Ο Lil Nas X μπαίνει σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας

Ο Lil Nas X εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας στο Λος Άντζελες. Αν τηρήσει τους όρους του, οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς μπορεί να αποσυρθούν.

Ο Lil Nas X εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας, έπειτα από δικαστική απόφαση στο Λος Άντζελες, σε μια εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση των τεσσάρων κακουργηματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το επεισόδιο του περασμένου Αυγούστου συνδέεται με διπολική διαταραχή που διαγνώστηκε αργότερα και δεν αντανακλά τη συνήθη συμπεριφορά του 26χρονου καλλιτέχνη. Αν ακολουθήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα και δεν παραβιάσει τον νόμο για δύο χρόνια, οι κατηγορίες θα διαγραφούν.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του Αυγούστου του 2025, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ο Lil Nas X βρισκόταν σε δρόμο της κοιλάδας του Σαν Φερνάντο φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές μπότες και φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς που είχαν φτάσει έπειτα από κλήσεις. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τρεις κακουργηματικές κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία αντίστασης κατά αρχής. Στους όρους του προγράμματος περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση κατοχής όπλων και απειλής βίας.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο, είπε στο Rolling Stone ότι αισθάνεται «ευγνώμων» και πως η υπόθεση «θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα». Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, είχε μιλήσει στο Instagram για «τρομακτικές» μέρες, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του ότι θα είναι καλά.

Ο Lil Nas X έγινε παγκόσμιο όνομα με το Old Town Road, που έσπασε το ρεκόρ παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100, και αργότερα με το Montero, το άλμπουμ που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop φιγούρες της γενιάς του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Με το Son of Nobody, ο Yann Martel αφήνει για λίγο τους ήρωες της Ιλιάδας στην άκρη και στρέφεται σε έναν απλό στρατιώτη, συνδέοντας τον Όμηρο με τον κόσμο του Τραμπ και του Πούτιν.
THE LIFO TEAM
ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Πολιτισμός / Μέριλιν Μονρόε: Δύο εκθέσεις την τιμούν ως πρωτοπόρο της δημιουργικότητας

Tο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων της Μονρόε, αναδεικνύουν τη φιλμογραφία της και την εξέλιξη της εικόνας της
THE LIFO TEAM
Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Πολιτισμός / Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.
THE LIFO TEAM
Dean Majd: η έκθεση Hard Feelings μετατρέπει τη νεανική ανδρική βία και τρυφερότητα σε εικαστικό ημερολόγιο

Πολιτισμός / Το τραυματισμένο ημερολόγιο μιας ανδρικής αδελφότητας

Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
THE LIFO TEAM
ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
THE LIFO TEAM
Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Πολιτισμός / Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
THE LIFO TEAM
Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Πολιτισμός / Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
 
 