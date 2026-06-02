ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει τραγούδι για το Toy Story 5

The LiFO team
The LiFO team
Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει τραγούδι για το Toy Story 5 Facebook Twitter
0

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου πρωτότυπου τραγουδιού για το Toy Story 5, τη νέα ταινία της Disney και της Pixar.

Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You και θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, σε τρεις εκδοχές: την κανονική, μία εκδοχή με πιάνο και μία ακουστική. Η Σουίφτ το έγραψε μαζί με τον σταθερό συνεργάτη της, Τζακ Αντόνοφ.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από αρκετές ημέρες φημών, καθώς σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Ντάλας, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο, η Πόλη του Μεξικού και το Λονδίνο εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες με τα αρχικά TS στη χαρακτηριστική γραμματοσειρά του Toy Story.

Η ίδια επιβεβαίωσε τη συνεργασία μέσω Instagram, γράφοντας ότι πάντα ονειρευόταν να γράψει για τους χαρακτήρες που αγαπούσε από τότε που ήταν πέντε ετών και είδε την πρώτη ταινία Toy Story. Όπως ανέφερε, είδε το Toy Story 5 σε πρώιμο στάδιο και έγραψε το τραγούδι μόλις επέστρεψε σπίτι από την προβολή.

Το I Knew It, I Knew You φέρνει τη Σουίφτ ξανά πιο κοντά στην κάντρι πλευρά της και είναι εμπνευσμένο από την Τζέσι, την καουμπόισσα της σειράς. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Άντριου Στάντον, δήλωσε ότι η σύνδεση της τραγουδίστριας με τον χαρακτήρα ήταν άμεση και πως το τραγούδι έμοιαζε να ανήκει εξαρχής στον κόσμο του Toy Story.


Το νέο single είναι η πρώτη καινούργια μουσική της Σουίφτ μετά το άλμπουμ The Life of a Showgirl, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025.

Στο Toy Story 5, ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και η παρέα τους επιστρέφουν σε μια ιστορία όπου τα παιχνίδια βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν νέο αντίπαλο: τις οθόνες και την τεχνολογία. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου.

με στοιχεία από EW

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πολιτισμός / Ο Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών: Ο γιος του λέει ότι αποσύρθηκε οριστικά από τον κινηματογράφο

Η καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
THE LIFO TEAM
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
THE LIFO TEAM
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Πολιτισμός / Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
THE LIFO TEAM
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
THE LIFO TEAM
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
THE LIFO TEAM
Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Πολιτισμός / Το ροζ φόρεμα της Marilyn Monroe ήταν πάντα πιο έξυπνο απ’ όσο έδειχνε

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: Hollywood Icon στο Academy Museum του Λος Άντζελες, το θρυλικό ροζ φόρεμα από το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» επιστρέφει στο κοινό. Ένα εύθραυστο αντικείμενο, φτιαγμένο βιαστικά μέσα στον πανικό ενός στούντιο που προσπάθησε να ελέγξει τη σεξουαλική εικόνα της Μονρό και κατέληξε να της χαρίσει έναν από τους πιο αθάνατους μύθους της.
THE LIFO TEAM
 
 