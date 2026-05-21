ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Facebook Twitter
Η Σάντρα Χίλερ στο Rose, μία από τις τέσσερις ταινίες που τροφοδοτούν φέτος την οσκαρική συζήτηση γύρω από το όνομά της. Φωτογραφία: Schubert / ROW Pictures / Walker+Worm Film
The LiFO team
The LiFO team
0

Το Χόλιγουντ έχει μια παλιά συνήθεια: αργεί να δει ό,τι η Ευρώπη ξέρει ήδη.

Στην περίπτωση της Σάντρα Χίλερ, η καθυστέρηση κράτησε σχεδόν είκοσι χρόνια. Τώρα, όμως, η Γερμανίδα ηθοποιός βρίσκεται στο κέντρο μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες οσκαρικές συζητήσεις της χρονιάς. Όχι επειδή απλώς έχει ακόμη μία δυνατή ερμηνεία. Αλλά επειδή, θεωρητικά, θα μπορούσε να πετύχει κάτι που κανένας ηθοποιός δεν έχει πετύχει ποτέ: τέσσερις υποψηφιότητες ερμηνείας την ίδια χρονιά.

Η αφορμή είναι το Fatherland, η νέα ασπρόμαυρη ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και ήδη συζητιέται ως ένας από τους σοβαρούς τίτλους της φετινής φεστιβαλικής διαδρομής.

Η ταινία διαδραματίζεται στη Γερμανία του 1949 και ακολουθεί τον Τόμας Μαν και την κόρη του, Έρικα, σε μια χώρα που μόλις έχει βγει από τον πόλεμο και μπαίνει στη νέα διαίρεση του Ψυχρού Πολέμου.

Η Χίλερ υποδύεται την Έρικα Μαν. Σε μια από τις πιο φορτισμένες σκηνές της ταινίας, η ηρωίδα μιλά στο τηλέφωνο για έναν πρόσφατο θάνατο στην οικογένεια. Προσπαθεί να κρατηθεί. Δεν καταρρέει, δεν υψώνει τη φωνή, δεν ζητά εύκολη συγκίνηση. Κι όμως, στο πρόσωπό της περνούν φόβος, λύπη, τρυφερότητα, ελπίδα. Είναι από εκείνες τις σκηνές που μοιάζουν φτιαγμένες για να επιστρέφουν ξανά και ξανά όταν αρχίσει η σεζόν των βραβείων.

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά Facebook Twitter
Η Σάντρα Χίλερ ως Έρικα Μαν στο Fatherland του Πάβελ Παβλικόφσκι, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών. Φωτογραφία: Cannes Film Festival

Το παράξενο είναι ότι δεν είναι η μόνη της ταινία με τόσο καθαρή οσκαρική προοπτική.

Η Χίλερ έχει φέτος τέσσερις ταινίες που μπορούν, με διαφορετικούς τρόπους, να τη βάλουν στη συζήτηση των Όσκαρ.

Στο Project Hail Mary, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, παίζει την Εύα Στρατ, μια αυστηρή επικεφαλής αποστολής που της δίνει είσοδο σε ένα πολύ μεγαλύτερο, εμπορικό κοινό. Η ταινία έχει ήδη γίνει μεγάλη επιτυχία και η παρουσία της Χίλερ ξεχωρίζει ακριβώς επειδή κουβαλά κάτι που σπάνια χωρά άνετα σε blockbuster: ευρωπαϊκή ακρίβεια, ψυχραιμία, ειρωνεία και βάρος.

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά Facebook Twitter
Η Σάντρα Χίλερ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στο Project Hail Mary, την ταινία που τη φέρνει πιο κοντά στο μεγάλο αμερικανικό κοινό. Φωτογραφία: Amazon / MGM

Τον Οκτώβριο αναμένεται και το Digger του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Τομ Κρουζ. Οι πληροφορίες για την ταινία παραμένουν περιορισμένες, όμως το όνομα του Ινιάριτου αρκεί για να τη βάλει από νωρίς στον χάρτη των βραβείων.

