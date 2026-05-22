Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Δεν υπάρχει μοναρχία χωρίς αυτούς» εξηγούν βασιλικοί αναλυτές

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιστρέφουν δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, με τη δημόσια παρουσία της πριγκίπισσας της Ουαλίας να αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της βρετανικής μοναρχίας.

Η πρόσφατη επίσκεψή της Κέιτ Μίντλετον στην Ιταλία, η πρώτη της επίσημη περιοδεία στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο το 2024, θεωρήθηκε από βασιλικούς αναλυτές ως μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την εικόνα και τη σταθερότητα του θεσμού.

Κατά τη διήμερη παραμονή της στο Ρέτζιο Εμίλια, η 44χρονη ανέδειξε το έργο του κέντρου για την πρώιμη παιδική ηλικία, ενώ ενημερώθηκε για το γνωστό εκπαιδευτικό μοντέλο της πόλης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, περίπου 3.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Piazza Prampolini για να την υποδεχτούν, δείχνοντας τη μεγάλη απήχηση που εξακολουθούν να έχουν η ίδια και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο κοινό.

Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Εκείνοι είναι το μέλλον»

Την ίδια ώρα, η βρετανική βασιλική οικογένεια εμφανίζεται πιο περιορισμένη από ποτέ, μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου.

Αυτό έχει αυξήσει σημαντικά τις ευθύνες και τις προσδοκίες, που πέφτουν πάνω στο ζευγάρι της Ουαλίας.

Η συγγραφέας Catherine Mayer δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο Ουίλιαμ και η Κέιτ κρατούν όλο το οικοδόμημα», τονίζοντας ότι τα υπόλοιπα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι πλέον μεγαλύτερης ηλικίας και με περιορισμένες δυνατότητες.

Όπως ανέφερε ακόμη, «ο Κάρολος είναι ο σημερινός βασιλιάς, αλλά εκείνοι είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει θεσμός χωρίς αυτούς».

Αντίστοιχα, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, Ailsa Anderson, υπογράμμισε ότι «είναι η μελλοντική μας βασίλισσα», προσθέτοντας πως η Κέιτ «είναι λαμπερή, όμορφη, ζεστή και προσιτή».

Σύμφωνα με την ίδια, η επιστροφή της σε δημόσιες εμφανίσεις αποτελεί «ξεκάθαρο σημάδι ότι επέστρεψε δυναμικά».

Με πληροφορίες από PEOPLE

