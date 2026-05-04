Ο Κένεθ Μπράνα φαντάζεται έναν τελευταίο, σκοτεινό Thor

Πριν ο Thor αρχίσει να κάνει αστεία με το σφυρί του, ήταν κάτι άλλο: ένας εξόριστος θεός, ένας γιος που έπρεπε να μάθει την εξουσία, ένας ήρωας με οικογενειακό δράμα, πατέρα, αδελφό και αρκετό σαιξπηρικό βάρος για να σηκώσει ολόκληρο το Άσγκαρντ.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το Thor του 2011, ο Κένεθ Μπράνα λέει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον χαρακτήρα, αλλά όχι για ακόμη μία πολύχρωμη περιπέτεια της Marvel. Ο σκηνοθέτης του πρώτου φιλμ φαντάζεται έναν πιο σκοτεινό, ώριμο και τελικό Thor, στο πνεύμα του Logan, της ταινίας του Τζέιμς Μάνγκολντ που έδωσε στον Wolverine του Χιου Τζάκμαν ένα μελαγχολικό φινάλε.

Μιλώντας στο Business Insider, με αφορμή τη 15η επέτειο από την κυκλοφορία του Thor, ο Μπράνα είπε ότι η Marvel ήθελε τότε να επιστρέψει για ένα σίκουελ, αλλά ο ίδιος χρειαζόταν διάλειμμα μετά από τρία χρόνια δουλειάς πάνω στην ταινία. Το Thor: The Dark World του 2013 πέρασε τελικά στα χέρια του Άλαν Τέιλορ.

Facebook Twitter Ο Τομ Χίντλστον και ο Κρις Χέμσγουορθ στο Thor του 2011, όταν ο ήρωας της Marvel είχε ακόμη έντονο μυθολογικό και οικογενειακό βάρος.

«Ένα κομμάτι μου θα ήθελε να ολοκληρώσει τη σχέση του με αυτόν τον χαρακτήρα», είπε ο Μπράνα, αποκαλύπτοντας ότι είχε ιδέες πιο κοντά στο Logan του Τζέιμς Μάνγκολντ. Όπως σημείωσε, θα ήθελε να δει τον Κρις Χέμσγουορθ και τους υπόλοιπους ηθοποιούς να αποκτούν τη δική τους τελική ιστορία, που θα οδηγούσε τον Thor σε ένα «ένδοξο λυκόφως».

Η λέξη δεν είναι τυχαία. Ο Thor του Μπράνα δεν είχε ξεκινήσει από το αστείο, αλλά από τον μύθο. Το πρώτο φιλμ έβλεπε τον ήρωα μέσα από τη μυθολογία, την πτώση και την οικογενειακή σύγκρουση. Ο Μπράνα, με τη μεγάλη του σχέση με τον Σαίξπηρ, είχε διαβάσει στον θεό του κεραυνού κάτι από κλασικό τραγικό ήρωα: έναν πρίγκιπα που έπρεπε να χάσει τη δύναμή του για να μάθει τι σημαίνει να την αξίζει.

Η πορεία του franchise άλλαξε θεαματικά στη συνέχεια. Ο Τάικα Γουαϊτίτι έδωσε στον Thor πιο κωμική, αυτοσαρκαστική ενέργεια με το Thor: Ragnarok, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της σειράς, και συνέχισε προς την ίδια κατεύθυνση με το Thor: Love and Thunder. Η τέταρτη ταινία, ωστόσο, δεν ξεπέρασε εμπορικά το Ragnarok και δέχθηκε πιο συγκρατημένες κριτικές. Ο ίδιος ο Χέμσγουορθ έχει παραδεχθεί ότι ίσως έγινε «υπερβολικά ανόητη».

Ο Γουαϊτίτι έχει δηλώσει ότι δεν θα επιστρέψει για πέμπτο Thor, ενώ ο Χέμσγουορθ έχει πει ότι η Marvel έχει σχέδια για τον χαρακτήρα μετά την εμφάνισή του στο Avengers: Doomsday. Ο Μπράνα, από την πλευρά του, αναγνωρίζει ότι το μέλλον του MCU είναι πιθανότατα ήδη σχεδιασμένο και ότι η δική του επιστροφή είναι «άλλη ερώτηση».

Ακόμη κι έτσι, η ιδέα έχει δύναμη. Ένας Thor που δεν προσπαθεί να γίνει πιο αστείος, πιο φωτεινός, πιο franchise friendly. Ένας Thor που επιστρέφει στο βάρος του μύθου, στο σώμα του Κρις Χέμσγουορθ που έχει πια μεγαλώσει μαζί με τον ρόλο, και σε ένα τέλος που δεν θα μοιάζει με ακόμη μία σκηνή μετά τους τίτλους.

Ίσως ο Thor να μη χρειάζεται άλλο ένα αστείο. Ίσως χρειάζεται επιτέλους το λυκόφως του.

με στοιχεία από Business Insider, Deadline, Variety