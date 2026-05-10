Διαδηλώσεις και απεργία στη Μπιενάλε της Βενετίας κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

Σε διάφορα σημεία της διοργάνωσης εμφανίστηκαν αφίσες με συνθήματα όπως «Όχι στο περίπτερο της γενοκτονίας» και «Όχι στο artwashing»

Φωτ.: Instagram @ahmet__ogut
Διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις υπέρ της αποβολής του Ισραήλ από τη Μπιενάλε της Βενετίας συγκλόνισαν τη ιταλική πόλη, μετά από κάλεσμα καλλιτεχνικών συλλογικοτήτων για 24ωρη απεργία ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στη φετινή διοργάνωση.

Σύμφωνα με την Haaretz, αρκετοί συμμετέχοντες έκλεισαν τα περίπτερά τους ή διέκοψαν τη λειτουργία έργων τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ στη διοργάνωση.

Την κινητοποίηση οργάνωσε η συλλογικότητα Art Not Genocide Alliance (ANGA), η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα μετά τον πόλεμο που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε ότι «η γενοκτονία δεν έχει τελειώσει», κατηγορώντας το Ισραήλ για συνεχιζόμενη βία στη Γάζα, κλιμάκωση των εποικισμών και των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη, αλλά και καταστροφές χωριών στον Λίβανο.

«Η Μπιενάλε δεν είναι ουδέτερη», ανέφερε η οργάνωση, καλώντας καλλιτέχνες, εργαζόμενους στον πολιτισμό και συνδικάτα να συμμετάσχουν στην απεργία.

Σε διάφορα σημεία της διοργάνωσης εμφανίστηκαν αφίσες με συνθήματα όπως «Όχι στο περίπτερο της γενοκτονίας» και «Όχι στο artwashing», καταγγέλλοντας, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, τη χρήση της τέχνης για την «κανονικοποίηση της κρατικής βίας και του απαρτχάιντ».

Η ANGA συνέκρινε επίσης τη στάση της Μπιενάλε απέναντι στο Ισραήλ με τον αποκλεισμό της Νότιας Αφρικής κατά την περίοδο του απαρτχάιντ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση του ισραηλινού περιπτέρου «δεν είναι ακτιβισμός αλλά εκφοβισμός».

«Οι προσπάθειες φίμωσης, απομόνωσης ή παρενόχλησης Ισραηλινών καλλιτεχνών και πολιτιστικών εκπροσώπων δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία ή στον κόσμο της τέχνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Ο πολιτισμός πρέπει να χτίζει γέφυρες και όχι να τροφοδοτεί το μίσος και τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.

 
