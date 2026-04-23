ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

The Devil Wears Prada 2: Το καστ «έλαμψε» στο κόκκινο χαλί της ευρωπαϊκής πρεμιέρας στο Λονδίνο

Οι πρωταγωνιστές και οι δημιουργοί μίλησαν για την επιστροφή της ιστορίας που σημάδεψε τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου

THE DEVIL WEARS PRADA 2 ΛΟΝΔΙΝΟ Facebook Twitter
Φωτ. The Devil Wears Prada 2 / Getty Images
0

Το καστ του «The Devil Wears Prada 2» έδωσε δυναμικό «παρών» στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Λονδίνο.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη λάμψη στο Λονδίνο, όπου οι πρωταγωνιστές και οι δημιουργοί μίλησαν για την επιστροφή της ιστορίας που σημάδεψε τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου.

Η νέα ταινία επιχειρεί να συνδυάσει τη νοσταλγία του πρωτότυπου με μια πιο σύγχρονη ματιά στη σημερινή, μεταβαλλόμενη βιομηχανία των media.

Το σίκουελ διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Άντρια Σακς, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα φάση στη ζωή και την καριέρα της.

Παράλληλα, επιστρέφει η εμβληματική Μιράντα Πρίστλεϊ, την οποία ενσαρκώνει η Μέριλ Στριπ, σε έναν κόσμο όπου η παραδοσιακή έντυπη δημοσιογραφία δοκιμάζεται από την ψηφιακή εποχή.

The Devil Wears Prada 2: «Αποτυπώνει τη λάμψη αλλά και την αβεβαιότητα της εποχής» εξηγεί η Μέριλ Στριπ

Στο κόκκινο χαλί, οι συντελεστές τόνισαν ότι η ταινία δεν βασίζεται σε υπάρχον βιβλίο, αλλά αποτελεί πρωτότυπη ιστορία που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και των media.

Όπως ανέφεραν, το νέο σενάριο εξετάζει το πώς αλλάζει ο κόσμος της εργασίας, της μόδας και της ενημέρωσης σε ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας.

Η Μέριλ Στριπ σημείωσε ότι η ταινία «αποτυπώνει τη λάμψη αλλά και την αβεβαιότητα της εποχής», ενώ οι δημιουργοί υπογράμμισαν πως η ιστορία ξεκινά από τις ανατροπές του σύγχρονου media landscape και εξελίσσεται μέσα από τις επιλογές των χαρακτήρων σε αυτό το νέο περιβάλλον.

Η Αν Χάθαγουεϊ χαρακτήρισε τη συνεργασία με το αρχικό καστ «μαγική», ενώ τόνισε ότι η επιστροφή της έγινε με σεβασμό στην εξέλιξη του χαρακτήρα.

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 29 Απριλίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα υποδεχτεί το κοινό την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά σύμπαντα της μόδας.

Πολιτισμός

Tags

0

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

