelogue» θεωρούνταν ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία της φετινής λίστας.

Όταν κυκλοφόρησε στα μανδαρινικά το 2020, κέρδισε το βραβείο Golden Tripod Awards, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές διακρίσεις της Ταϊβάν. Το βιβλίο δεν κυκλοφορεί στην Κίνα, η οποία θεωρεί την δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της.

Η αγγλική μετάφραση που εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2024 απέσπασε το National Book Awards στην κατηγορία μεταφρασμένης λογοτεχνίας.

Οι κριτικοί επίσης αποθέωσαν το έργο. Ο Ángel Gurría-Quintana στους Financial Times το χαρακτήρισε «μια πλούσια και μεθυστική εξερεύνηση της γλώσσας και της επιθυμίας».

Η Shahnaz Habib, γράφοντας στους New York Times, ανέφερε ότι το «Taiwan Travelogue» είναι «ένα απολαυστικά πολυεπίπεδο μυθιστόρημα για το πώς η εξουσία διαμορφώνει τις σχέσεις και για όσα αποκαλύπτουν - ή αποκρύπτουν - τα ταξίδια», χαρακτηρίζοντάς το «μια δεξιοτεχνική επίδειξη λογοτεχνικής πολυφωνίας».

Όταν ανακοινώθηκε το όνομά της την Τρίτη, η Yang ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας σημειώσεις που δυσκολευόταν να ξεδιπλώσει, καθώς τα χέρια της ήταν γεμάτα γλυκό. Στη συνέχεια εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο για τη σημασία της λογοτεχνίας και τον ρόλο της στην Ταϊβάν, με τη Lin King να μεταφράζει.

«Η λογοτεχνία ποτέ δεν εγκατέλειψε το πεδίο ούτε παραιτήθηκε από τον διάλογο μεταξύ των ανθρώπων», είπε η Yang. «Οι αναζητήσεις της λογοτεχνίας της Ταϊβάν εδώ και έναν αιώνα είναι στην πραγματικότητα η εκατοντάχρονη αναζήτηση των ανθρώπων της Ταϊβάν για ελευθερία και ισότητα».

Με πληροφορίες από New York Times

