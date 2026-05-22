ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εντός ωρών πιθανή ανακοίνωση προσχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν με μεσολάβηση Πακιστάν

Το σχέδιο συμφωνίας φέρεται να περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων με στόχο τον τερματισμό της έντασης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / Getty Images
0

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση φαίνεται πως εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό βήμα αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, το τελικό προσχέδιο μιας συμφωνίας, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον υπάρξει πολιτική έγκριση από τις δύο πλευρές.



Το περιεχόμενο του προσχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το σχέδιο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων με στόχο τον τερματισμό της έντασης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα -σε ξηρά, θάλασσα και αέρα- καθώς και δέσμευση των δύο πλευρών να μην στοχοποιούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές.

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για αποκλιμάκωση της ρητορικής στα μέσα ενημέρωσης, ενώ στο κείμενο περιλαμβάνεται και αμοιβαία δέσμευση σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, με ρητή αναφορά στη μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κομβικά θαλάσσια περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος, ενώ προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και επίλυσης διαφορών.

Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά ζητήματα θα ξεκινούσαν εντός λίγων ημερών από την εφαρμογή της.

Τέλος, το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόβλεψη για σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, ενώ επαναβεβαιώνεται η δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Οι δύο πλευρές, πάντως, εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά παρά τη διαφαινόμενη πρόοδο.

Με πληροφορίες από Al Arabiya

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ THE LATE SHOW

Διεθνή / Τραμπ για το τέλος του «The Late Show»: «Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους, ήταν σαν νεκρός»

«Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Μουσείο για την ιστορία των γυναικών κόλλησε επειδή η δεξιά θέλει να αποκλείσει τις τρανς γυναίκες

Διεθνή / Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής στο επίκεντρο της μάχης για μουσείο γυναικών χωρίς τρανς γυναίκες στις ΗΠΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε νομοσχέδιο για το Smithsonian American Women’s History Museum, μετά την προσθήκη διατάξεων που αποκλείουν τις τρανς γυναίκες από την αφήγηση του μουσείου και δίνουν στον Ντόναλντ Τραμπ λόγο για την τελική του τοποθεσία.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ICE ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Γερουσία «παγώνει» την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της ICE

Οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να εγκρίνουν τις απαιτήσεις του Τραμπ - «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το νοίκι, όχι πώς να μαζέψουν 1,8 δισ. για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του»
THE LIFO TEAM
 
 