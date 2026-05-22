17 Νοέμβρη: Ποια μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παραμένουν στη φυλακή

Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, βασικού καταδικασμένου στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο σκοτεινές και πολυσυζητημένες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Σχεδόν 24 χρόνια μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, η συζήτηση για τους τελευταίους έγκλειστους της υπόθεσης παραμένει ζωντανή, τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η 17 Νοέμβρη υπήρξε για χρόνια η πιο γνωστή εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση, με σειρά επιθέσεων που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία και σημάδεψαν την πολιτική και αστυνομική ιστορία της χώρας.

Παρότι η δράση της τερματίστηκε και η οργάνωση εξαρθρώθηκε το 2002, αρκετά από τα καταδικασμένα μέλη της παραμένουν μέχρι σήμερα στη φυλακή, εκτίοντας βαριές ποινές για τη συμμετοχή τους.

Η αποφυλάκιση ενός από αυτά τα πρόσωπα, αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια της ποινής, τον χρόνο έκτισης και το πώς η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει υποθέσεις τόσο μεγάλης βαρύτητας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στους τελευταίους κρατούμενους της οργάνωσης, αλλά και στο πώς η υπόθεση συνεχίζει, ακόμα και σήμερα, να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, αναλύσεις και διαφορετικές ερμηνείες γύρω από την ιστορική της διάσταση.

Ποια μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή

Από τους συνολικά 13 ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στη «17 Νοέμβρη», σήμερα στη φυλακή παραμένουν μόνο τρεις.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τους αδελφούς Χριστόδουλο και Σάββα Ξηρό, καθώς οι υπόλοιποι έχουν ήδη αποφυλακιστεί μετά την έκτιση των ποινών τους.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια κάθειρξη, καθώς και επιπλέον ποινή 25 ετών. Με βάση δικαστικό βούλευμα, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποφυλάκιση το 2027, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την έκτιση της ποινής του.

Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει καταδικαστεί σε έξι φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, ενώ ο Σάββας Ξηρός εκτίει ποινή πέντε φορές ισόβιας κάθειρξης συν 25 έτη. Και οι δύο παραμένουν έγκλειστοι, καθώς οι ποινές τους θεωρούνται από τις βαρύτερες της υπόθεσης.

Η αρχή του τέλους της 17 Νοέμβρη

Ο Σάββας Ξηρός θεωρείται ένα από τα κομβικά πρόσωπα στην πορεία εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη, καθώς η έκρηξη βόμβας στα χέρια του αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τη δράση της οργάνωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε το 2002 στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη πρόωρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά και οδηγώντας στη σύλληψή του. Το γεγονός αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά αστυνομικών ερευνών, που αποκάλυψαν σταδιακά τη δομή και τα μέλη της οργάνωσης.

Μέσα από την ανάκρισή του και τα στοιχεία που προέκυψαν, οι αρχές οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της 17 Νοέμβρη, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη δράση της οργάνωσης που επί δεκαετίες παρέμενε ασύλληπτη.

