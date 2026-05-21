ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις

The LiFO team
The LiFO team
Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Η Rihanna, η Tems και η Cate Blanchett έχουν φορέσει ή ζητήσει ειδικά κομμάτια της Taiba Akhuetie.
0

Τα έργα της Taiba Akhuetie έχουν κάτι ελαφρώς ανησυχητικό. Όχι επειδή προκαλούν με τον αναμενόμενο τρόπο, αλλά επειδή δεν καταλαβαίνεις αμέσως αν κοιτάζεις κάτι ζωντανό ή κάτι νεκρό.

Μια ομπρέλα καλυμμένη με μαλλιά. Μια τσάντα που μοιάζει να έχει βγάλει πλεξούδες. Ένα τραπέζι με χάντρες και κοτσίδες. Μια κουνιστή πολυθρόνα που είναι ταυτόχρονα έπιπλο και παράξενο σώμα. Φωτιστικά, καθρέφτες, καρέκλες και αξεσουάρ φτιαγμένα από ανθρώπινα και συνθετικά μαλλιά, σαν καθημερινά αντικείμενα που ξαφνικά απέκτησαν επιδερμίδα, μνήμη και ιστορία.

Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, που παρουσιάζει την έκθεση The Tone: Taiba’s World of Hair στη Sarabande Foundation στο Λονδίνο, χρησιμοποιεί το μαλλί όχι ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως υλικό γλυπτικής. Το βγάζει από το κεφάλι, το απομακρύνει από τη θέση όπου έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε και το απλώνει πάνω σε αντικείμενα που, χωρίς αυτό, θα έμοιαζαν απλώς χρηστικά.

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Η Taiba Akhuetie στην έκθεση The Tone: Taiba’s World of Hair στη Sarabande Foundation του Λονδίνου.

Το αποτέλεσμα είναι αλλόκοτο και εντυπωσιακό. Τα έργα της μοιάζουν με ταριχευμένη καθημερινότητα: ακίνητα αντικείμενα, φορτισμένα όμως με κάτι οργανικό. Κάτι που θυμίζει σώμα, φροντίδα, φυλή, ομορφιά, αφή, αλλά και την αμηχανία που προκαλεί το μαλλί όταν βρεθεί έξω από την οικεία του θέση.

Η Akhuetie θυμάται από παιδί να παρακολουθεί γυναίκες να πλέκουν μαλλιά με απίστευτη ταχύτητα. Μεγάλωσε στο Κίνγκστον του Σάρεϊ, σε μια λευκή, μεσοαστική περιοχή, και για αρκετά χρόνια δεν αγαπούσε τις πλεξούδες στο δικό της κεφάλι. Ένιωθε, όπως έχει πει, ότι συνέκρινε τον εαυτό της με ανθρώπους που δεν της έμοιαζαν και ότι προσπαθούσε να χωρέσει σε μια εικόνα που δεν ήταν δική της.

Αργότερα, αυτή η σχέση άλλαξε. Άρχισε να βλέπει τις πλεξούδες ως κάτι όμορφο, θεραπευτικό, σχεδόν τελετουργικό. Το 2014 ίδρυσε μαζί με τη σχολική της φίλη Jessy Linton το Keash Braids, που ξεκίνησε ως κινητή υπηρεσία πλεξίματος μαλλιών και εξελίχθηκε σε δημιουργικό σχήμα, πριν αποκτήσει μόνιμο χώρο στο Peckham του Λονδίνου.

Ήταν η εποχή που οι πλεξούδες και η επιστροφή στο φυσικό μαλλί ξαναγίνονταν κεντρικά για πολλές μαύρες γυναίκες. Η φροντίδα των μαλλιών έπαυε να είναι απλώς θέμα εμφάνισης και γινόταν ξανά πεδίο ταυτότητας, επιλογής, αυτοπροστασίας και κοινότητας.

Μετά ήρθε η καραντίνα.

