Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για την επιστροφή του Ελ Νίνιο, το οποίο ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο του αιώνα

Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη επιστροφή του Ελ Νίνιο και τα ενισχυμένα ακραία καιρικά φαινόμενα που αυτό φέρνει, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Το ισχυρό αυτό φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο, το οποίο ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επιδεινώνει ορισμένα πρότυπα βροχοπτώσεων, έχει 80% πιθανότητα να σχηματιστεί πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% πιθανότητα να συνεχιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) την Τρίτη.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι τα περισσότερα μοντέλα προβλέπουν την επιστροφή του κυκλικού αυτού φαινομένου στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα να είναι «τουλάχιστον μέτριας» έντασης και πιθανώς ισχυρή. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι το ισχυρότερο του αιώνα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο κόσμος «πρέπει να το αντιμετωπίσει ως την επείγουσα κλιματική προειδοποίηση που είναι».

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός θερμαινόμενου κόσμου», είπε. «Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο έντονες, θα εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο και θα διασχίσουν σύνορα με καταστροφική ταχύτητα».

Το πιο πρόσφατο Ελ Νίνιο, που σημειώθηκε το 2023-24, ήταν ένα από τα πέντε ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε σε ένα εξαιρετικά θερμό έτος το 2024 που έσπασε παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας.

Ο WMO ανέφερε ότι προβλέπονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλα τα μέρη του πλανήτη για τους επόμενους τρεις μήνες και προειδοποίησε για μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων και ξηρασιών.

Ελ Νίνιο: Τι προκαλεί και πόσο διαρκεί

Αν και κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο είναι μοναδικό, οι επιστήμονες συνήθως το συνδέουν με ισχυρότερες βροχοπτώσεις σε μέρη της Νότιας Αμερικής, των νότιων ΗΠΑ, του Κέρατος της Αφρικής και της κεντρικής Ασίας. Ξηρότερες συνθήκες συνήθως πλήττουν την Κεντρική Αμερική, τη βόρεια Νότια Αμερική, την Καραϊβική, την Αυστραλία, την Ινδονησία και μέρη της νότιας Ασίας. Τα θερμά νερά μπορούν επίσης να ενισχύσουν τους τυφώνες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά να εμποδίσουν τον σχηματισμό τους στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Το εύρημα έρχεται καθώς η δυτική Ευρώπη βγαίνει από έναν ασυνήθιστα ζεστό Μάιο, στον οποίο καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Την περασμένη εβδομάδα, ο WMO και η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν ότι ένα παγκόσμιο έτος με ρεκόρ ζέστης είναι σχεδόν βέβαιο πριν από το τέλος της δεκαετίας, με την αναμενόμενη επιστροφή του Ελ Νίνιο να μπορεί να το φέρει ήδη από το 2027.

Οι συνθήκες Ελ Νίνιο εμφανίζονται κάθε λίγα χρόνια και διαρκούν περίπου 9 έως 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια τέτοιων ετών, οι άνεμοι που σπρώχνουν τα ζεστά νερά προς τα δυτικά εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, επιτρέποντας στα επιφανειακά νερά εκεί του Ειρηνικού να θερμανθούν.

Ο WMO ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε περιοχές του Ειρηνικού που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς πλησίαζαν τα όρια του Ελ Νίνιο στα τέλη Απριλίου έως μέσα Μαΐου, τροφοδοτούμενες από ασυνήθιστα θερμές υποεπιφανειακές συνθήκες. Είπε επίσης ότι η ατμοσφαιρική συνιστώσα του Ελ Νίνιο είναι επίσης συμβατή με την ανάπτυξή του.

Απέρριψε τον όρο «σούπερ Ελ Νίνιο», που έχουν χρησιμοποιήσει ορισμένοι επιστήμονες τους τελευταίους μήνες εν αναμονή ενός ιδιαίτερα ισχυρού γεγονότος, επειδή δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ταξινόμηση.

Ο Γκουτέρες είπε: «Η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι δράση για το κλίμα ανάλογη της κρίσης – τερματισμός της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των πιο ευάλωτων και ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για όλους».

Με πληροφορίες από Guardian