Υπάρχει και το Rose, αυστριακό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και απέσπασε θερμές κριτικές. Εκεί η Χίλερ υποδύεται μια γυναίκα που ζει μεταμφιεσμένη σε άνδρα σε ένα χωριό του 17ου αιώνα. Είναι ένας ρόλος διαφορετικής έντασης, πιο εσωτερικός, πιο ιστορικός, αλλά εξίσου κατάλληλος για την οσκαρική φαντασία.

Το σενάριο των τεσσάρων υποψηφιοτήτων δεν θα είχε νόημα μέχρι πρόσφατα. Η Ακαδημία άλλαξε φέτος τους κανόνες της και πλέον ένας ηθοποιός μπορεί να είναι υποψήφιος περισσότερες από μία φορές στην ίδια ερμηνευτική κατηγορία, αν οι ερμηνείες του συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους.

Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, η Χίλερ θα μπορούσε να βρεθεί δύο φορές στην Α' Γυναικεία Ερμηνεία και δύο φορές στη Β' Γυναικεία Ερμηνεία την ίδια χρονιά.

Είναι νωρίς. Είναι δύσκολο. Είναι ένα σενάριο που χρειάζεται πολλά να συμβούν μαζί. Αλλά δεν είναι πια αδύνατο. Και μόνο αυτό αρκεί για να κάνει την περίπτωσή της ξεχωριστή.

Η άνοδος της Χίλερ δεν ήρθε από το πουθενά. Ήταν ήδη σημαντική μορφή του γερμανικού και ευρωπαϊκού σινεμά πριν τη μάθει το μεγάλο διεθνές κοινό. Το 2016, το Toni Erdmann της Μάρεν Άντε την έφερε στις Κάννες και της άνοιξε τον δρόμο έξω από τη Γερμανία.

Εκεί φάνηκαν καθαρά όσα σήμερα αναγνωρίζονται ως δικά της χαρακτηριστικά: η ευφυΐα, η αυστηρότητα, το στεγνό χιούμορ, η αξιοπρέπεια που μοιάζει ακλόνητη μέχρι να σπάσει, και κάτω από όλα αυτά μια οργή ή ένας πόνος που εμφανίζεται ακριβώς όταν δεν τον περιμένεις.

Το 2023, η παρουσία της έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Στην Ανατομία μιας Πτώσης της Ζιστίν Τριέ υποδύθηκε μια συγγραφέα που κατηγορείται για τον θάνατο του συζύγου της και κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία την έβαλε στο κέντρο του διεθνούς βλέμματος επειδή έδειξε πόσο αβίαστα μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη αφήγηση πάνω στην αμφιβολία, τη νοημοσύνη και την εσωτερική ένταση.

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά Facebook Twitter
Η Σάντρα Χίλερ στην Ανατομία μιας Πτώσης της Ζιστίν Τριέ, την ταινία που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Φωτογραφία: Neon

Την ίδια χρονιά, στη Ζώνη Ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ, έπαιξε τη Χέντβιχ Ες, σύζυγο του διοικητή του Άουσβιτς, σε μια από τις πιο ψυχρές και ανησυχητικές ερμηνείες του πρόσφατου ευρωπαϊκού σινεμά. Αν στην Ανατομία μιας Πτώσης έπαιζε με την πολυπλοκότητα, εδώ δούλευε σχεδόν πάνω στον τρόμο της κανονικότητας.

Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά Facebook Twitter
Η Σάντρα Χίλερ ως Χέντβιχ Ες στη Ζώνη Ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ. Φωτογραφία: A24

Η Χίλερ δεν παίζει για να εντυπωσιάσει. Αυτό είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό πάνω της.

Μπορεί να μείνει ακίνητη και να αλλάξει ο αέρας γύρω της. Μπορεί να δείξει σκληρή χωρίς να κάνει τον χαρακτήρα άδειο. Μπορεί να δείξει ψυχρή χωρίς να εξαφανίσει το τραύμα. Οι ερμηνείες της συχνά χτίζονται πάνω σε μια ένταση ανάμεσα στον έλεγχο και τη ρωγμή. Κάτι κρατιέται. Κάτι απειλεί να βγει. Και όταν βγαίνει, δεν μοιάζει ποτέ με επίδειξη.

