Βασιλιάς Κάρολος: «Είναι μια απαίσια μεταλλική γεύση» - Η σπάνια αναφορά στη θεραπεία για τον καρκίνο

Ο βασιλιάς επισκέφθηκε το Guy’s Cancer Centre και συνομίλησε, μεταξύ άλλων, με έναν ασθενή που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το Guy’s Cancer Centre τη Δευτέρα 11 Μαΐου, για να γιορτάσει τα 300 χρόνια του Guy’s Hospital και να ενημερωθεί για ερευνητικά προγράμματα του νοσοκομείου και του King’s College του Λονδίνου, ενός από τα πολλά ιδρύματα που προστατεύει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς συνάντησε τον Ρέιμοντ Μπέρτζες, έναν ασθενή που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία και έκανε μια σπάνια έμμεση αναφορά στη θεραπεία του για τον καρκίνο. Καθώς συνομιλούσε με τον μονάρχη, ο Μπέρτζες είπε ότι η θεραπεία του αφήνει μια άσχημη γεύση στο στόμα του, και ο βασιλιάς Κάρολος έδειξε να καταλαβαίνει τι εννοεί.

«Είναι μια απαίσια μεταλλική γεύση», απάντησε ο βασιλιάς, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph. «Δεν βοηθάει και πολύ στο φαγητό», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε επίσης με επαγγελματίες του κλάδου και ερευνητές, ενημερώνοντας για τον τρόπο με τον οποίο οι ιατρικές ομάδες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για τη θεραπεία των ασθενών.

Βασιλιάς Κάρολος: Η αναφορά του στον καρκίνο

Αφού αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024, ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία και μέσα στο 2025. Τον Δεκέμβριο, μοιράστηκε μια θετική εξέλιξη σχετικά με την πορεία της υγείας του, σε προηχογραφημένο μήνυμα για την εκπομπή Stand Up To Cancer του Channel 4.

«Σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα ότι, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των “οδηγιών των γιατρών”, το πρόγραμμα των θεραπειών μου για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί μέσα στη νέα χρονιά», ανέφερε ο βασιλιάς.

«Αυτό το ορόσημο αποτελεί τόσο μια προσωπική ευλογία όσο και μια απόδειξη της εντυπωσιακής προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη φροντίδα του καρκίνου - μια πρόοδος που ελπίζω να δώσει κουράγιο στο 50% από εμάς που θα διαγνωστούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας με αυτή την ασθένεια».

Παρότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «ύφεση», εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι η ανάρρωση του βασιλιά έχει φτάσει σε ένα ιδιαίτερα θετικό στάδιο.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά στη θεραπεία και οι γιατροί του συμβουλεύουν πλέον τα συνεχιζόμενα μέτρα να περάσουν σε προληπτική φάση», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Η κατάσταση αυτή θα παρακολουθείται και θα επανεξετάζεται διαρκώς, ώστε να προστατεύεται και να δίνεται προτεραιότητα στη συνεχιζόμενη ανάρρωσή του».

Με πληροφορίες από People
 

 
