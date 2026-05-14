Περιστέρι: «Κακοποίηση όταν τα παιδιά παραμελούνται έτσι» - Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Μια υπόθεση παραμέλησης παιδιών στο Περιστέρι ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, που ζούσαν μαζί με τους γονείς τους στο Περιστέρι.

Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής των ανηλίκων σε ένα δώμα πολυκατοικίας μόλις 27 τ.μ., με τους γονείς να είναι αντιμέτωποι πια για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Περιστέρι: Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από ανώνυμη καταγγελία, πραγματοποίησαν έλεγχο στην οικία όπου διαπίστωσαν ότι πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι, λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Οι δύο γονείς, 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας κατηγορία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την αυτοψία στον χώρο της οικίας, υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες, με τους περίοικους να κάνουν λόγο και για άλλες καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν.

Γείτονας, ωστόσο, δήλωσε ότι η διαμονή στο δώμα ήταν προσωρινή για την οικογένεια, τα μέλη της οποίας αναμένονταν σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι.

Παρόλα αυτά, από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό, δήλωσε πως πρόκειται για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την άποψη ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

«Όταν τα παιδιά παραμελούνται έτσι, τότε πρόκειται για κακοποίηση. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να πάνε σε προνοιακή μονάδα και να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής. Να πάνε σχολείο και να έχουν μια φυσιολογική πορεία» δήλωσε ο κ. Γιαννάκος στο Πρωινό του ΑΝΤ1.