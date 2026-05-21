Κάννες 2026: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία «Τιτανικός ωκεανός» της Κοτζαμάνη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμη πιο κεντρική θέση στο Φεστιβάλ Καννών 2027

Σημαντική είναι φέτος η παρουσία της Ελλάδας στο Φεστιβάλ Καννών 2026, όπως ανέφερε από τις Κάννες ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας.

Μιλώντας για τις ελληνικές συμμετοχές, τις διεθνείς παραγωγές που έρχονται στη χώρα και τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, ο υφυπουργός υπογράμμισε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews πως, η Ελλάδα επιστρέφει φέτος στο επίσημο πρόγραμμα των Καννών με το «Τιτανικός Ωκεανός» (Titanic Ocean), της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, η οποία πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα πλέον προσελκύει συστηματικά διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. 

«Περιμέναμε πολλά χρόνια για να δούμε μια μεγάλη παγκόσμια παραγωγή στη χώρα μας. Από το ''Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι'' μέχρι το ''Mamma Mia!'' πέρασαν πολλά χρόνια. Τώρα σχεδόν κάθε δύο ή τρεις μήνες ακούμε για μια νέα μεγάλη παραγωγή που έρχεται στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Φωτήλας.

Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στις Κάννες 2027;

Ο υφυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμη πιο κεντρική θέση στο επόμενο Φεστιβάλ Καννών, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα ενδέχεται να είναι η «τιμώμενη χώρα» της επόμενης διοργάνωσης, απάντησε: «Είμαστε πάρα πολύ κοντά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

