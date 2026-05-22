Πέθανε ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.

Ο Ιτάι Γκράντελ πέθανε από καρκίνο του νεφρού λίγες μέρες αφότου το Βρετανικό Μουσείο του απένειμε μετάλλιο για «πολύ σημαντική συμβολή»
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ.  Δεν ήταν αστυνομικός. Δεν ήταν καν whistleblower με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Ιττάι Γκράντελ ήταν ένας εμμονικός κλασικός αρχαιολόγος, έμπορος αρχαίων πολύτιμων λίθων και άνθρωπος με φωτογραφική μνήμη, που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να πείσει το British Museum ότι το έκλεβαν εκ των έσω.

Και τελικά είχε δίκιο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Βρετανικό Μουσείο δεν έμοιαζε με χολιγουντιανή ληστεία. Δεν υπήρχαν λέιζερ, συναγερμοί και κουκουλοφόροι. Υπήρχε μόνο ένας επιμελητής που επί χρόνια έβγαζε μικρά αντικείμενα από τις αποθήκες του μουσείου και τα πουλούσε στο eBay. Και υπήρχε ένας άνθρωπος στη Δανία που πρόσεξε ότι κάποια από αυτά τα αντικείμενα δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί.

Aυτός ο άνθρωπος, ονόματι Ιτάι Γκράντελ πέθανε πριν λίγες μέρες, στις 28 Απριλίου 2026, σε ηλικία 61 ετών, έχοντας προλάβει να δει το σκάνδαλο να ξεσπά δημόσια αλλά όχι να ολοκληρώνεται με την δικαίωσή του. Μέχρι το τέλος παρέμενε θυμωμένος — όχι για τον εαυτό του αλλά για την αδιαφορία ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του κόσμου.

Γεννημένος στη Χάιφα το 1965 και μεγαλωμένος κυρίως στη Δανία, ο Ιτάι Νταν Γκράντελ ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που μοιάζουν να ανήκουν περισσότερο στα βιβλία παρά στην πραγματικότητα. Ως παιδί αποστήθιζε τους πάπες και τις δυναστείες της Αγγλίας. Ως φοιτητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους μπορούσε να κοιτάξει για λίγα δευτερόλεπτα μια σελίδα βιβλίου και μετά να την επαναλάβει σχεδόν αυτούσια.

Το 1995 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με αντικείμενο τη λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα και το 2004 βρέθηκε στο University of Reading, όπου δίδασκε ρωμαϊκή ιστορία και κλασικές σπουδές.

Kυρίως κλασικοί πολύτιμοι λίθοι και χρυσά κοσμήματα από την αρχαία Eλλάδα και Ιταλία ήταν τα αντικείμενα που κλάπηκαν από το Μουσείο που υποτίθεται τα έκλεψε από τις χώρες τους, για να τα προστατεύσει. Φωτογραφία: Leon Neal/Getty Images

Όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο ιδιοφυή αλλά και δύσκολο να χωρέσει σε νόρμες. Δεν αγαπούσε τη γραφειοκρατία της πανεπιστημιακής ζωής ούτε τις υποχρεώσεις της καθημερινής ακαδημαϊκής ρουτίνας. Έφυγε από το πανεπιστήμιο το 2008 και στράφηκε στο εμπόριο αρχαίων πολύτιμων λίθων — μια δουλειά που ταίριαζε περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία του: μοναχική, ερευνητική, σχεδόν δουλειά ντέτεκτιβ.

Ειδικεύτηκε σε αρχαία χαραγμένα θραύσματα  και μικρά αντικείμενα που άλλοι θεωρούσαν ασήμαντα. Για εκείνον, όμως, η γοητεία βρισκόταν ακριβώς εκεί: στην ανασύνθεση μιας ιστορίας από ελάχιστα ίχνη. «Τα θραύσματα είναι σαν σταυρόλεξο», είχε πει κάποτε. «Πρέπει να ξαναχτίσεις ολόκληρο το αντικείμενο από ένα μικρό κομμάτι».

Αυτή ακριβώς η εμμονική παρατηρητικότητα ήταν που τον οδήγησε στην αποκάλυψη.

Γύρω στο 2020 άρχισε να παρατηρεί ότι κάποια αντικείμενα που πωλούνταν στο eBay από έναν λογαριασμό με το όνομα Sultan1966 έμοιαζαν υπόπτως οικεία. Έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα: συνέκρινε καταλόγους, παλιές φωτογραφίες, αρχεία και δημοσιευμένες συλλογές. Πολύ σύντομα κατέληξε στο αδιανόητο συμπέρασμα ότι αντικείμενα του Βρετανικού Μουσείου πωλούνταν online για εξευτελιστικά ποσά.

Ανακάλυψε επίσης ότι πίσω από τον λογαριασμό βρισκόταν πιθανότατα ο Πίτερ Χιγκς, επί χρόνια επιμελητής του μουσείου.

Όταν ενημέρωσε τη διοίκηση του μουσείου, δεν τον πίστεψαν. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αργότερα, αντιμετωπίστηκε σχεδόν σαν  ένα γραφικό ψώνιο. Ο Χιγκς όχι μόνο παρέμεινε στη θέση του αλλά προήχθη.

Ο Γκράντελ δεν σταμάτησε.

Η υπόθεση πήρε εμμονικές διαστάσεις στο μυαλό του. Την ίδια περίοδο φρόντιζε τη σύζυγό του, που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ ο ίδιος έδινε μάχη με τον καρκίνο στους νεφρούς, ο οποίος είχε επανεμφανιστεί. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να συλλέγει στοιχεία, να επικοινωνεί με εμπόρους, να εντοπίζει αντικείμενα και να πιέζει το μουσείο να παραδεχτεί το προφανές.

Το 2023 ήρθε η σιωπή επιτέλους έσπασε. Το Βρετανικό Μουσείο αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι περισσότερα από 1.000 αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί ή καταστραφεί. Το σκάνδαλο οδήγησε σε παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών και σε διεθνή διασυρμό ενός ιδρύματος που για δεκαετίες παρουσιαζόταν ως ο απόλυτος θεματοφύλακας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Γκράντελ επέστρεψε στο μουσείο αντικείμενα που είχε αγοράσει ο ίδιος και βοήθησε στον εντοπισμό εκατοντάδων ακόμη.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, το μουσείο τού απένειμε μετάλλιο τιμής. Ήταν μια καθυστερημένη αναγνώριση για έναν άνθρωπο που χρειάστηκε να φτάσει κοντά στο τέλος της ζωής του ώστε να ακουστεί.

Ο Ιτάι Γκράντελ δεν έμοιαζε με ήρωα της εποχής μας. Δεν είχε δημόσιο προφίλ, social media ή στρατηγική προσωπικής προβολής. Είχε μόνο μνήμη, πείσμα και μια σχεδόν παλιομοδίτικη αίσθηση ηθικού χρέους απέναντι στην Ιστορία.

Και ίσως γι’ αυτό κατάφερε να δει κάτι που όλοι οι άλλοι αγνόησαν.

