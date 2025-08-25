ΔΙΕΘΝΗ
«Ο Lil Nas X στο εδώλιο για επίθεση σε αστυνομικούς αφού εθεάθη στους δρόμους του Λος Άντζελες με τα εσώρουχα

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, φέρεται να όρμησε εναντίον τους - Κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Lil Nas X, καθώς ο ράπερ κατηγορείται πλέον για τέσσερα κακουργήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία του Λος Άντζελες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καλλιτέχνης, κατά κόσμον Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για «πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό» και μία κατηγορία για «αντίσταση κατά εκτελεστικού οργάνου».

Ο 26χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη λεωφόρο Βεντούρα, όπου εθεάθη να περπατά γυμνός λίγο πριν τις 6 το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, φέρεται να όρμησε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο, καθώς οι αστυνομικοί υποπτεύονταν ότι είχε κάνει υπερβολική δόση

Αρχικά είχε κατηγορηθεί μόνο για πλημμέλημα, ωστόσο οι νέες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος τον φέρνουν αντιμέτωπο με σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση και επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου σήμερα Δευτέρα. Εκπρόσωποί του δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Η απαγγελία κατηγοριών έρχεται μετά από δημοσιεύματα του TMZ, που είχαν φέρει στη δημοσιότητα βίντεο όπου ο καλλιτέχνης φαινόταν να χορεύει στον δρόμο φορώντας μόνο καουμπόικες μπότες και εσώρουχα, καλώντας τους περαστικούς να «έρθουν στο πάρτι». 

Ο Lil Nas X έγινε διεθνώς γνωστός το 2019 με την viral επιτυχία «Old Town Road». Ακολούθησαν το single Montero (Call Me By Your Name), που προκάλεσε έντονες συζητήσεις για την τολμηρή εικονογραφία του, και τον πρώτο δίσκο του «Montero» (2021), που έφτασε στο Νο 2 των αμερικανικών charts και απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Ο καλλιτέχνης προετοιμάζει το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Dreamboy», ωστόσο η κυκλοφορία του ενδέχεται να επισκιαστεί από τις τρέχουσες δικαστικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από Guardian

