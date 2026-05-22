«Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

The LiFO team
Η συγγραφέας Γιανγκ Σουάνγκ-ζι και η μεταφράστρια Λιν Κινγκ μοιράστηκαν το Διεθνές Βραβείο Booker 2026, όπως προβλέπει ο θεσμός που τιμά ισότιμα τον συγγραφέα και τον μεταφραστή. Φωτογραφία: Alicia Cante
Η Γιανγκ Σουάνγκ-ζι κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker 2026 με το «Taiwan Travelogue», ένα ιστορικό μυθιστόρημα για την Ταϊβάν, την αποικιοκρατία, την επιθυμία ανάμεσα σε γυναίκες και το ερώτημα ποιος έχει δικαίωμα να αφηγείται μια χώρα.

Η Ταϊβανέζα συγγραφέας μοιράστηκε το βραβείο με τη μεταφράστριά της, Λιν Κινγκ, καθώς το International Booker είναι ένα από τα μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία που τιμούν ισότιμα τον συγγραφέα και τον μεταφραστή. Η νίκη έχει και ιστορική σημασία: είναι η πρώτη φορά που το βραβείο απονέμεται σε βιβλίο γραμμένο αρχικά στα μανδαρινικά.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στη Tate Modern, η Γιανγκ μίλησε ανοιχτά για την πολιτική διάσταση του μυθιστορήματός της. «Κάποιοι πιστεύουν ότι η τέχνη και η λογοτεχνία πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική», είπε. «Εγώ πιστεύω ότι η λογοτεχνία δεν μπορεί να χωριστεί από το χώμα όπου μεγάλωσε».

Σε νέα συνέντευξή της, η 41χρονη συγγραφέας επέστρεψε στο ίδιο θέμα, μιλώντας για την κρίση ταυτότητας που βιώνει η Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα. «Οι Ταϊβανέζοι υποφέρουν από μια κρίση ταυτότητας», είπε. «Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε Κινέζοι και άλλοι ότι είμαστε Ταϊβανέζοι». Για την ίδια, το ερώτημα δεν είναι αφηρημένο: «Θέλουμε να ξαναγίνουμε αποικία; Θέλουμε να ζήσουμε ξανά έτσι; Να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στη δική μας γη; Εγώ αρνούμαι».

Το «Taiwan Travelogue» εκτυλίσσεται στην Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, όταν το νησί βρισκόταν υπό ιαπωνική κατοχή. Το βιβλίο παρουσιάζεται ως μετάφραση ενός υποτιθέμενα χαμένου ταξιδιωτικού χρονικού του 1938 και ακολουθεί την Αογιάμα, μια Γιαπωνέζα μυθιστοριογράφο με «τερατώδη όρεξη», η οποία ταξιδεύει στην Ταϊβάν στο πλαίσιο μιας κρατικά υποστηριζόμενης γαστρονομικής περιήγησης.

Εκεί γνωρίζει την Τσιζούρου, μια αινιγματική Ταϊβανέζα διερμηνέα, και σταδιακά γοητεύεται από εκείνη. Κάθε κεφάλαιο έχει τίτλο από μια ταϊβανέζικη λιχουδιά ,χοιρινό με ρύζι, ωμό ψάρι, τσάι από πεπόνι, δημιουργώντας ένα μυθιστόρημα όπου το φαγητό, η επιθυμία και η αποικιακή εξουσία μπλέκονται διαρκώς.

Για τη Γιανγκ, η ερωτική ιστορία του βιβλίου δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από τις σχέσεις εξουσίας. Η Αογιάμα είναι μια αναγνωρισμένη Γιαπωνέζα συγγραφέας που ταξιδεύει υπό την προστασία της αποικιακής διοίκησης. Η Τσιζούρου, κόρη παλλακίδας και γεννημένη στην Ταϊβάν, βρίσκεται σε κοινωνικά κατώτερη θέση. «Είναι μια ιστορία για την αγάπη», λέει η Γιανγκ, «αλλά και μια ιστορία για το πώς η αγάπη δεν μπορεί να υπερβεί τις σχέσεις εξουσίας».

Αν και το βιβλίο εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’30, διαβάζεται καθαρά μέσα από το παρόν. Η Ταϊβάν είναι σήμερα μια αυτοδιοικούμενη δημοκρατία την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος της Κίνας, με την απειλή στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει διαρκής. Η συζήτηση γύρω από την ταϊβανέζικη ταυτότητα, την ανεξαρτησία, την αποικιακή μνήμη και την κινεζική πίεση κάνει το «Taiwan Travelogue» κάτι πολύ περισσότερο από ένα ιστορικό μυθιστόρημα.

Η ίδια η συγγραφέας γεννήθηκε ως Γιανγκ Τζο-τσου και υιοθέτησε το ψευδώνυμο Σουάνγκ-ζι, που σημαίνει «δίδυμες», ως φόρο τιμής στην αδελφή της, Γιανγκ Τζο-χούι, η οποία τη βοήθησε στην ιστορική έρευνα του βιβλίου πριν πεθάνει. Το μυθιστόρημα έγινε λογοτεχνικό φαινόμενο στην Ταϊβάν μετά την κυκλοφορία του το 2020, κέρδισε το National Book Award for Translated Literature στις ΗΠΑ το 2024 και τώρα τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker.

