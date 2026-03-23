Η Σελίν Ντιόν φέρεται να επιστρέφει στη σκηνή με συναυλίες στο Παρίσι

Η Σελίν Ντιόν ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη επιστροφή με συναυλίες στη Γαλλία, όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Η είδηση, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στη γαλλοκαναδική εφημερίδα La Presse, προαναγγέλθηκε τη Δευτέρα με μια καμπάνια αφισών που έδειχναν τίτλους από εμβληματικά τραγούδια της Ντιόν, όπως το «Pour que tu m’aimes encore» και το «Power of Love», οι οποίες τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Παρισιού.

Νέες συναυλίες της Σελίν Ντιόν

Η Ντιόν αναμένεται να δώσει μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, ξεκινώντας αυτό το φθινόπωρο στο Paris La Défense Arena, το οποίο μόλις εξαγοράστηκε από τη Live Nation και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει την Τέιλορ Σουίφτ, τους Rolling Stones και τον Κέντρικ Λαμάρ. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Presse, η Ντιόν θα δώσει δύο συναυλίες την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στον χώρο χωρητικότητας 40.000 θέσεων.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Variety, οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας δεν έκαναν άμεσα κάποιο σχόλιο.

Οι συναυλίες της Ντιόν στο Παρίσι είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2020 στο Paris La Défense Arena, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Courage World Tour», αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια αναβλήθηκαν ξανά λόγω προβλημάτων υγείας της.

Το 2022, η Ντιόν διαγνώστηκε με Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (SPS), μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία, εμποδίζοντας την ικανότητα να περπατά και να τραγουδά.

Ο αγώνας της ενάντια σε αυτή την ασθένεια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion», σε σκηνοθεσία της Αϊρίν Τέιλορ.

Με πληροφορίες από Variety