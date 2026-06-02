Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει τραγούδι για το Toy Story 5

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου πρωτότυπου τραγουδιού για το Toy Story 5, τη νέα ταινία της Disney και της Pixar.

Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You και θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, σε τρεις εκδοχές: την κανονική, μία εκδοχή με πιάνο και μία ακουστική. Η Σουίφτ το έγραψε μαζί με τον σταθερό συνεργάτη της, Τζακ Αντόνοφ.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από αρκετές ημέρες φημών, καθώς σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Ντάλας, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο, η Πόλη του Μεξικού και το Λονδίνο εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες με τα αρχικά TS στη χαρακτηριστική γραμματοσειρά του Toy Story.

Η ίδια επιβεβαίωσε τη συνεργασία μέσω Instagram, γράφοντας ότι πάντα ονειρευόταν να γράψει για τους χαρακτήρες που αγαπούσε από τότε που ήταν πέντε ετών και είδε την πρώτη ταινία Toy Story. Όπως ανέφερε, είδε το Toy Story 5 σε πρώιμο στάδιο και έγραψε το τραγούδι μόλις επέστρεψε σπίτι από την προβολή.

Το I Knew It, I Knew You φέρνει τη Σουίφτ ξανά πιο κοντά στην κάντρι πλευρά της και είναι εμπνευσμένο από την Τζέσι, την καουμπόισσα της σειράς. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Άντριου Στάντον, δήλωσε ότι η σύνδεση της τραγουδίστριας με τον χαρακτήρα ήταν άμεση και πως το τραγούδι έμοιαζε να ανήκει εξαρχής στον κόσμο του Toy Story.

Το νέο single είναι η πρώτη καινούργια μουσική της Σουίφτ μετά το άλμπουμ The Life of a Showgirl, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025.

Στο Toy Story 5, ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και η παρέα τους επιστρέφουν σε μια ιστορία όπου τα παιχνίδια βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν νέο αντίπαλο: τις οθόνες και την τεχνολογία. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου.

