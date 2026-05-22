Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Στις Κάννες, η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για πιθανό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο λίγο πριν γυρίσει τις μουσικές σκηνές της στο «La Bola Negra», την ταινία των Los Javis που απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα του φεστιβάλ.

Η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε στις Κάννες ότι πίστεψε πως θα πεθάνει στη διάρκεια των γυρισμάτων του «La Bola Negra» / «The Black Ball», της νέας ταινίας των Los Javis που παρουσιάστηκε στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, η Ισπανίδα ηθοποιός είπε ότι, την παραμονή των νυχτερινών σκηνών όπου ο χαρακτήρας της τραγουδά και χορεύει για στρατιώτες, ενημερώθηκε από γιατρό ότι υπήρχε υποψία για ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «εντελώς σουρεαλιστική» και είπε ότι σκέφτηκε πως επρόκειτο να πεθάνει.

Σύμφωνα με την Κρουζ, την επόμενη ημέρα ο γιατρός την ενημέρωσε ότι μπορούσε να συνεχίσει, αφού της έδωσε άδεια να τραγουδήσει και να χορέψει. Η ηθοποιός είπε ότι αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη σκηνή και τον ρόλο της. «Σκέφτηκα: είναι ένα θαύμα. Πρέπει να το έχω μέσα μου», είπε, σύμφωνα με το Variety.

Η Κρουζ ευχαρίστησε την ομάδα της παραγωγής για τη στήριξη και είπε ότι η εμπειρία συνδέθηκε για εκείνη με ένα από τα βασικά θέματα της ταινίας: την ικανότητα να συνεχίζεις παρά τις δυσκολίες. «Ζεις αυτά τα πράγματα μαζί με τους άλλους και, παρά τη δυσκολία, μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή», είπε.

Το «La Bola Negra» είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες των φετινών Καννών. Η πρεμιέρα της στο Grand Théâtre Lumière συνοδεύτηκε από παρατεταμένο όρθιο χειροκρότημα, με το Variety να κάνει λόγο για 16 λεπτά. Η ίδια η Κρουζ το περιέγραψε ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

Η ταινία σηματοδοτεί το ντεμπούτο των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστών συλλογικά ως Los Javis, στο Διαγωνιστικό των Καννών. Οι δύο δημιουργοί έχουν χτίσει φανατικό κοινό διεθνώς με σειρές όπως το «Veneno» και το «La Mesías».

Το «La Bola Negra» είναι ένα queer έπος που απλώνεται σε δεκαετίες ισπανικής ιστορίας και αντλεί έμπνευση από ένα ημιτελές έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ Καννών, η ταινία αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές, με ζωές δεμένες από τη σεξουαλικότητα, την επιθυμία, τον πόνο και την κληρονομιά.

Στο καστ συμμετέχουν, εκτός από την Κρουζ, οι Γκλεν Κλόουζ, Guitarricadelafuente, Μιγκέλ Μπερναρντέου, Λόλα Ντουένιας και Κάρλος Γκονθάλεθ. Η Κρουζ υποδύεται μια τραγουδίστρια καμπαρέ, ενώ η ταινία κινείται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μνήμης, καταπίεσης και queer ισπανικής ιστορίας.

Το «La Bola Negra» αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ισπανία στις 2 Οκτωβρίου από την Elastica Films. Μέχρι τότε, έχει ήδη αποκτήσει στις Κάννες το είδος της φήμης που συνδυάζει κινηματογραφικό γεγονός, πολιτισμική δήλωση και star moment.

με στοιχεία από Variety

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Dernsie» που παρουσιάστηκε στις Κάννες, ο Bruce Dern θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood», όταν ο Brad Pitt σταμάτησε την κάμερα μετά από έναν αυτοσχεδιασμό και ο Quentin Tarantino αντέδρασε έντονα.
Η Μέριλιν Μονρόε στα 100: η ψυχική υγεία πίσω από τον μύθο

Εκατό χρόνια μετά τη γέννησή της, η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα. Ένα νέο πρόγραμμα στο Mount Sinai φωτίζει τη σχέση της με την ψυχική υγεία, το τραύμα και την ανάγκη φροντίδας πίσω από τη λάμψη του μύθου της.
«Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Η Γιανγκ Σουάνγκ-ζι, που μόλις κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker με το «Taiwan Travelogue», μιλά για την απειλή του Πεκίνου, την ταϊβανέζικη ταυτότητα, την queer επιθυμία και τη λογοτεχνία που δεν μπορεί να μείνει μακριά από την πολιτική
Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Με αφορμή το «Moss and Freud», όπου υποδύεται τον Λούσιαν Φρόιντ, ο 87χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι μιλά για το AIDS, τα γηρατειά, τον σύζυγό του Ρίτσαρντ Κλίφορντ και τον Ντάνιελ Κρεγκ.
Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».
Πέθανε άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.
Η Lupita Nyong’o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
Η Kristina Rozhkova φωτογραφίζει μια γενιά που έφτιαξε παραμύθια για να μη φοβάται

Στο Unbewitched, η Ρωσίδα φωτογράφος Kristina Rozhkova καταγράφει νέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα στην πολιτική ασφυξία, την καταστολή, την εξορία και την ανάγκη να επινοήσουν άλλους κόσμους.
Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