Χωρίς ανθρώπινη επαφή, χωρίς κεφάλια να πλέξει, χωρίς τον τρόπο δουλειάς που ήξερε, η Akhuetie άρχισε να αναρωτιέται αν μπορούσε να συνεχίσει να ζει από την τέχνη της πλεξούδας χωρίς να αγγίζει ανθρώπους. Έφτιαξε τότε μια εγκατάσταση με περισσεύματα μαλλιών που είχε στο σπίτι και ένα παλιό μεταλλικό σκαμπό. Τύλιξε το σκαμπό με πλεξούδες και χαλαρές τούφες, πρόσθεσε λουλούδια και μια μέλισσα. Εκεί κατάλαβε ότι μπορούσε να δουλέψει με το μαλλί έξω από το κεφάλι.

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Η Akhuetie χρησιμοποιεί ανθρώπινα και συνθετικά μαλλιά για να μεταμορφώσει καθημερινά αντικείμενα σε γλυπτικές μορφές

Από εκεί άρχισε η νέα της γλώσσα. Η Akhuetie έκανε γνωστό το όνομά της με μια μεγάλη ομπρέλα καλυμμένη με άφθονα ξανθά μαλλιά, ένα αντικείμενο που συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή στο TikTok. Σύντομα, ο κόσμος της μόδας άρχισε να την προσέχει. Το Vogue έγραψε για τα έντονα υφασμάτινα, πρωτοποριακά έργα της, ενώ η ίδια άρχισε να συνεργάζεται με οίκους και να φτιάχνει ειδικές παραγγελίες που μπορούν να φορεθούν.

Παρά τις σχέσεις της με τη μόδα, επιμένει ότι δεν είναι σχεδιάστρια μόδας. Αυτό που κάνει δεν είναι ρούχο με την κλασική έννοια. Είναι αντικείμενο, γλυπτό, υλικό για παρουσία πάνω στο σώμα, προέκταση του σώματος και σχόλιο πάνω στο βλέμμα.

Οι διάσημες συνεργασίες ήρθαν γρήγορα. Το 2021 έλαβε μήνυμα στο Instagram από τη Rihanna, που της ζήτησε ένα ειδικό κομμάτι. Η Akhuetie χρειάστηκε να βεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται για φάρσα. Το αποτέλεσμα ήταν μια πλεκτή Louis Vuitton τσάντα, τόσο περίτεχνη ώστε με την πρώτη ματιά να μοιάζει απλώς με τσάντα, πριν αποκαλύψει ότι όλη η επιφάνειά της έχει μεταμορφωθεί από μαλλιά.

Έχει επίσης ντύσει την Tems για πάρτι μετά το Met Gala, ενώ κομμάτια της έχουν φορεθεί και από την Cate Blanchett.

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Η Akhuetie χρησιμοποιεί ανθρώπινα και συνθετικά μαλλιά για να μεταμορφώσει καθημερινά αντικείμενα σε γλυπτικές μορφές

Η ίδια, πάντως, δεν θέλει να παρασυρθεί από τη λάμψη των διάσημων συνεργασιών. Όπως λέει, δεν αρκεί να σου αρέσει το γεγονός ότι ένας διάσημος άνθρωπος αγαπά τη δουλειά σου. Το ερώτημα, για εκείνη, είναι αν το πρόσωπο που φορά ένα κομμάτι της μπορεί πράγματι να το κρατήσει ως έργο τέχνης.

Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η δουλειά της Akhuetie δεν είναι απλώς εντυπωσιακή. Είναι και φορτισμένη. Το μαλλί, ειδικά το μαύρο μαλλί, δεν είναι ουδέτερο υλικό. Κουβαλά ιστορίες φροντίδας, οικογένειας, ντροπής, περηφάνιας, αγοράς, αφής, φετιχοποίησης και πολιτικής.

Όταν η Akhuetie αγοράζει μαλλιά για τα έργα της, δεν απευθύνεται σε κάποια ακριβή, εξειδικευμένη εταιρεία. Πηγαίνει στο Pak’s στο Dalston, ένα κατάστημα που γνωρίζουν πολλές γυναίκες που χρησιμοποιούν πρόσθετα μαλλιά για πλεξούδες στην καθημερινότητά τους. Οι μάρκες που αναφέρει, όπως Impression και X-Pression, είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται κανονικά σε κεφάλια, όχι «καλλιτεχνικά» υλικά αποκομμένα από την καθημερινή τους χρήση.

