Couture: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας με την Αντζελίνα Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Couture», ένα δράμα που συνδυάζει τη λάμψη του Παρισιού με τον έρωτα, αλλά και τη διάγνωση της κεντρικής ηρωίδας με καρκίνο.

Η Vertical Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας, στην οποία η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τη Maxine, μια σκηνοθέτιδα, της οποίας η ζωή αρχίζει να αλλάζει όταν ταξιδεύει στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.

Στο τρέιλερ, η Maxine καλείται να φέρει εις πέρας ένα σημαντικό επαγγελματικό πρότζεκτ, την ίδια ώρα που διαχειρίζεται τον έρωτά της με τον Γάλλο συνεργάτη της -τον οποίο υποδύεται ο Λουί Γκαρέλ- αλλά και τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού.

«Παρασυρμένη σε μια ερωτική ιστορία με έναν γνώριμο συνεργάτη, ενώ η πορεία της διασταυρώνεται με γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών καταβολών -όλες αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο της μοίρας τους- η Maxine ξεκινά ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας που την αναγκάζει να αντιμετωπίσει τις επιλογές που διαμόρφωσαν τη ζωή της», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Couture: Πότε κυκλοφορεί - Η προσωπική εμπειρία της Τζολί με τον καρκίνο

Το «Couture» έκανε πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival τον Σεπτέμβριο του 2025 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου.

Η ιστορία της ταινίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της προσωπικής εμπειρίας της ίδιας της Αντζελίνα Τζολί. Το 2013 η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, καθώς έφερε το γονίδιο BRCA1, εξαιτίας του βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού με τον καρκίνο.

Η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, πέθανε το 2007 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού, ενώ τόσο η θεία όσο και η γιαγιά της ηθοποιού έχασαν επίσης τη ζωή τους από την ίδια ασθένεια.

Αντζελίνα Τζολί: Η πρόσφατη αναφορά στα «σημάδια» από τη διπλή μαστεκτομή

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν μερικούς μήνες στο γαλλικό μέσο France Inter, η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τα «σημάδια» που φέρει από τη διπλή προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν βλέπει τις ουλές της ως κάτι που πρέπει να κρύψει ή να ξεχάσει, αλλά ως μέρος της διαδρομής της. «Λοιπόν, πάντα ήμουν κάποια που ενδιαφερόταν περισσότερο για τα σημάδια και τη ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς ουλές. Οπότε, όχι, νομίζω ότι, ξέρεις, βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα για να μείνω εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο με τα παιδιά μου».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Couture» στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης και στην προσωπική της εμπειρία απώλειας: «Αγαπώ τα σημάδια μου γι' αυτό, ξέρετε, και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να επιλέξω να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου. Έχασα τη μαμά μου όταν ήμουν μικρή και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Κλείνοντας, είπε: «Για μένα, όχι, νομίζω ότι αυτή είναι η ζωή. Και αν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου και δεν έχεις κάνει [κάτι μεγάλο, ξέρεις], δεν έχεις κάνει λάθη, δεν έχεις προκαλέσει χάος, δεν έχεις ουλές, δεν έχεις ζήσει μια αρκετά γεμάτη ζωή, νομίζω».

