Ο Ματ Ντέιμον μπαίνει στη νέα ταινία των δημιουργών του Everything Everywhere All at Once μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels
φωτογραφία: Lachlan Bailey
Ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται σε συζητήσεις για τη νέα ταινία των Daniels, του σκηνοθετικού διδύμου Daniel Kwan και Daniel Scheinert που υπέγραψε το Everything Everywhere All at Once.

Το project της Universal θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Daniels μετά τον θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, το οποίο κέρδισε επτά Όσκαρ το 2023, ανάμεσά τους και εκείνα της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας.

Ο Ντέιμον εξετάζεται για τον ρόλο μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος είχε βρεθεί κοντά στο project αλλά τελικά αποχώρησε λόγω δημιουργικών διαφορών και ζητημάτων προγραμματισμού. Η Universal δεν έχει σχολιάσει την πιθανή συμμετοχή του Ντέιμον.

Ο Γκόσλινγκ φέρεται να είχε αρχικά συμφωνήσει να συμμετάσχει, αλλά ζήτησε αλλαγές στο σενάριο ώστε ο ρόλος του να γίνει μεγαλύτερος. Το πρόβλημα ήταν ο χρόνος: η ταινία πρέπει να ξεκινήσει γυρίσματα στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου, καθώς έχει λάβει φορολογικό κίνητρο από την Καλιφόρνια.

Οι πρώτες πληροφορίες για την πλοκή παραμένουν περιορισμένες, όμως η ιστορία φέρεται να αγγίζει την κλιματική αλλαγή, το ταξίδι στον χρόνο και πιθανώς ένα στοιχείο υπερηρωικής αφήγησης. Η ταινία κινείται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανάμεσα σε δύο χρονικές περιόδους: τη δεκαετία του 1980 και το σήμερα.

Στο timeline των 80s, οι βασικοί χαρακτήρες είναι έφηβοι. Ο ρόλος για τον οποίο συζητείται ο Ντέιμον φέρεται να συνδέεται με τον πατέρα ενός από αυτούς τους εφήβους, ενώ οι Daniels αναζητούν πλέον και τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον γιο του.

Η νέα ταινία δεν έχει ακόμη τίτλο. Η κυκλοφορία της από τη Universal έχει μεταφερθεί από τις 12 Ιουνίου 2027 στις 19 Νοεμβρίου 2027.

Για τον Ντέιμον, η πιθανή συνεργασία με τους Daniels έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινηματογραφικής παρουσίας. Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται στις αίθουσες τον Ιούλιο, με τον ίδιο στον ρόλο του Οδυσσέα.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter

