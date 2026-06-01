ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 34 ετών

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟ Facebook Twitter
Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. 

Στις 23 Μαΐου, το δίκυκλο που οδηγούσε, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οδηγός Ι.Χ. προσπάθησε να κάνει αναστροφή και ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να το αποφύγει με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στο μπροστινό τμήμα του οχήματος. 

Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου: Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

Την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου επιβεβαίωσε και ο ΠΑΣ Γιάννινα, γράφοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ROLAND GARROS JANNIK SINNER ΚΑΥΣΩΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Αθλητισμός / Roland Garros: Αποκλείστηκε το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Jannik Sinner, έπειτα από «μάχη» με τον καύσωνα

Ο Ιταλός τενίστας προσπαθούσε να δροσιστεί με κάθε τρόπο εντός του γηπέδου, με τον ίδιο ωστόσο να δηλώνει πως δεν έφταιγε η ζέστη, απλώς «δεν ήταν η μέρα του»
THE LIFO TEAM
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα 120 εκατ. δολάρια: «Πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις»

Αθλητισμός / Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα 120 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει και την πορεία του προς το δισεκατομμύριο

Σε βίντεο του The School Of Hard Knocks, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα χρήματα που έχει βγάλει, τη ζωή πριν το NBA, τις επενδύσεις και τον στόχο του να γίνει δισεκατομμυριούχος
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Αθλητισμός / Μουντιάλ 2026: Αλλαγή σχεδίων για το Ιράν - Μεταφέρει τη βάση του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την ασφάλεια
THE LIFO TEAM
 
 