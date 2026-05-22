ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανιά: Πυκνή θαμνώδης βλάστηση και ξερά κλαδιά «έκρυβαν» τη σορό του 33χρονου για μήνες

Η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και σήμερα αναμένεται να μεταβούν εκεί οι γονείς του για την πλήρη επιβεβαίωση

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από τις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού / Χανιώτικα Νέα
0

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού, που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ, στα Χανιά.

Η σορός ανήκει στον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου νοσοκομείου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 στα Χανιά και με αυτό τον τρόπο, κλείνει η υπόθεση εξαφάνισής του.

Η σορός του εντοπίστηκε από περαστικό, σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση και ξηρά κλαδιά, κοντά σε ένα εκκλησάκι της περιοχής.

Η αναγνώριση έγινε αρχικά από τα ρούχα που φορούσε, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο γιατρό, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επίσημη διαδικασία.

Χανιά: Οι γονείς του 33χρονου καλούνται να τον αναγνωρίσουν

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και του ιατροδικαστή, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σορός ανήκει στον 33χρονο. Ωστόσο, για την πλήρη επιβεβαίωση αναμένεται η παρουσία των γονέων του, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί και εξέταση DNA, καθώς η κατάσταση της σορού δεν επιτρέπει οριστική ταυτοποίηση.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός μάλιστα, είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτο, κάτι που φαίνεται να δυσχέρανε τις έρευνες τους προηγούμενους μήνες.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πεζός, περνώντας ακόμη και μέσα από χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός, πριν καταλήξει στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νεκροψία–νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 33χρονος έχασε τη ζωή του.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 