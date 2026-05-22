Η Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.

The LiFO team
φωτογραφία: Norman Jean Roy
Η Ωραία Ελένη δεν υπήρξε ποτέ μόνο μια «όμορφη γυναίκα» της μυθολογίας. Είναι η μορφή πάνω στην οποία φορτώθηκαν, για αιώνες, φαντασιώσεις για την ομορφιά, την επιθυμία, την προδοσία και τον πόλεμο.

Για τη Λουπίτα Νιόνγκο, όμως, το θέμα δεν είναι ποτέ μόνο το πρόσωπο. «Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά», λέει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, απαντώντας εμμέσως και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Στη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν, η Νιόνγκο υποδύεται την Ωραία Ελένη, αλλά και την Κλυταιμνήστρα, σε έναν διπλό ρόλο που ήδη έχει γίνει μέρος μιας μεγαλύτερης συζήτησης γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να κατοικεί τους μεγάλους μύθους του δυτικού κόσμου.

Σε νέο προφίλ του Elle, η ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στην ταινία, την εμπειρία της με τον Νόλαν και τις ρατσιστικές αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στον ρόλο της Ελένης, μιας από τις πιο φορτισμένες μορφές της ελληνικής μυθολογίας.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου και έχει ήδη προκαλέσει τεράστια προσμονή. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Μία Γκοθ.

Η Νιόνγκο είπε ότι όταν οι εκπρόσωποί της την ενημέρωσαν πως ο Νόλαν ήθελε να τη δει για έναν ρόλο, πήγε στη συνάντηση χωρίς να γνωρίζει πολλά. Διάβασε το σενάριο σε μία ανάγνωση και, όπως είπε, είχε ήδη αποφασίσει να πει «ναι» πριν ακόμη μάθει ποιον ρόλο θα αναλάβει.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε καλά την «Οδύσσεια» πριν από την ταινία. Έτσι ξεκίνησε ένα γρήγορο προσωπικό μάθημα ελληνικής μυθολογίας: διάβασε την «Οδύσσεια» και άκουσε την «Ιλιάδα» σε audiobook, με αφηγήτρια την Όντρα ΜακΝτόναλντ, την οποία χαρακτήρισε ως το καλύτερο audiobook που έχει ακούσει ποτέ.

Για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, η Νιόνγκο είπε ότι ένιωσε βαθιά τιμή. Απέρριψε, όμως, την ιδέα ότι η Ελένη εξαντλείται στην περίφημη ομορφιά της. «Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά», είπε. «Θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση;».

Μετά την ανακοίνωση της επιλογής της, η Νιόνγκο δέχθηκε επιθέσεις από ακροδεξιούς σχολιαστές και πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας σφαίρας, ανάμεσά τους και ο Ίλον Μασκ. Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νόλαν ότι έκανε επιλογή «DEI», δηλαδή με όρους ποικιλομορφίας, ισότητας και συμπερίληψης, για να ενισχύσει τις πιθανότητες της ταινίας στα βραβεία.

Η απάντηση της Νιόνγκο ήταν ψύχραιμη. «Αυτή είναι μια μυθολογική ιστορία», είπε στο Elle, προσθέτοντας ότι στηρίζει την πρόθεση του Νόλαν και την εκδοχή της ιστορίας που εκείνος θέλει να αφηγηθεί. «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη μια υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι».

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η «Οδύσσεια» είναι ένα τόσο μεγάλο έργο ώστε «διασχίζει κόσμους». Γι’ αυτό, είπε, το καστ είναι αυτό που είναι: «Βρισκόμαστε μέσα στο επικό αφήγημα της εποχής μας».

Ο Νόλαν, από την πλευρά του, είπε στο Elle ότι η Νιόνγκο ήταν εξαρχής η επιλογή του για την Ελένη. Για τον σκηνοθέτη, ο ρόλος απαιτούσε όχι μόνο ομορφιά, αλλά δύναμη, αυτοκυριαρχία και βάθος. Όπως σημείωσε, η Νιόνγκο έχει την ικανότητα να κάνει την ένταση και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα ενός χαρακτήρα να μοιάζουν αβίαστες.

Η αντιπαράθεση γύρω από την επιλογή της πήρε γρήγορα διαστάσεις culture war στις ΗΠΑ. Ο Τζίμι Κίμελ ειρωνεύτηκε τον Μασκ για τα σχόλιά του, ο Άλεκ Μπάλντουιν υπερασπίστηκε δημόσια τη Νιόνγκο, ενώ η Γούπι Γκόλντμπεργκ είπε στο The View ότι όποιον ενοχλεί η επιλογή δεν είναι υποχρεωμένος να δει την ταινία.

Στο ίδιο προφίλ, η Νιόνγκο μίλησε και για την πορεία της μετά το Όσκαρ που κέρδισε για το «12 Χρόνια Σκλάβος». Όπως είπε, μετά τη βράβευσή της, οι περισσότεροι ρόλοι που της προτάθηκαν ήταν ξανά ρόλοι σκλάβων γυναικών — κάτι που χαρακτήρισε απογοητευτικό, αλλά όχι απρόσμενο. Για την ίδια, αυτό δεν δείχνει μόνο το φυλετικό πρόβλημα του Χόλιγουντ, αλλά και τη βαθύτερη έλλειψη φαντασίας μιας βιομηχανίας όπου το εμπόριο συχνά προηγείται της τέχνης.

Το προφίλ κλείνει με μια φράση που μοιάζει να απαντά και σε όλον τον θόρυβο γύρω από την «Οδύσσεια»: «Πήγαινε εκεί όπου σε αγαπούν». Η Νιόνγκο είπε ότι δεν μπορεί να ξοδεύει τον χρόνο της σκεπτόμενη όλους όσοι ακόμη δεν την αγαπούν. Θα βρει, όπως είπε, τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εκείνη και θα συνεχίσει.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, αλλά έχει ήδη ανοίξει μια συζήτηση μεγαλύτερη από το ίδιο το φιλμ. Ποιος μπορεί να παίξει την Ελένη; Ποιος μπορεί να κατοικήσει τον Όμηρο; Και τι σημαίνει, σήμερα, να ξαναδιαβάζεις έναν αρχαίο μύθο σαν κάτι ζωντανό — όχι σαν κλειστό μουσείο, αλλά σαν αφήγηση που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, σώματα και πρόσωπα.

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
Στο Unbewitched, η Ρωσίδα φωτογράφος Kristina Rozhkova καταγράφει νέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα στην πολιτική ασφυξία, την καταστολή, την εξορία και την ανάγκη να επινοήσουν άλλους κόσμους.
Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους Jim Queen έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές των Καννών, με τον François Sagat, εμβληματική μορφή του gay πορνό, να δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες.
Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
Ο Eugene Whang πέρασε πάνω από 20 χρόνια στην ομάδα design της Apple. Σε νέα του συνέντευξη, μιλά για τη ζωή μετά τα iPhone και τα AirPods, το σπίτι του με τον συζυγό του John Pawson και τον χρόνο ως την απόλυτη πολυτέλεια.