Στα 48 της, η Σάντρα Χίλερ βρίσκεται σε μια θέση που παλιότερα το σινεμά σπάνια πρόσφερε σε γυναίκες ηθοποιούς: όχι στο περιθώριο μιας ώριμης καριέρας, αλλά στην αρχή μιας νέας διεθνούς φάσης.

Δεν είναι ηθοποιός που περίμενε το Χόλιγουντ για να αποκτήσει κύρος. Το είχε ήδη κερδίσει αλλού.

Το αν θα γράψει πράγματι ιστορία στα Όσκαρ θα φανεί σε λίγους μήνες. Η σεζόν των βραβείων είναι ακόμη μπροστά και οι προβλέψεις αλλάζουν εύκολα. Όμως η ίδια η πιθανότητα λέει κάτι.

Λέει ότι η Σάντρα Χίλερ δεν είναι πια το μυστικό του ευρωπαϊκού σινεμά. Είναι το πρόσωπο που το Χόλιγουντ προσπαθεί τώρα να προλάβει.

Με στοιχεία από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Πολιτισμός / Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
THE LIFO TEAM
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ματ Ντέιμον μπαίνει στη νέα ταινία των δημιουργών του Everything Everywhere All at Once μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Πολιτισμός / Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους Jim Queen έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές των Καννών, με τον François Sagat, εμβληματική μορφή του gay πορνό, να δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες.
THE LIFO TEAM
Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Πολιτισμός / Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Ο άνθρωπος που σχεδίαζε για εκατομμύρια τώρα προσπαθεί να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Πολιτισμός / Eugene Whang: Ο άνθρωπος πίσω από το iPhone και τα AirPods προσπαθεί τώρα να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Ο Eugene Whang πέρασε πάνω από 20 χρόνια στην ομάδα design της Apple. Σε νέα του συνέντευξη, μιλά για τη ζωή μετά τα iPhone και τα AirPods, το σπίτι του με τον συζυγό του John Pawson και τον χρόνο ως την απόλυτη πολυτέλεια.
THE LIFO TEAM
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Πολιτισμός / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Μέσα από σημαντικά ευρήματα και σπάνια εκθέματα, η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» γνωρίζει στο κοινό τον κόσμο της μυκηναϊκής Μεσσηνίας και την εξέλιξη του βασιλείου που είχε κέντρο το Ανάκτορο στον Άνω Εγκλιανό.
THE LIFO TEAM
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Πολιτισμός / Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Το A View from a Bridge του Joe Bloom ξεκίνησε το 2024 με ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα και ανθρώπους που μιλούν από απόσταση. Σε νέα του συνέντευξη ο δημιουργός του εξηγεί πώς ένα απλό format έγινε αντίδοτο στη γρήγορη αφήγηση των social media.
THE LIFO TEAM
Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Πολιτισμός / Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Το Birds of Mexico City του Pieter Henket μετατρέπει queer νέους της μεξικανικής πρωτεύουσας σε τελετουργικές μορφές ανάμεσα στη lucha libre, τη θρησκευτική εικονογραφία, τη μόδα και την ελευθερία.
THE LIFO TEAM
Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Το The Brigands of Rattlecreek περνά στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty label της Warner, και φέρνει τον δημιουργό του Oldboy στην αμερικανική Άγρια Δύση με ένα καστ που μοιάζει σχεδόν εξωφρενικό.
THE LIFO TEAM
Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πολιτισμός / Η Σερ θυμήθηκε τη σκληρή απόρριψη του Μάικ Νίκολς: «Δεν είσαι ο σωστός τύπος γυναίκας»

Πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Σερ ζήτησε από τον Μάικ Νίκολς να περάσει από οντισιόν. Εκείνος δεν τη δοκίμασε καν. Λίγα χρόνια αργότερα, θα τη σκηνοθετούσε στο Silkwood, στον ρόλο που της έφερε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
 
 