Αυτό δίνει στα έργα της μια ιδιαίτερη γείωση. Το υλικό δεν είναι απλώς συμβολικό. Είναι το ίδιο μαλλί που θα μπορούσε να βρίσκεται στο κεφάλι μιας γυναίκας στον δρόμο, στο κομμωτήριο, στο σπίτι, μπροστά στον καθρέφτη.

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Στα έργα της Akhuetie, το μαλλί βγαίνει από το κεφάλι και γίνεται υλικό γλυπτικής, μνήμης και αμηχανίας.

Η ίδια αφήνει τις ερμηνείες ανοιχτές. Δεν θέλει να εξηγήσει υπερβολικά τα έργα της. Θέλει, όπως λέει, να μπερδεύει τον θεατή. Να τον κάνει να αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν αυτό που βλέπει να είναι μαλλί. Να μην καταλαβαίνει αμέσως αν πρέπει να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί.

Ο τίτλος της έκθεσης, The Tone, ανοίγει πολλές αναγνώσεις. Παραπέμπει στις αποχρώσεις των μαλλιών, στο χρώμα του δέρματος, αλλά και στον τόνο της φωνής. Η Akhuetie μιλά για το πώς, ως μαύρη γυναίκα, ο τόνος της μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί «επιθετικός» και για το πώς συχνά χρειάστηκε να χαμηλώνει την έντασή της για να γίνει αποδεκτή.

Ένα από τα έργα της έκθεσης είναι ένα τραπέζι με πλεξούδες και χάντρες στην κάτω πλευρά του. Το ονόμασε Don’t Touch My Table, παραπέμποντας στο σύνθημα Don’t touch my hair, που συνδέθηκε με το κίνημα επιστροφής στο φυσικό μαλλί. Το έργο δεν απαγορεύει απλώς την αφή. Ρωτά γιατί κάποιοι νιώθουν τόσο συχνά ότι έχουν δικαίωμα να αγγίξουν το μαύρο μαλλί, σαν να πρόκειται για περίεργο αντικείμενο και όχι για μέρος ενός ανθρώπου.

Η Taiba Akhuetie μετατρέπει τα μαλλιά σε τέχνη που θέλεις και φοβάσαι να αγγίξεις Facebook Twitter
Το Don’t Touch My Table παραπέμπει στο σύνθημα Don’t touch my hair, μεταφέροντας την πολιτική της αφής σε ένα καθημερινό αντικείμενο

Κάπου εκεί βρίσκεται και η δύναμη της Akhuetie. Δεν παίρνει το μαλλί για να το κάνει απλώς παράξενο. Το παίρνει γιατί είναι ήδη παράξενο για τον κόσμο που το κοιτάζει λάθος. Γιατί έχει ήδη υπάρξει αντικείμενο σχολίου, ελέγχου, επιθυμίας, φόβου, φροντίδας, αγοράς και φυλετικής ανάγνωσης.

Η δουλειά της μοιάζει να ρωτά τι θεωρούμε τέχνη και ποιος αποφασίζει ποια δεξιοτεχνία αξίζει να μπει σε γκαλερί. Το πλέξιμο μαλλιών, για δεκαετίες, αντιμετωπίστηκε συχνά ως οικιακή, κοινοτική ή «γυναικεία» πρακτική. Η Akhuetie το μεταφέρει σε έναν εκθεσιακό χώρο χωρίς να το αποστειρώνει. Δεν το κάνει πιο αποδεκτό αφαιρώντας του την καταγωγή του. Το κάνει πιο ορατό ακριβώς επειδή την κρατά.

Η ίδια λέει ότι δεν σπούδασε τέχνη γιατί κάποτε ένιωθε ανασφάλεια με την ιδέα μιας μαύρης γυναίκας που σπουδάζει τέχνη. Δεν πίστευε ότι αυτός ο χώρος μπορούσε να την αφορά. Η έκθεση στη Sarabande Foundation λειτουργεί και σαν προσωπική απάντηση σε αυτή την παλιά αμφιβολία.

Το ερώτημα «ποιος είπε ότι τα μαλλιά δεν είναι τέχνη;» διαπερνά όλη τη δουλειά της. Η Akhuetie απαντά με αντικείμενα που είναι όμορφα, αστεία, άβολα, σχεδόν ζωντανά. Αντικείμενα που θέλεις να αγγίξεις και ταυτόχρονα ξέρεις ότι ίσως δεν πρέπει.

