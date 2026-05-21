Ο Ράμι Μάλεκ δάκρυσε στις Κάννες μετά την αποθέωση για το gay δράμα The Man I Love

Ο Ράμι Μάλεκ δάκρυσε στις Κάννες, μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Άιρα Σακς, The Man I Love, στο Palais des Festivals.

Η προβολή ολοκληρώθηκε με οκτάλεπτο χειροκρότημα, ενώ ο Μάλεκ εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος μπροστά στο κοινό. Η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα.

Το The Man I Love είναι η νέα ταινία του Άιρα Σακς, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς σκηνοθέτες που έχουν επιστρέψει ξανά και ξανά στις ιστορίες της γκέι ζωής, της επιθυμίας και των σχέσεων. Ο Σακς επιστρέφει στο διαγωνιστικό των Καννών μετά το Frankie του 2019.

Η ταινία, γραμμένη μαζί με τον σταθερό συνεργάτη του Μαουρίσιο Ζαχαρίας, διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στα χρόνια της κρίσης του AIDS.

Ο Μάλεκ υποδύεται τον Τζίμι, μια γνωστή μορφή του θεάτρου που μαθαίνει ότι έχει AIDS και αναγκάζεται να κοιτάξει κατάματα τη θνητότητά του. Καθώς ο χρόνος στενεύει, η επιθυμία του να ζήσει, να δημιουργήσει, να ερωτευτεί και να αγαπήσει γίνεται πιο επιτακτική.

Η ταινία έχει παρουσιαστεί ως μια μουσική φαντασία για μια πόλη σε κρίση. Η Νέα Υόρκη των 80s δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως ένας τόπος όπου η τέχνη, ο φόβος, ο έρωτας και η απώλεια συνυπάρχουν κάτω από την ίδια απειλή.

Μετά την προβολή, ο Σακς μίλησε στο κοινό για μια ταινία που αφορά όσα μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο μέσα από την τέχνη, την αγάπη, τον πόνο και τη μνήμη. Ευχήθηκε, όπως είπε, να μείνουν από αυτή τη βραδιά κοινές μνήμες για το φεστιβάλ και για την αγάπη του σινεμά.

Μαζί με τον Μάλεκ παίζουν οι Τομ Στάριτζ, Ρεμπέκα Χολ και Ίμπον Μος-Μπάκραχ. Για τον ηθοποιό, που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το Bohemian Rhapsody, είναι η πρώτη φορά που κρατά τον βασικό ρόλο σε ταινία του διαγωνιστικού των Καννών.

Τα τελευταία χρόνια ο Μάλεκ είχε εμφανιστεί στα Nuremberg και The Amateur, ενώ το 2023 είχε μικρότερο ρόλο στο Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν. Με το The Man I Love, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης φεστιβαλικής στιγμής, σε μια ταινία που επιστρέφει στη μνήμη του AIDS μέσα από το γκέι σινεμά, την τέχνη και την πόλη.

Με στοιχεία από Variety