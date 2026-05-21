Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εμφανίστηκε στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show With Stephen Colbert και μετέτρεψε την εμφάνισή του σε πολιτική δήλωση υπέρ του Στίβεν Κόλμπερτ.

Λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής στο CBS, ο Σπρίνγκστιν μίλησε ανοιχτά για την ακύρωση του Late Show, στρέφοντας τα πυρά του στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στους Larry και David Ellison.

Ο τραγουδιστής είπε ότι βρίσκεται εκεί για να στηρίξει τον Κόλμπερτ, επειδή, όπως υποστήριξε, είναι «ο πρώτος άνθρωπος στην Αμερική που έχασε την εκπομπή του επειδή έχουμε έναν πρόεδρο που δεν αντέχει το αστείο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Larry και David Ellison, κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσα θέλουν πολιτικά και επιχειρηματικά μέσα από τη στάση τους απέναντι στον Τραμπ.

Η παρέμβαση του Σπρίνγκστιν ήρθε σε μια περίοδο όπου το τέλος του The Late Show έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ. Το CBS έχει αποδώσει την απόφαση σε οικονομικούς λόγους, ωστόσο ο χρόνος της ακύρωσης, οι εξελίξεις γύρω από την Paramount και η σταθερά αιχμηρή σάτιρα του Κόλμπερτ απέναντι στον Τραμπ έχουν τροφοδοτήσει έντονη πολιτική συζήτηση.

Ο Τραμπ είχε πανηγυρίσει δημόσια για το τέλος της εκπομπής, γράφοντας στο Truth Social ότι χαίρεται που ο Κόλμπερτ «απολύθηκε» και επιτέθηκε ξανά στο ταλέντο και την τηλεθέασή του.

Ο ίδιος ο Κόλμπερτ, στις τελευταίες εβδομάδες της εκπομπής, δεν έχει μετατρέψει το farewell σε προσωπικό ξέσπασμα κατά των Ellison ή του Τραμπ. Αντίθετα, αρκετοί καλεσμένοι του πήραν πάνω τους το πολιτικό σχόλιο.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, προκάτοχός του στο Late Show, είχε ήδη εμφανιστεί στην εκπομπή πετώντας έπιπλα από την οροφή του Ed Sullivan Theater προς το λογότυπο του CBS. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στο ίδιο προτελευταίο επεισόδιο, έκανε αιχμηρό σχόλιο για τα αρχεία Epstein και τον Τραμπ.

Ο Σπρίνγκστιν έκλεισε τη δική του παρέμβαση ερμηνεύοντας το Streets of Minneapolis, ένα σκοτεινό πολιτικό τραγούδι για τη βία, την κρατική καταστολή και τις επιχειρήσεις της ICE στις ΗΠΑ.

Η εμφάνιση έγινε μπροστά σε μια προβολή της αμερικανικής σημαίας πάνω σε τοίχο από τούβλα, με λέξεις όπως «Resistance», «Truth» και «Hope» να εμφανίζονται πίσω του.

Το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show With Stephen Colbert προβάλλεται την Πέμπτη 21 Μαΐου. Η εκπομπή ολοκληρώνεται μετά από 11 σεζόν με τον Κόλμπερτ στο τιμόνι, κλείνοντας ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα κεφάλαια της σύγχρονης αμερικανικής late-night τηλεόρασης.

Με στοιχεία από Variety, AP