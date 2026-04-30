Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Η επιτροπή απονομής βραβείων της φετινής Μπιενάλε Βενετίας παραιτήθηκε την Πέμπτη, μόλις εννέα ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Αφορμή της παραίτησης αποτέλεσαν οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφασή της να μην απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως το Ισραήλ και η Ρωσία.

Σε μια σύντομη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο καλλιτεχνικό μέσο e-flux, η πενταμελής επιτροπή, υπό την προεδρία της Βραζιλιάνας επιμελήτριας, Solange Farkas, ανέφερε απλώς ότι παραιτείται «σε αναγνώριση» της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει στις 23 Απριλίου, σύμφωνα με την οποία δεν θα απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες ερευνώνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita… pic.twitter.com/3rtPUeoBlO — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 30, 2026

Μπιενάλε Βενετίας: Η επιτροπή δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες

Η επιτροπή δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αντίστοιχο ένταλμα έχει εκδοθεί και για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ένταση γύρω από τον αποκλεισμό επικεντρώθηκε κυρίως στη συμμετοχή του Ισραήλ.

Την Κυριακή, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι ο αποκλεισμός Ισραηλινών καλλιτεχνών «μετατρέπει τη Μπιενάλε, από έναν ανοιχτό καλλιτεχνικό χώρο ελεύθερων ιδεών, σε ένα θέαμα ψευδούς, αντι-ισραηλινής πολιτικής προπαγάνδας».

Ο γλύπτης Belu-Simion Fainaru, που εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι εξετάζει νομικές κινήσεις κατά της απόφασης της επιτροπής. Την Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επικοινώνησε μαζί του για να εκφράσει τη στήριξή του.

— DIE ZEIT (@zeitonline) April 29, 2026

Μπιενάλε Βενετίας: Η αντίδραση του Ισραήλ

Τα μέλη της επιτροπής δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ωστόσο εκπρόσωπος της Μπιενάλε επιβεβαίωσε την παραίτησή τους με σύντομη δήλωση. Ο 66χρονος Φαϊναρού δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη της παραίτησης: «Η απόφασή τους με διέκρινε εις βάρος μου με βάση την καταγωγή μου», ανέφερε.

«Είμαι καλλιτέχνης και έχω τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορώ να κριθώ με βάση τη χώρα ή τη φυλή μου. Πρέπει να κριθώ μόνο για την ποιότητα και το μήνυμα της τέχνης μου», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συνέκρινε την κατάσταση με όσα είχε βιώσει η οικογένειά του στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν, όπως είπε, ο πατέρας του αποκλείστηκε από πανεπιστημιακή θέση και στάλθηκε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.

«Δεν πίστευα ότι θα ζούσα ξανά διακρίσεις, ούτε εγώ ούτε άλλος καλλιτέχνης που εργάζεται σήμερα στην Ιταλία», δήλωσε.

Η Μπιενάλε Βενετίας περιλαμβάνει μια κεντρική έκθεση και περισσότερες από 100 επιμέρους παρουσιάσεις σε εθνικά περίπτερα. Η επιτροπή απονέμει τον Χρυσό Λέοντα στην καλύτερη εθνική συμμετοχή, ενώ βραβεύει και καλλιτέχνες από την κεντρική έκθεση.

Αντίστοιχες εντάσεις έχουν προκύψει και γύρω από τη συμμετοχή της Ρωσίας. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι καλλιτέχνες και ο επιμελητής που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα αποσύρθηκαν, ενώ έκτοτε η Ρωσία δεν είχε παρουσία στη διοργάνωση.

Φέτος, ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει με έκθεση που θα φιλοξενεί κυρίως μη Ρώσους καλλιτέχνες και θα διαρκέσει μόνο κατά την εβδομάδα προεπισκόπησης, από τις 5 έως τις 8 Μαΐου.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Μάριο Μπανούσι έγινε το νέο όνομα του ευρωπαϊκού θεάτρου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μπιενάλε Βενετίας: Δεν θα βραβευθούν καλλιτέχνες χωρών που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου