Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.

στιγμιότυπο από Το The Devil Wears Prada 2
Το The Devil Wears Prada 2 δεν έχει βγει ακόμη στις αίθουσες, αλλά έχει ήδη βρεθεί στο κέντρο νέων αντιδράσεων, αυτή τη φορά για έναν δευτερεύοντα ασιατικό χαρακτήρα που πολλοί χρήστες στα social media θεωρούν ότι αναπαράγει παλιά φυλετικά στερεότυπα.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο 38 δευτερολέπτων από τη 20th Century Studios στις 16 Απριλίου 2026. Το βίντεο παρουσιάζει την Τζιν Τσάο (Jin Chao), τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, την οποία υποδύεται η Έλεν Τζ. Σεν (Helen J. Shen). Στη σκηνή, η Άντι την οποία υποδύεται ξανά η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στο Runway και συναντά τη νέα της βοηθό.

Το πρόβλημα, για πολλούς θεατές, δεν ήταν απλώς η σκηνή. Ήταν το σύνολο της εικόνας. Η Τζιν Τσάο εμφανίζεται με γυαλιά και άχαρο office look, σε έντονη αντίθεση με το περιβάλλον υψηλής μόδας της ταινίας, και όταν νιώθει ότι η Άντι ίσως δεν τη θέλει για βοηθό της, αρχίζει να απαριθμεί με καταιγιστικό τρόπο τα ακαδημαϊκά της προσόντα: Yale, GPA 3.86, lead soprano στους Whiffenpoofs και ACT score 36.

Σύμφωνα με τον Guardian και το Hollywood Reporter, η σκηνή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ και αλλού, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο χαρακτήρας πατά σε ξεπερασμένα στερεότυπα για Ασιάτες ως nerdy, υπερ-μορφωμένους, κοινωνικά αδέξιους και στιλιστικά εκτός τόπου.

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν μεγαλύτερη συζήτηση ήταν και το όνομα του χαρακτήρα. Το «Τζιν Τσάο» θεωρήθηκε από ορισμένους χρήστες ότι ακούγεται επικίνδυνα κοντά στη ρατσιστική προσβολή «Ching Chong», που έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά στη Δύση για να κοροϊδέψει την κινεζική γλώσσα και τους Κινέζους. Το South China Morning Post σημειώνει ότι σε μέρος της online κυκλοφορίας το όνομα αναπαράχθηκε λανθασμένα ως «Chin Chou», εκδοχή που ακούγεται ακόμη πιο κοντά στη ρατσιστική φράση.

H Μέριλ Στριπ και h Αν Χάθαγουεϊ ποζάρουν μετά την παραλαβή δώρων σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας στη Νότια Κορέα

Η αντίδραση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα social media. Το Hollywood Reporter αναφέρει ότι το βίντεο είχε ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια προβολές στο X, ενώ αναρτήσεις που κατηγορούσαν την ταινία για «ξεκάθαρο αντι-ασιατικό ρατσισμό» συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Σε μία από αυτές, Ιάπωνας χρήστης έγραψε ότι η προώθηση της ταινίας μέχρι τώρα ήταν πολύ καλή, αλλά λίγο πριν από την κυκλοφορία «τους χτύπησαν με απροκάλυπτο αντι-ασιατικό ρατσισμό».

Άλλοι χρήστες στάθηκαν στο ότι η εικόνα της Τζιν μοιάζει, όπως υποστηρίζουν, βγαλμένη από παλαιότερες δυτικές καρικατούρες: η Ασιάτισσα που είναι άριστη, νευρική, υπερβολικά επιμελής, αλλά όχι cool. Σε κινεζικά social media, σύμφωνα με το South China Morning Post, αρκετοί σχολίασαν ότι η εμφάνιση του χαρακτήρα δεν μοιάζει πειστική για μια νέα Κινέζα που εργάζεται στη βιομηχανία της μόδας.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση επειδή το The Devil Wears Prada 2 βγαίνει στην Κίνα στις 30 Απριλίου, λίγο πριν από την πενθήμερη αργία της Πρωτομαγιάς μια σημαντική περίοδο για το box office. Το πρώτο μέρος είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, όπου κυκλοφόρησε το 2007, και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό σε θεατές που το συνδέουν με την καριέρα, τη φιλοδοξία και τη γυναικεία αυτονομία.

Το South China Morning Post γράφει ότι σχεδόν 40.000 χρήστες είχαν βάλει τη συνέχεια της ταινίας στις λίστες τους για να τη δουν, όμως το νέο κύμα αντιδράσεων έφερε και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ. Την ίδια στιγμή, άλλοι σχολιαστές θεωρούν ότι η αντίδραση είναι υπερβολική ή ότι η σύνδεση του ονόματος Τζιν Τσάο με τη ρατσιστική φράση είναι τραβηγμένη.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η κριτική δεν αφορά μόνο ένα όνομα ή ένα ζευγάρι γυαλιά. Αφορά το πώς ένα franchise που επιστρέφει σχεδόν είκοσι χρόνια μετά καλείται να σταθεί μπροστά σε ένα κοινό με πολύ διαφορετικά αντανακλαστικά από εκείνα του 2006. Αυτό που τότε μπορεί να περνούσε ως γρήγορος κωμικός κώδικας, σήμερα μπορεί να διαβαστεί ως επανάληψη μιας εικόνας που πολλοί θεατές έχουν κουραστεί να βλέπουν.

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης προσμονής για το sequel, με τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Στάνλεϊ Τούτσι να επιστρέφουν στους ρόλους τους. Η ταινία είχε ήδη δεχτεί κριτική για τη συνεργασία της με τα Starbucks, ενώ τώρα μπαίνει στο κάδρο και η συζήτηση για την ασιατική εκπροσώπηση.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ούτε η παραγωγή ούτε η Έλεν Τζ. Σεν έχουν απαντήσει δημόσια στις αντιδράσεις. Ο Guardian αναφέρει ότι επικοινώνησε με εκπροσώπους της ταινίας για σχόλιο. Το The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Κίνα στις 30 Απριλίου και στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Μαΐου

Με στοιχεία από Guardian, Hollywood Reporter και South China Morning Post.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο, γοητεία και καχυποψία.
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
Ο Έλιοτ Πέιτζ αφηγείται ντοκιμαντέρ για την queer ζωή στο ζωικό βασίλειο

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
Turner Prize 2026: Μια βραχεία λίστα με έντονο πολιτικό φορτίο και γλυπτική ουσία.

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΑΓΚΙ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ

«Η Βενετία πάντα υποστήριζε τις ειλικρινείς, ξεχωριστές φωνές, και είναι τιμή μου να συμβάλλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και απαραίτητης παράδοσης», δήλωσε η ηθοποιός
Πίσω από το «Guernica», ένα μουσείο ξαναγράφει τη μοντέρνα Ισπανία

Με μια μεγάλη νέα παρουσίαση της συλλογής του, το Reina Sofía της Μαδρίτης δεν αλλάζει απλώς αίθουσες και διαδρομές. Πίσω από τον Πικάσο, τον Νταλί και τον Μιρό, ξανασυστήνει τη σύγχρονη Ισπανία ως ιστορία λογοκρισίας, εξορίας, καθυστερημένων ελευθεριών και δύσκολης μετάβασης στη δημοκρατία.
