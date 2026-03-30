ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική σκηνή

Η Καναδή καλλιτέχνις, ανήμερα των γενεθλίων της, επιβεβαίωσε την επιστροφή της μέσω ενός βίντεο στο Instagram

Φωτογραφία: Instagram
0

Έπειτα από χρόνια απουσίας, παλεύοντας με μια νευρολογική πάθηση, η Σελίν Ντιόν είναι έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή.

Η Καναδή τραγουδίστρια ανακοίνωσε τα νέα της επιστροφής της μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τα «το καλύτερο δώρο» για τα 58α γενέθλιά της.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της δήλωσε ότι η κατάστασή της έχει βελτιωθεί και ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά εμφανίσεων στο Παρίσι, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο.

«Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Παίρνω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω ξανά για εσάς», είπε. «Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι πολύ καλά, διαχειρίζομαι την υγεία μου και νιώθω καλά.»

Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ντιόν θα πραγματοποιήσει συνολικά 10 εμφανίσεις και η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου.

Η Ντιόν αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022 ότι είχε διαγνωστεί με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια ανίατη αυτοάνοση διαταραχή.

Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της πάθησης, η οποία μπορεί να προκαλέσει μυϊκή δυσκαμψία στον κορμό, τα χέρια και τα πόδια.

Το ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion» προσέφερε μια πιο προσωπική ματιά στην καριέρα της χαρισματικής ερμηνεύτριας και στη σοβαρότητα του πόνου που βιώνει λόγω της πάθησης, συμπεριλαμβανομένης και μιας κρίσης που υπέστη.

Παρά τη διάγνωση, η Ντιόν υποσχέθηκε ότι θα παλέψει για να επιστρέψει στη σκηνή.

«Δεν είμαι νεκρή», δήλωσε η τραγουδίστρια στους δημοσιογράφους το 2024, στο κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ. Την ίδια χρονιά, η Ντιόν τραγούδησε από τον Πύργο του Άιφελ για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Με πληροφορίες από euronews.com

 
Tags

0