Στο τέλος, η τέχνη της δεν μιλά μόνο για τα μαλλιά. Μιλά για το βλέμμα που πέφτει πάνω τους. Για το χέρι που θέλει να τα αγγίξει. Για το σώμα που έχει μάθει να προστατεύεται. Για την ομορφιά που, για να αναγνωριστεί, έπρεπε πρώτα να εξηγήσει γιατί υπάρχει.

Με στοιχεία από The Guardian.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μη μας ρωτάς από πού είμαστε. Είμαστε 100% Ελληνίδες και 100% Νιγηριανές»

ΟΙ ΑΛΛΟΙ / «Είμαστε και Ελληνίδες, και Νιγηριανές»

Γεννημένες στην Αθήνα από Νιγηριανούς γονείς, η Ειρήνη και η Σοφία Oυκπέμπορ έμαθαν να διεκδικούν χώρο, από τα σχολικά προαύλια των Αμπελοκήπων και τις πολυπολιτισμικές γειτονιές της Κυψέλης μέχρι το παρκέ του «Φιλαθλητικού» και το δικό τους εναλλακτικό κομμωτήριο.
ΜΕΡΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
Ποιοι είναι οι Μαύροι Δανδήδες του φετινού Met Gala;

Μόδα & Στυλ / Ποιοι είναι οι Μαύροι Δανδήδες του φετινού Met Gala;

H πιο ισχυρή παρέλαση διασημοτήτων και brands στον κόσμο ή, για άλλους, η άποψη της «Vogue» για τον κόσμο, τιμά σήμερα τους Μαύρους Δανδήδες της ιστορίας με ένα show που υπόσχεται άψογο tailoring, διαμάντια και φρου φρου. Λίγο πριν συντονιστείτε στο livestreaming της βραδιάς, δείτε μαζί μας τι σημαίνει το φετινό θέμα.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
THE LIFO TEAM
Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πολιτισμός / Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
THE LIFO TEAM
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Πολιτισμός / Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
THE LIFO TEAM
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ματ Ντέιμον μπαίνει στη νέα ταινία των δημιουργών του Everything Everywhere All at Once μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Πολιτισμός / Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους Jim Queen έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές των Καννών, με τον François Sagat, εμβληματική μορφή του gay πορνό, να δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες.
THE LIFO TEAM
Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Πολιτισμός / Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Ο άνθρωπος που σχεδίαζε για εκατομμύρια τώρα προσπαθεί να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Πολιτισμός / Eugene Whang: Ο άνθρωπος πίσω από το iPhone και τα AirPods προσπαθεί τώρα να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Ο Eugene Whang πέρασε πάνω από 20 χρόνια στην ομάδα design της Apple. Σε νέα του συνέντευξη, μιλά για τη ζωή μετά τα iPhone και τα AirPods, το σπίτι του με τον συζυγό του John Pawson και τον χρόνο ως την απόλυτη πολυτέλεια.
THE LIFO TEAM
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Πολιτισμός / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Μέσα από σημαντικά ευρήματα και σπάνια εκθέματα, η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» γνωρίζει στο κοινό τον κόσμο της μυκηναϊκής Μεσσηνίας και την εξέλιξη του βασιλείου που είχε κέντρο το Ανάκτορο στον Άνω Εγκλιανό.
THE LIFO TEAM
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Πολιτισμός / Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Το A View from a Bridge του Joe Bloom ξεκίνησε το 2024 με ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα και ανθρώπους που μιλούν από απόσταση. Σε νέα του συνέντευξη ο δημιουργός του εξηγεί πώς ένα απλό format έγινε αντίδοτο στη γρήγορη αφήγηση των social media.
THE LIFO TEAM
Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Πολιτισμός / Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Το Birds of Mexico City του Pieter Henket μετατρέπει queer νέους της μεξικανικής πρωτεύουσας σε τελετουργικές μορφές ανάμεσα στη lucha libre, τη θρησκευτική εικονογραφία, τη μόδα και την ελευθερία.
THE LIFO TEAM
 
 