Η μετάφραση της Λιν Κινγκ παίζει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία του βιβλίου. Το «Taiwan Travelogue» είναι ένα μυθιστόρημα γεμάτο σημειώσεις, πλαστές μεταφράσεις, αφηγηματικά παιχνίδια και αντικρουόμενες φωνές. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε στα μανδαρινικά, κάποιοι αναγνώστες πίστεψαν ότι ήταν πράγματι ένα χαμένο κείμενο της ιαπωνικής αποικιακής περιόδου. Στα αγγλικά, η Κινγκ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτό το παιχνίδι καθρεφτών.

Η queer διάσταση του βιβλίου είναι επίσης κεντρική. Η σχέση της Αογιάμα με την Τσιζούρου περιορίζεται από τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής, αλλά η Γιανγκ τοποθετεί το έργο της μέσα σε μια πλούσια παράδοση queer λογοτεχνίας στην Ταϊβάν, η οποία αναπτύχθηκε έντονα από τη δεκαετία του ’90. Όπως λέει, αυτό που ήθελε να γράψει ήταν «οι σχέσεις ανάμεσα σε γυναίκες σε κάθε μορφή τους. Η αγάπη ανάμεσα σε γυναίκες».

Η Ταϊβάν έχει ιδιαίτερη θέση στην Ασία ως προς τα LGBTQ+ δικαιώματα. Το 2019 έγινε η πρώτη περιοχή στην Ασία που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και παραμένει μία από τις λίγες στην ήπειρο που το έχουν κάνει. «Πιστεύω ότι είμαστε το πιο προοδευτικό κράτος σε όλη την ανατολική Ασία», λέει η Γιανγκ, συνδέοντας τα LGBTQ+ δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών με τη δημοκρατική ταυτότητα της Ταϊβάν.

Για τη Λιν Κινγκ, η μετάφραση δεν είναι απλώς τεχνική εργασία, αλλά πολιτική πράξη. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, είδε αναλογίες με την επισφάλεια της Ταϊβάν και αποφάσισε, όπως λέει, να μεταφράζει μόνο ταϊβανέζικη λογοτεχνία για το ορατό μέλλον. Στην ομιλία της στη Tate είπε ότι στόχος της είναι να φτάσουν τόσες πολλές φωνές της Ταϊβάν στα αγγλικά, ώστε κανείς να μην μπορεί να περιορίσει τη λογοτεχνία της χώρας σε ένα ενιαίο, βολικό αφήγημα.

Το «Taiwan Travelogue» σε βιβλιοπωλείο της Ταϊπέι. Το μυθιστόρημα έγινε λογοτεχνικό φαινόμενο στην Ταϊβάν πριν τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Booker. Φωτογραφία: Getty Images

Η νίκη του «Taiwan Travelogue» έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για τη μεταφρασμένη λογοτεχνία μεγαλώνει στον αγγλόφωνο κόσμο. Σύμφωνα με τον Guardian, το 2023 οι αναγνώστες στη Βρετανία ξόδεψαν 23 εκατ. λίρες σε μεταφρασμένη λογοτεχνία, αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τους αναγνώστες 25 έως 34 ετών να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγοραστική ομάδα.

Πέρα όμως από την αγορά του βιβλίου, η επιτυχία της Γιανγκ Σουάνγκ-ζι έχει και συμβολική δύναμη. Ένα μυθιστόρημα για την Ταϊβάν, γραμμένο στα μανδαρινικά, μεταφρασμένο στα αγγλικά, με queer πυρήνα και πολιτική μνήμη, κερδίζει ένα από τα σημαντικότερα διεθνή λογοτεχνικά βραβεία τη στιγμή που η ίδια η χώρα συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση της στον κόσμο.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί η φράση της Γιανγκ ακούστηκε τόσο καθαρά μετά τη βράβευση: η λογοτεχνία δεν έρχεται από το πουθενά. Έρχεται από χώμα, γλώσσα, ιστορία και επιθυμία  και, στην περίπτωση του «Taiwan Travelogue», από μια χώρα που αρνείται να διαβαστεί ως υποσημείωση κάποιου άλλου.

με στοιχεία από Guardian

Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Με αφορμή το «Moss and Freud», όπου υποδύεται τον Λούσιαν Φρόιντ, ο 87χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι μιλά για το AIDS, τα γηρατειά, τον σύζυγό του Ρίτσαρντ Κλίφορντ και τον Ντάνιελ Κρεγκ.
Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».
Πέθανε άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.
Η Lupita Nyong’o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
Η Kristina Rozhkova φωτογραφίζει μια γενιά που έφτιαξε παραμύθια για να μη φοβάται

Στο Unbewitched, η Ρωσίδα φωτογράφος Kristina Rozhkova καταγράφει νέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα στην πολιτική ασφυξία, την καταστολή, την εξορία και την ανάγκη να επινοήσουν άλλους κόσμους.
Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
