Ο Παρκ Τσαν-γουκ τρόλαρε τις Κάννες: «Δεν ήθελα να δώσω Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία»

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να δώσει τον Χρυσό Φοίνικα σε καμία ταινία, επειδή δεν τον έχει κερδίσει ποτέ ο ίδιος πριν τελικά απονείμει το μεγάλο βραβείο στο Fjord του Κριστιάν Μουντζίου.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
Ο Παρκ Τσαν-γουκ μπορεί να ήταν φέτος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να θυμίσει σε όλους ότι ο ίδιος δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Χρυσό Φοίνικα.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης αστειεύτηκε ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να αποφασίσει ποια ταινία θα έπαιρνε το μεγάλο βραβείο.

«Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήθελα να δώσω τον Χρυσό Φοίνικα σε καμία από τις ταινίες, επειδή είναι ένα βραβείο που εγώ ο ίδιος δεν έχω πάρει ποτέ. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή», είπε, κάνοντας ταυτόχρονα αυτοτρολάρισμα και ένα μικρό παιχνίδι με τον τίτλο της πρόσφατης ταινίας του, No Other Choice.

Τελικά, η επιτροπή του Παρκ απένειμε τον Χρυσό Φοίνικα στο Fjord του Κρίστιαν Μουνγκίου, ένα ηθικά φορτισμένο δράμα με τους Σεμπάστιαν Σταν και Ρενάτε Ράινσβε. Για τον Ρουμάνο σκηνοθέτη, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο των Καννών, 19 χρόνια μετά το 4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες.

Ο Παρκ υπερασπίστηκε επίσης τις διπλές βραβεύσεις της επιτροπής, καθώς οι Κάννες φέτος μοίρασαν εξ ημισείας τόσο το βραβείο ερμηνείας όσο και το βραβείο σκηνοθεσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περίπτωση των ερμηνειών η επιλογή ήταν αυτονόητη για όποιον είχε δει τις δύο ταινίες, ενώ για τη σκηνοθεσία είπε ότι οι δημιουργοί είχαν κάνει τόσο εξαιρετική δουλειά ώστε η επιτροπή δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιος ήταν «καλύτερος».

Ο Παρκ Τσαν-γουκ, δημιουργός του Oldboy, του The Handmaiden και της Απόφασης Φυγής, έχει μακρά σχέση με τις Κάννες, αλλά όχι ακόμη Χρυσό Φοίνικα. Έχει υπάρξει πολλές φορές αγαπημένος του φεστιβάλ, έχει βραβευτεί εκεί, έχει επιστρέψει ως μέλος και τώρα ως πρόεδρος επιτροπής, όμως το μεγάλο βραβείο παραμένει ακόμη έξω από τη δική του φιλμογραφία.

Ίσως γι’ αυτό το αστείο του λειτούργησε τόσο καλά: ειπώθηκε από έναν σκηνοθέτη που ξέρει πολύ καλά την τελετουργία των Καννών και μπορεί να την πειράξει από μέσα, χωρίς να την αποδομήσει. Ακόμη και ένα απωθημένο, στις Κάννες, μπορεί να ειπωθεί με τέλειο timing.

με στοιχεία από Variety

