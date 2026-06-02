Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα δύο στοιχεία που καταρρίπτουν τα κενά στην εκδοχή του δράστη

Οργή προκαλεί η νέα υπόθεση γυναικοκτονίας 39χρονης- αυτή τη φορά στην Καλαμάτα- με τον σύζυγό της να ομολογεί τη δολοφονία της.

Ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας υποστήριξε αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιήσουν την Αστυνομία, καθώς και τα ευρήματα των Αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, ανατρέπουν όσα ισχυρίζεται και προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες της γυναικοκτονίας.

Σήμερα, Τρίτη 2/6, ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ οι ισχυρισμοί περί άμυνας έχουν ήδη καταρριφθεί, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το χρονικό

Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης, χτύπησε στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στη κρεβατοκάμαρα τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φονικό.

Η γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας, έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι «πριν από λίγο» είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο 41χρονος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε, διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Ο 41χρονος σύζυγος συνελήφθη επί τόπου, καθώς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε τσακωμός και ότι ενήργησε υπό συνθήκες έντασης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν αυξηθεί οι τσακωμοί μεταξύ των δύο, κάνοντας λόγο για περιστατικά έντασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, δεν υπήρχε προηγούμενη επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