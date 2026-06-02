ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Η queer σειρά για το χόκεϊ κέρδισε 16 βραβεία στα Canadian Screen Awards, ενώ ο Χάντσον Γουίλιαμς μοιράστηκε τη νίκη του με τον συμπρωταγωνιστή του Κόνορ Στόρι με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του Facebook Twitter
φωτογραφία: Mickey Rapkin
0

Το Heated Rivalry σάρωσε τα Canadian Screen Awards, κερδίζοντας 16 βραβεία και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις μεγαλύτερες queer τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς.

Η σειρά, που βασίζεται στο gay hockey romance και προβάλλεται από το Crave και το HBO Max, κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, ανάμεσά τους Καλύτερη Δραματική Σειρά, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ, Ήχος, Κοστούμια, Casting και Βραβείο Κοινού.

Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του Facebook Twitter
φωτογραγια: Getty images

Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε δραματική σειρά, στην πρώτη μεγάλη διάκριση της καριέρας του. Στην ευχαριστήρια ομιλία του, όμως, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αναφορά του στον συμπρωταγωνιστή του, Κόνορ Στόρι.

Ο Στόρι, που υποδύεται τον «μεγάλο, σέξι Ρώσο» του Heated Rivalry, δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος στα Canadian Screen Awards επειδή είναι Αμερικανός. Ο Γουίλιαμς θέλησε να μοιραστεί μαζί του τη νίκη, αλλά το έκανε με τον πιο ακομπλεξάριστο τρόπο.

«Αν μπορούσα να κόψω αυτό το βραβείο στη μέση, θα το έκανα», είπε. «Γιατί αν αυτά τα gay, γεμάτα λαχτάρα, μικρά bottom eyes δεν είχαν έναν μεγάλο, σέξι Ρώσο να κοιτάζουν, η ερμηνεία μου δεν θα ήταν τόσο καλή».

Η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η ατάκα άρχισε αμέσως να κυκλοφορεί στα social media. Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι μοιράζεται το βραβείο με τον «επίτιμο Καναδό» Κόνορ Στόρι.

Το Heated Rivalry έχει εξελιχθεί σε τηλεοπτικό φαινόμενο, με φανατικό κοινό, έντονη online παρουσία και μεγάλη συζήτηση γύρω από τη queer ορατότητα στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η επιτυχία του στα Canadian Screen Awards ήρθε να επιβεβαιώσει και θεσμικά κάτι που οι fans είχαν ήδη καταλάβει: η σειρά δεν είναι απλώς ένα niche romance, αλλά ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά success stories της χρονιάς.

Παρά την επιτυχία του, το Heated Rivalry δεν ήταν επιλέξιμο για τα Emmy, επειδή δεν ξεκίνησε ως αμερικανική συμπαραγωγή. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2026 και την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

Με στοιχεία από TheWrap, Them

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από το “Heated Rivalry” στο SNL: ο Connor Storrie παρουσιάζει αύριο το Saturday Night Live

TV & Media / Από το «Heated Rivalry» στο SNL: ο Connor Storrie παρουσιάζει αύριο το Saturday Night Live

Ο Connor Storrie του “Heated Rivalry” παρουσιάζει για πρώτη φορά το Saturday Night Live στις 28 Φεβρουαρίου. Σε νέο promo της εκπομπής μπαίνει σε κωμική «μονομαχία προφορών» με τον James Austin Johnson, ενώ μουσικοί καλεσμένοι θα είναι οι Mumford & Sons.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Πολιτισμός / «Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: A Portrait στην National Portrait Gallery του Λονδίνου, ο Λόρενς Σίλερ θυμάται τη γυμνή φωτογράφιση του 1962 και μια Μέριλιν που δεν παραδινόταν στον φακό, αλλά ήξερε να τον καθοδηγεί.
THE LIFO TEAM
Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Πολιτισμός / Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Το Man in a Black Scarf ζωγραφίστηκε το 1939, όταν ο Φρόιντ ήταν ακόμη μαθητής. Ο ίδιος το αποκήρυξε όσο ζούσε, αλλά νέα αρχειακά στοιχεία δείχνουν ότι τελικά ήταν δικό του.
THE LIFO TEAM
ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πολιτισμός / Ο Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών: Ο γιος του λέει ότι αποσύρθηκε οριστικά από τον κινηματογράφο

Η καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
THE LIFO TEAM
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
THE LIFO TEAM
 
 