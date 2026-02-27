TV & MEDIA

Από το «Heated Rivalry» στο SNL: ο Connor Storrie παρουσιάζει αύριο το Saturday Night Live

Ο Connor Storrie του “Heated Rivalry” παρουσιάζει για πρώτη φορά το Saturday Night Live στις 28 Φεβρουαρίου. Σε νέο promo της εκπομπής μπαίνει σε κωμική «μονομαχία προφορών» με τον James Austin Johnson, ενώ μουσικοί καλεσμένοι θα είναι οι Mumford & Sons.

Ο Storrie στο teaser του SNL (Φωτογραφία: Rosalind O’Connor)
Ο Connor Storrie θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το Saturday Night Live το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και το NBC έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο προώθησης που αξιοποιεί ακριβώς αυτό που τον έκανε γνωστό: τη φωνή του.

Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Ρώσο παίκτη χόκεϊ Ilya Rozanov στη σειρά «Heated Rivalry», μπαίνει σε μια κωμική «μονομαχία προφορών» με τον James Austin Johnson. Η αφορμή είναι απλή: όταν ο Storrie δηλώνει ότι «κάνει κάθε είδους προφορές», ο Johnson εμφανίζεται για να υπερασπιστεί τη φήμη του ως ο εξπέρ των μιμήσεων της εκπομπής.

Ακολουθεί ένα γρήγορο πέρασμα από γερμανική, καζούν, γαλλική και ιταλική προφορά, μέχρι και σαίξπηρικό ύφος. Όταν τους ζητείται να δοκιμάσουν τζαμαϊκανή προφορά, και οι δύο αρνούνται  «Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα», λέει ο Storrie.

Η τελική «βολή» έρχεται με τη ρωσική προφορά που τον καθιέρωσε. Με τη φράση «When you get to hell, tell them Rozanov sent you», παραπέμπει ευθέως στον ρόλο του και «ρίχνει» θεατρικά τον Johnson.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, στο ίδιο επεισόδιο μουσικοί καλεσμένοι θα είναι οι Mumford & Sons, οι οποίοι προωθούν το νέο τους άλμπουμ «Prizefighter». Η ζωντανή μετάδοση της 28ης Φεβρουαρίου θα είναι η πρώτη του εμφάνιση ως παρουσιαστή στην εκπομπή, σε μια περίοδο που η αναγνωρισιμότητά του αυξάνεται χάρη στη σειρά.

 

