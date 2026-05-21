ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

The LiFO team
The LiFO team
Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Κορίτσια στο μεταίχμιο ανάμεσα στο παιχνίδι και την ενηλικίωση
0

Η Nancy Honey ήθελε από την αρχή να φωτογραφίσει όχι απλώς πώς μοιάζει μια γυναίκα, αλλά πώς νιώθει να είσαι γυναίκα.

Η Αμερικανίδα φωτογράφος, που ζει στο Λονδίνο και σήμερα είναι 78 ετών, κοιτάζει πίσω σε μια διαδρομή δεκαετιών με αφορμή μια αναδρομική έκθεση στο νέο χώρο του Claire de Rouen στο Shoreditch. Η έκθεση, επιμελημένη από τον Dominic Bell, συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές σειρές της, όλες γύρω από το γυναικείο βλέμμα, την ενηλικίωση, την αμηχανία του σώματος, την τρυφερότητα και εκείνη τη χαρά που συχνά θεωρείται ελαφριά μόνο επειδή δεν φωνάζει.

Το έργο της Honey δεν πλησιάζει τη θηλυκότητα ως καταγγελία, ούτε ως σκοτεινό μανιφέστο. Δεν την ενδιαφέρει να εξηγήσει διδακτικά τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Την ενδιαφέρει να το δείξει μέσα από διαθέσεις, ηλικίες, πρόσωπα, ρούχα, βλέμματα και παύσεις. Μέσα από κορίτσια που παίζουν, βαριούνται, γελούν, σκέφτονται, δοκιμάζουν ρούχα, κοιτάζουν το σώμα τους σαν να το βλέπουν για πρώτη φορά.

Σειρές όπως το Entering the Masquerade του 1992 και το A Daughter’s View του 1991 καταγράφουν τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση με πλούσια χρώματα, σχεδόν νοσταλγικό φως και μια τρυφερότητα που δεν εξιδανικεύει. Στις φωτογραφίες της υπάρχει παιχνίδι, αλλά υπάρχει και αμηχανία. Υπάρχει γέλιο, αλλά και κούραση. Υπάρχουν κορίτσια που μοιάζουν ελεύθερα και άλλα που μοιάζουν ήδη να καταλαβαίνουν ότι το σώμα τους θα γίνει πεδίο παρατήρησης, κρίσης, επιθυμίας και αγοράς.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Στις φωτογραφίες της Honey, η εφηβεία εμφανίζεται συχνά ως στιγμή αμηχανίας απέναντι σε ένα σώμα που αλλάζει.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στην Honey: η ελαφρότητα των εικόνων της δεν είναι αφέλεια. Είναι επιλογή.

Κατά καιρούς, κάποιοι την κατηγόρησαν ότι πλησιάζει τη θηλυκότητα με υπερβολικά μαλακό τρόπο, ότι το έργο της δεν έχει αρκετό βάρος. Η ίδια θυμάται μια γυναίκα, σε παλιότερη παρουσίαση διαφανειών, να τη ρωτά αν οι φωτογραφίες της είναι υπερβολικά «marshmallowy», υπερβολικά γλυκές, υπερβολικά αφράτες.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Η Honey ενδιαφέρεται για τις μικρές μεταμορφώσεις του προσώπου, εκεί όπου η παιδική ηλικία αρχίζει να υποχωρεί

Όμως η Honey επιμένει ότι η ζεστασιά, το χιούμορ και η χαρά δεν σημαίνουν απουσία σοβαρότητας. Αντίθετα, μέσα από αυτή την ήπια επιφάνεια, το έργο της αγγίζει κάτι κεντρικό: το πώς το γυναικείο σώμα γίνεται εικόνα προς πώληση σε μια πατριαρχική και καπιταλιστική κοινωνία.

Η ίδια θέτει ένα απλό αλλά δύσκολο ερώτημα: γιατί η εικόνα μιας όμορφης νεαρής γυναίκας, μιας έφηβης ή μιας γυναίκας στις αρχές των 20 της, βρίσκεται σχεδόν πάντα εκεί για να πουλήσει κάτι; Και τι κάνει μια γυναίκα με αυτό; Αυτολογοκρίνεται ή απαντά με ένα «what the hell» και συνεχίζει;

Οι φωτογραφίες της μοιάζουν να διαλέγουν τη δεύτερη εκδοχή.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Η Honey επιστρέφει συχνά στα αντικείμενα της θηλυκότητας ως σημεία επιθυμίας, ρόλου και εμπορευματοποίησης.

