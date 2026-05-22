Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» τους άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».

φωτογραφία: Netflix
Η Ρόζαμουντ Πάικ έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της παίζοντας γυναίκες με έλεγχο, ψυχραιμία και μια σχεδόν επικίνδυνη αυτοκυριαρχία. Από το «Gone Girl» μέχρι το «I Care a Lot» και το «Saltburn», η εικόνα της έχει χτιστεί γύρω από χαρακτήρες που δεν ζητούν άδεια για να υπάρξουν. Στη νέα της ταινία, όμως, το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο κυριολεκτικό.

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Netflix, η Πάικ πρωταγωνιστεί δίπλα στον Σάσα Μπάρον Κοέν σε μια κωμωδία που αντιστρέφει τους έμφυλους ρόλους. Ο χαρακτήρας του Κοέν, ένας επιτυχημένος διευθύνων σύμβουλος που ζει άνετα σε έναν κόσμο φτιαγμένο για άνδρες, ξυπνά μετά από έναν τραυματισμό και ανακαλύπτει ότι όλα έχουν αλλάξει: η πρώην βοηθός του, την οποία υποδύεται η Πάικ, διοικεί πλέον την εταιρεία, ενώ οι γυναίκες έχουν την κοινωνική και επαγγελματική εξουσία.

Η ταινία σατιρίζει τα στερεότυπα της σύγχρονης κοινωνίας, φανταζόμενη έναν κόσμο όπου οι γυναίκες παίρνουν τον έλεγχο και οι άνδρες είναι εκείνοι που πρέπει να προσαρμοστούν, να σηκώσουν όσα συνήθως θεωρούνται «γυναικεία» βάρη και να γίνουν αντικείμενα επιθυμίας, σχολιασμού και βλέμματος.

Μιλώντας στο Out, η Πάικ είπε ότι βρήκε απολαυστικό το να παίξει μια γυναίκα που υιοθετεί, αντιστρέφοντάς τις, τις μισογυνικές συμπεριφορές που έχει δει τόσες φορές στους άνδρες γύρω της. «Δεν είχα προσπαθήσει ποτέ απλώς να απορροφήσω όλες τις μισογυνικές ποιότητες που βλέπουμε συνεχώς στους άνδρες γύρω μας. Ήταν διασκεδαστικό», είπε. «Συνειδητοποιείς ότι μπορείς να το κάνεις επειδή έχεις εκτεθεί σε αυτό για τόσα χρόνια. Το να αντικειμενοποιώ τους συμπρωταγωνιστές μου… το βρήκα πολύ διασκεδαστικό».


Η ταινία σκηνοθετείται από τη Θία Σάροκ, η οποία δήλωσε στο Out ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για μια τέτοια ιστορία, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι γυναίκες και οι μειονότητες διεκδικούν περισσότερο χώρο στην οθόνη και στην αφήγηση.

Η Πάικ μίλησε επίσης για τη σχέση της με το queer κοινό της και ειδικά με το σαπφικό fanbase που την έχει αγκαλιάσει μέσα από τους ρόλους της. Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τον τίτλο της «lesbian icon», λέγοντας ότι πλέον συναντά συχνά αυτό το κοινό μετά τις θεατρικές της παραστάσεις και νιώθει τυχερή που αναγνωρίζεται και εκτιμάται από μια τόσο ζωντανή κοινότητα.

«Είναι μια πολύ ωραία κοινότητα για να σε αναγνωρίζει και να σε εκτιμά», είπε. «Νιώθω πολύ τυχερή. Έχει αλλάξει τόσο όμορφα σε σχέση με όταν ήμουν στα 20 μου. Τότε με περίμενε διαφορετικός τύπος ανθρώπου στην πόρτα του θεάτρου. Τώρα, πραγματικά το περιμένω με χαρά».

Το «Ladies First» μοιάζει φτιαγμένο για το κοινό που αγαπά την Πάικ ακριβώς όταν γίνεται κοφτερή, ψυχρή, αστεία και λίγο απειλητική. Μια ταινία όπου η αντιστροφή των ρόλων δεν παρουσιάζεται σαν μάθημα, αλλά σαν κωμωδία εξουσίας: οι γυναίκες στο κέντρο, οι άνδρες στο βλέμμα, και η Ρόζαμουντ Πάικ να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

με στοιχεία από Out

