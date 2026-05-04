ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Κένεθ Μπράνα φαντάζεται έναν τελευταίο, σκοτεινό Thor

Ο σκηνοθέτης του πρώτου Thor είπε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον ήρωα της Marvel για μια πιο σκοτεινή, τελική ιστορία με τον Κρις Χέμσγουορθ, μακριά από την κωμική τροπή των τελευταίων ταινιών.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Κένεθ Μπράνα θέλει έναν τελευταίο Thor σαν το Logan Facebook Twitter
Ο Κένεθ Μπράνα στα γυρίσματα του Thor. Δεκαπέντε χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης λέει ότι θα ήθελε να δει τον ήρωα σε μια πιο σκοτεινή, τελική ιστορία
0

Πριν ο Thor αρχίσει να κάνει αστεία με το σφυρί του, ήταν κάτι άλλο: ένας εξόριστος θεός, ένας γιος που έπρεπε να μάθει την εξουσία, ένας ήρωας με οικογενειακό δράμα, πατέρα, αδελφό και αρκετό σαιξπηρικό βάρος για να σηκώσει ολόκληρο το Άσγκαρντ.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το Thor του 2011, ο Κένεθ Μπράνα λέει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον χαρακτήρα, αλλά όχι για ακόμη μία πολύχρωμη περιπέτεια της Marvel. Ο σκηνοθέτης του πρώτου φιλμ φαντάζεται έναν πιο σκοτεινό, ώριμο και τελικό Thor, στο πνεύμα του Logan, της ταινίας του Τζέιμς Μάνγκολντ που έδωσε στον Wolverine του Χιου Τζάκμαν ένα μελαγχολικό φινάλε.

Μιλώντας στο Business Insider, με αφορμή τη 15η επέτειο από την κυκλοφορία του Thor, ο Μπράνα είπε ότι η Marvel ήθελε τότε να επιστρέψει για ένα σίκουελ, αλλά ο ίδιος χρειαζόταν διάλειμμα μετά από τρία χρόνια δουλειάς πάνω στην ταινία. Το Thor: The Dark World του 2013 πέρασε τελικά στα χέρια του Άλαν Τέιλορ.

Ο Κένεθ Μπράνα θέλει έναν τελευταίο Thor σαν το Logan Facebook Twitter
Ο Τομ Χίντλστον και ο Κρις Χέμσγουορθ στο Thor του 2011, όταν ο ήρωας της Marvel είχε ακόμη έντονο μυθολογικό και οικογενειακό βάρος.

«Ένα κομμάτι μου θα ήθελε να ολοκληρώσει τη σχέση του με αυτόν τον χαρακτήρα», είπε ο Μπράνα, αποκαλύπτοντας ότι είχε ιδέες πιο κοντά στο Logan του Τζέιμς Μάνγκολντ. Όπως σημείωσε, θα ήθελε να δει τον Κρις Χέμσγουορθ και τους υπόλοιπους ηθοποιούς να αποκτούν τη δική τους τελική ιστορία, που θα οδηγούσε τον Thor σε ένα «ένδοξο λυκόφως».

Η λέξη δεν είναι τυχαία. Ο Thor του Μπράνα δεν είχε ξεκινήσει από το αστείο, αλλά από τον μύθο. Το πρώτο φιλμ έβλεπε τον ήρωα μέσα από τη μυθολογία, την πτώση και την οικογενειακή σύγκρουση. Ο Μπράνα, με τη μεγάλη του σχέση με τον Σαίξπηρ, είχε διαβάσει στον θεό του κεραυνού κάτι από κλασικό τραγικό ήρωα: έναν πρίγκιπα που έπρεπε να χάσει τη δύναμή του για να μάθει τι σημαίνει να την αξίζει.