Στο κέντρο τους υπάρχει συχνά ένα ενδιάμεσο στάδιο: το πρόσωπο ενός κοριτσιού που αρχίζει να αλλάζει, η παιδική απαλότητα που δίνει τη θέση της σε πιο ενήλικες γραμμές, τα ρούχα, το μακιγιάζ και τα παπούτσια σαν πρόβα για έναν ρόλο που έρχεται αλλά δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί. Η ενηλικίωση στις εικόνες της Honey δεν είναι απότομη τομή. Είναι τρεμόπαιγμα. Μια στιγμή παιχνίδι, μια στιγμή σοβαρότητα. Μια στιγμή αθωότητα, μια στιγμή επίγνωση.

Σε μια από τις φωτογραφίες του Entering the Masquerade, ένα κορίτσι μέσα σε τάξη σηκώνει την μπλούζα του και κοιτάζει το σώμα του με ξένισμα. Δεν υπάρχει τίποτα θεαματικό στη σκηνή. Κι όμως, μέσα σε αυτή την απλή χειρονομία βρίσκεται κάτι από το σοκ της εφηβείας: το σώμα αλλάζει πριν προλάβει ο εαυτός να το κατοικήσει πλήρως.

Η Honey έχει πει ότι την ενδιαφέρει βαθιά το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα γυναικεία πρόσωπα. Βλέπεις, λέει, ένα παιδικό ή εφηβικό πρόσωπο και έναν-δύο χρόνους μετά είναι ήδη άλλο. Αυτή η μεταμόρφωση, τόσο καθημερινή και τόσο ανεξήγητη, διαπερνά τις φωτογραφίες της.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Ρούχα, νύχια, ζώνες και μικρές χειρονομίες γίνονται στις εικόνες της Honey πρόβες ενηλικίωσης.

Το σημαντικό είναι ότι δεν την παρουσιάζει ως απώλεια. Δεν θρηνεί την παιδική ηλικία, ούτε εξιδανικεύει την ενηλικίωση. Κοιτάζει το πέρασμα. Τη στιγμή όπου ένα κορίτσι αρχίζει να δοκιμάζει τα σημάδια της γυναίκας που θα γίνει, χωρίς ακόμη να ξέρει αν τα θέλει, αν τα φοβάται ή αν απλώς τα δοκιμάζει.

Γι’ αυτό και η χαρά στο έργο της δεν είναι διακόσμηση. Είναι σχεδόν μέθοδος.

Η Honey επιμένει πως, παρότι έχει μέσα της πολλή joie de vivre, μιλά για σοβαρά πράγματα. «Η χαρά είναι σοβαρή», λέει. Και αυτή η φράση θα μπορούσε να είναι ένας μικρός κώδικας για το σύνολο του έργου της.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Η χαρά, το παιχνίδι και η πρόβα ρόλων είναι κεντρικά στο έργο της Nancy Honey

Σε μια εποχή όπου το γυναικείο σώμα συχνά φωτογραφίζεται είτε ως πεδίο τραύματος είτε ως εμπόρευμα, η Honey επέλεξε κάτι πιο δύσκολο: να φωτογραφίσει τη θηλυκότητα χωρίς να της αφαιρέσει τη χαρά. Να δείξει το βάρος της χωρίς να σκοτεινιάσει τεχνητά την εικόνα. Να κρατήσει χώρο για το γέλιο, την αμηχανία, τη βαρεμάρα, το παιχνίδι, το βλέμμα ενός κοριτσιού που δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια θα γίνει.

Οι φωτογραφίες της δεν φωνάζουν. Δεν διεκδικούν σοβαρότητα με σκληρότητα. Αντίθετα, μοιάζουν να λένε ότι και η απαλότητα μπορεί να είναι πολιτική. Ότι το χρώμα, η ζεστασιά, η νοσταλγία και το παιχνίδι δεν είναι απαραίτητα φυγή από την πραγματικότητα. Μπορεί να είναι τρόποι να πλησιάσεις κάτι που αλλιώς θα έμενε κλειδωμένο στην αμηχανία του.

Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του Facebook Twitter
Ένα ζευγάρι γόβες φορεμένο σαν πρόβα για έναν ρόλο που δεν έχει ακόμη κατακτηθεί.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο επίμονο στοιχείο στο έργο της Nancy Honey: η ιδέα ότι το να μεγαλώνεις ως κορίτσι δεν είναι μία ιστορία. Είναι πολλές μικρές, αντιφατικές στιγμές μαζί. Η στιγμή που παίζεις. Η στιγμή που βαριέσαι. Η στιγμή που κοιτάς το σώμα σου σαν να μην είναι ακόμη δικό σου. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάποιος σε κοιτάζει. Η στιγμή που, παρ’ όλα αυτά, γελάς.

με στοιχεία από το Dazed

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Susan Meiselas: Η θρυλική φωτογράφος που απαθανάτισε τη ζωή των στρίπερ στην Αμερική των '70s

Φωτογραφία / Susan Meiselas: Η θρυλική φωτογράφος που απαθανάτισε τη ζωή των στρίπερ στην Αμερική των '70s

Σήμερα, η Meiselas θεωρείται ότι άνοιξε τον δρόμο όχι μόνο για τους πολιτικά δεσμευμένους φωτογράφους που καταγράφουν προσεκτικά, προβληματίζονται και πλαισιώνουν το έργο τους, αλλά και για τους φωτογράφους που επίμονα εργάζονται σε συνεργασία με τα θέματά τους.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
THE LIFO TEAM
Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πολιτισμός / Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
THE LIFO TEAM
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Πολιτισμός / Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
THE LIFO TEAM
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ματ Ντέιμον μπαίνει στη νέα ταινία των δημιουργών του Everything Everywhere All at Once μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Πολιτισμός / Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους Jim Queen έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές των Καννών, με τον François Sagat, εμβληματική μορφή του gay πορνό, να δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες.
THE LIFO TEAM
Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Πολιτισμός / Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Ο άνθρωπος που σχεδίαζε για εκατομμύρια τώρα προσπαθεί να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Πολιτισμός / Eugene Whang: Ο άνθρωπος πίσω από το iPhone και τα AirPods προσπαθεί τώρα να σχεδιάσει τη δική του ζωή

Ο Eugene Whang πέρασε πάνω από 20 χρόνια στην ομάδα design της Apple. Σε νέα του συνέντευξη, μιλά για τη ζωή μετά τα iPhone και τα AirPods, το σπίτι του με τον συζυγό του John Pawson και τον χρόνο ως την απόλυτη πολυτέλεια.
THE LIFO TEAM
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Πολιτισμός / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Μια νέα έκθεση για το μυκηναϊκό βασίλειο του Νέστορα

Μέσα από σημαντικά ευρήματα και σπάνια εκθέματα, η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» γνωρίζει στο κοινό τον κόσμο της μυκηναϊκής Μεσσηνίας και την εξέλιξη του βασιλείου που είχε κέντρο το Ανάκτορο στον Άνω Εγκλιανό.
THE LIFO TEAM
Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Πολιτισμός / Ο Joe Bloom έβαλε ένα κόκκινο τηλέφωνο σε μια γέφυρα και έκανε το internet να ακούσει ιστορίες

Το A View from a Bridge του Joe Bloom ξεκίνησε το 2024 με ένα κόκκινο τηλέφωνο, μια γέφυρα και ανθρώπους που μιλούν από απόσταση. Σε νέα του συνέντευξη ο δημιουργός του εξηγεί πώς ένα απλό format έγινε αντίδοτο στη γρήγορη αφήγηση των social media.
THE LIFO TEAM
Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Πολιτισμός / Queer νέοι της Πόλης του Μεξικού φωτογραφίζονται σαν άγιοι, πολεμιστές και μυθικά πουλιά

Το Birds of Mexico City του Pieter Henket μετατρέπει queer νέους της μεξικανικής πρωτεύουσας σε τελετουργικές μορφές ανάμεσα στη lucha libre, τη θρησκευτική εικονογραφία, τη μόδα και την ελευθερία.
THE LIFO TEAM
 
 