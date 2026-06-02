Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή για να επιπλήξει θεατή που έγραφε στο κινητό

Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή για να επιπλήξει θεατή που έγραφε στο κινητό
φωτογραφία: Manuel Harlan
Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή μετά το τέλος παράστασης στο West End, όχι για ένα ακόμη χειροκρότημα, αλλά για να μιλήσει σε θεατή που έγραφε στο κινητό του κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο φορτισμένες στιγμές του Inter Alia.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση στο Wyndham’s Theatre του Λονδίνου, απευθύνθηκε στο κοινό μετά τις τελικές υποκλίσεις και εξήγησε πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει η ζωντανή σύνδεση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

«Ήθελα απλώς να πω, για όποιον πηγαίνει στο θέατρο, ότι αυτό που προσπαθούμε να σας δώσουμε είναι κάτι μεγάλο», είπε η Πάικ. «Προσπαθώ να σας πω μια ιστορία και σας αισθάνομαι. Ελπίζω να με αισθάνεστε κι εσείς».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε θεατή που, όπως είπε, έγραφε στο κινητό σε ένα κρίσιμο σημείο της παράστασης. Η ίδια δεν τον κατονόμασε, αλλά έδειξε προς το σημείο της πλατείας όπου καθόταν.

«Ξέρεις ποιος είσαι και δεν πρόκειται να σε ξεχωρίσω», είπε. «Ίσως ήταν πολύ σημαντικό. Ίσως είσαι γιατρός και σώζεις τη ζωή κάποιου, και ελπίζω να είναι έτσι. Αλλά τα βλέπουμε αυτά, τα νιώθουμε».Η παρέμβασή της προκάλεσε χειροκρότημα, ενώ θεατής που βρισκόταν στην αίθουσα ανέφερε ότι η ηθοποιός έδειχνε «πραγματικά αναστατωμένη». Αρχικά, κάποιοι νόμιζαν ότι η Πάικ επέστρεφε για ένα προσωπικό χειροκρότημα, μέχρι που εκείνη ζήτησε από το κοινό να καθίσει και να ακούσει.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια όλο και πιο συχνή συζήτηση για τη συμπεριφορά του κοινού στο θέατρο, ειδικά μετά την πανδημία, όταν πολλοί ηθοποιοί άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για τα κινητά, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις διακοπές κατά τη διάρκεια παραστάσεων.

Τον περασμένο μήνα, η Λέσλι Μάνβιλ είχε ζητήσει από τους θεατές να μη σηκώνουν τα κινητά τους στα πρόσωπα των ηθοποιών κατά τις υποκλίσεις. Η Σίνθια Ερίβο είχε σταματήσει παράσταση του Dracula στο West End όταν είδε θεατή να τη βιντεοσκοπεί. Το 2024, ο Άντριου Σκοτ είχε διακόψει τον διάσημο μονόλογο «to be or not to be» στον Hamlet, όταν είδε θεατή να έχει ανοίξει laptop για να στείλει emails.

Η Πάικ πρωταγωνιστεί στο Inter Alia της Σούζι Μίλερ, της συγγραφέα του Prima Facie. Στην παράσταση υποδύεται την Τζέσικα Παρκς, μια δικαστή που αγωνίζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει τη σεξουαλική βία, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος της ο γιος κατηγορείται για βιασμό.

Η ερμηνεία της τής χάρισε φέτος βραβείο Olivier. Το Inter Alia παρουσιάστηκε αρχικά στο National Theatre του Λονδίνου και τώρα παίζεται για περιορισμένο διάστημα στο West End, έως τις 20 Ιουνίου.

Με στοιχεία από Guardian,The Hollywood Reporter

Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» άνδρες στη νέα της ταινία

Πολιτισμός / Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» τους άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».
Πολιτισμός / Ο Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών: Ο γιος του λέει ότι αποσύρθηκε οριστικά από τον κινηματογράφο

Η καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου
Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός / Πέθανε ο Εντγκάρ Μορέν στα 104 του χρόνια – Κορυφαίος σύγχρονος διανοούμενος με ρίζες στη Θεσσαλονίκη

Ο Εντγκάρ Μορέν, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ευρώπης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 104 ετών. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ένας ακούραστος ερμηνευτής της Ιστορίας και των μεγάλων προκλήσεων του καιρού του.
Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Πολιτισμός / Ο Thomas Dambo έκρυβε γιγάντια τρολ από σκουπίδια στα δάση. Τώρα μπαίνουν στο μουσείο

Η νέα έκθεση The Garbage Man στο ARKEN Museum της Δανίας φέρνει για πρώτη φορά σε μουσείο τα γιγάντια τρολ του Thomas Dambo, φτιαγμένα από πεταμένο ξύλο, υφάσματα, χαρτόνια και σκουπίδια που ξαναγίνονται παραμύθι.
Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Πολιτισμός / Τα άγρια παιδιά της Βαρκελώνης μετά το τέλος της νύχτας

Στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party, People, η Juliette Cassidy ακολουθεί για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο τη hardcore και car tuning υποκουλτούρα της Βαρκελώνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35mm έναν κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνε
Η τσίχλα της Νίνα Σιμόν και τα ιερά λείψανα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Holy Pop!Όταν οι ποπ σταρ γίνονται άγιοι και τα σουβενίρ τους ιερά λείψανα

Με αφορμή την έκθεση Holy Pop! στο Somerset House, η ποπ λατρεία αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία: από ιδιωτικά shrines για τον Prince, την Britney Spears και τον Elvis μέχρι μια τσίχλα της Νίνα Σιμόν που φυλάσσεται σαν ιερό αντικείμενο.
Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Πολιτισμός / Ο Νίκολας Κέιτζ παραλίγο να γίνει Γκριν Γκόμπλιν και το Spider-Man θα ήταν πολύ πιο παρανοϊκό

Μιλώντας για το Spider-Noir, ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι ο Σαμ Ράιμι τον ήθελε για τον ρόλο του Γκριν Γκόμπλιν στο Spider-Man του 2002. Εκείνος, όμως, προτίμησε τότε να κάνει το Adaptation.