Η πορεία του franchise άλλαξε θεαματικά στη συνέχεια. Ο Τάικα Γουαϊτίτι έδωσε στον Thor πιο κωμική, αυτοσαρκαστική ενέργεια με το Thor: Ragnarok, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της σειράς, και συνέχισε προς την ίδια κατεύθυνση με το Thor: Love and Thunder. Η τέταρτη ταινία, ωστόσο, δεν ξεπέρασε εμπορικά το Ragnarok και δέχθηκε πιο συγκρατημένες κριτικές. Ο ίδιος ο Χέμσγουορθ έχει παραδεχθεί ότι ίσως έγινε «υπερβολικά ανόητη».

Ο Γουαϊτίτι έχει δηλώσει ότι δεν θα επιστρέψει για πέμπτο Thor, ενώ ο Χέμσγουορθ έχει πει ότι η Marvel έχει σχέδια για τον χαρακτήρα μετά την εμφάνισή του στο Avengers: Doomsday. Ο Μπράνα, από την πλευρά του, αναγνωρίζει ότι το μέλλον του MCU είναι πιθανότατα ήδη σχεδιασμένο και ότι η δική του επιστροφή είναι «άλλη ερώτηση».

Ακόμη κι έτσι, η ιδέα έχει δύναμη. Ένας Thor που δεν προσπαθεί να γίνει πιο αστείος, πιο φωτεινός, πιο franchise friendly. Ένας Thor που επιστρέφει στο βάρος του μύθου, στο σώμα του Κρις Χέμσγουορθ που έχει πια μεγαλώσει μαζί με τον ρόλο, και σε ένα τέλος που δεν θα μοιάζει με ακόμη μία σκηνή μετά τους τίτλους.

Ίσως ο Thor να μη χρειάζεται άλλο ένα αστείο. Ίσως χρειάζεται επιτέλους το λυκόφως του.

με στοιχεία από Business Insider, Deadline, Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σπάικ Λι απαντά στην κριτική για το Michael: «Ζητάτε από την ταινία κάτι που δεν χωρά στο timeline της»

Πολιτισμός / Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται το Michael: «Η ταινία τελειώνει το 1988»

Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
THE LIFO TEAM
Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Πολιτισμός / Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
THE LIFO TEAM
Russell T Davies: "Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι"

Πολιτισμός / Ράσελ Τ. Ντέιβις: «Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι»

Με αφορμή τη νέα του σειρά Tip Toe για το Channel 4, ο δημιουργός του Queer as Folk και του It’s a Sin μιλά για την επιστροφή του φόβου στη gay ζωή, την ψευδαίσθηση της προόδου, τη βία που έζησε ο ίδιος στα 17 του και την ανάγκη να συνεχίζεις να αφηγείσαι ιστορίες, ακόμη κι όταν δεν ξέρεις αν θα αλλάξουν κάποιον.
THE LIFO TEAM
Το χαμένο πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον έγινε το πιο παράξενο φάντασμα της σύγχρονης τέχνης

Πολιτισμός / Ποιος έκλεψε το πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον;

Ένα έργο του Λούσιαν Φρόιντ, μικρό όσο ένα βιβλίο, χάθηκε από μουσείο του Βερολίνου το 1988. Απεικόνιζε τον μεγάλο Βρετανό ζωγράφο Φράνσιν Μπέικον. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να το αναζητά.
THE LIFO TEAM
Η Μιράντα Πρίστλι δεν ζήτησε άδεια: Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 άνοιξε με 233 εκατ. δολάρι

Πολιτισμός / Η Μιράντα Πρίστλι δεν ζήτησε άδεια: Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 άνοιξε με 233 εκατ. δολάρια

Το σίκουελ του Ο Διάβολος Φοράει Prada έκανε παγκόσμιο άνοιγμα 233,6 εκατ. δολαρίων, πέρασε το Michael στην κορυφή του αμερικανικού box office και χάρισε στη Μέριλ Στριπ το μεγαλύτερο πρώτο Σαββατοκύριακο της καριέρας της.
THE LIFO TEAM
 
 