ΛΕΞ: Αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 45.000 άτομα στο Καυτανζόγλειο

Πλήθος κόσμου, από την Κοζάνη μέχρι την Κέρκυρα, στη συναυλία του ΛΕΞ

Ο ΛΕΞ, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025, έδωσε συναυλία στο Καυτανζόγλειο στη Θεσσαλονίκη και αποθεώθηκε.

Ο ΛΕΞ κατάφερε να γεμίσει τον χώρο, με πάνω από 45.000 άτομα- σύμφωνα με το voria.gr- να είναι εκεί για να τον απολαύσουν live.

Ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος ενώ στην ερώτηση «Γιατί ΛΕΞ;» που έθεσε το Ράδιο Θεσσαλονίκη σε όσους βρέθηκαν έξω από το Καυτανζόγλειο, απάντησαν: «Γιατί είναι η φωνή του λαού», «Μιλάει για τα κοινωνικά, για τα πολιτικά, μας εκφράζει με τους στίχους του», «Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που ενώνει τον κόσμο», «Ο ΛΕΞ είναι αληθινός. Δεν φοβάται να μιλήσει για όσα οι άλλοι αποφεύγουν», «Περνάει μηνύματα που πρέπει να ακουστούν» και «Γιατί όχι ΛΕΞ; Είναι από τους καλύτερους ράπερς που έχουμε στην Ελλάδα!».

Από τις 4 χθες το απόγευμα, το πλήθος κατέφθανε ασταμάτητα, όπως αναφέρει το rthess.gr, και άνθρωποι κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας (από την Κοζάνη μέχρι την Κέρκυρα), πήγαν στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία του ΛΕΞ.

Οι περισσότεροι επέλεξαν να φτάσουν με τα πόδια, ενώ δεκάδες άλλοι έφτασαν με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία άφησαν στα πεζοδρόμια έξω από το στάδιο.