Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Ο Quentin Tarantino και ο Brad Pitt έχουν συνεργαστεί σε δύο από τις πιο γνωστές ταινίες του σκηνοθέτη, όμως στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood» υπήρξε, όπως φαίνεται, και μια στιγμή έντασης.

Το περιστατικό αποκάλυψε ο Bruce Dern, μιλώντας στο People με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του, «Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern», που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών. Ο Dern θυμήθηκε μια σκηνή που γύριζε με τον Pitt στην ταινία του 2019, όπου υποδυόταν τον George Spahn, τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του ράντσου στο οποίο είχε εγκατασταθεί η οικογένεια του Charles Manson.

Σύμφωνα με τον Dern, στη σκηνή ο χαρακτήρας του ξυπνούσε από τον Cliff Booth, τον χαρακτήρα του Brad Pitt. Καθώς σηκωνόταν μισοζαλισμένος, αυτοσχεδίασε μια μικρή ατάκα, λέγοντας πως δεν είναι πραγματικά σίγουρος τι συμβαίνει.

Ο Pitt, σύμφωνα με την αφήγηση του Dern, σταμάτησε την κάμερα επειδή η ατάκα δεν υπήρχε στο σενάριο. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε ο Dern, ο Tarantino αντέδρασε αμέσως. «Το βλέμμα στο πρόσωπο του Quentin ήταν τρομερά σοβαρό», θυμήθηκε. Ο σκηνοθέτης ρώτησε τον Pitt τι έκανε και, όταν εκείνος απάντησε ότι σταμάτησε την κάμερα, του είπε να μην το ξανακάνει ποτέ. «Αυτό είναι δική μου περιοχή. Μη σταματάς τη συμπεριφορά», φέρεται να του είπε.

Η πιο χαρακτηριστική ατάκα, σύμφωνα με τον Dern, ήταν η προειδοποίηση του Tarantino προς τον Pitt: αν ξανασταματούσε κάμερα, «θα τελείωνε από αυτή τη δουλειά». Ο Pitt φέρεται να απάντησε ότι η ατάκα του Dern δεν βρισκόταν στο σενάριο, όμως το γύρισμα συνεχίστηκε κανονικά.

Το περιστατικό επανήλθε στη δημοσιότητα λόγω του «Dernsie», του ντοκιμαντέρ του Mike Mendez για τον 89χρονο Bruce Dern. Ο τίτλος αναφέρεται στα μικρά αυτοσχέδια σχόλια ή στιγμές που ο ηθοποιός συνηθίζει να προσθέτει στις σκηνές του για να τις κάνει, όπως λέει, πιο ζωντανές.

Το «Once Upon a Time… in Hollywood» κυκλοφόρησε το 2019 και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Tarantino, με δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Brad Pitt κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Cliff Booth.

Η ιστορία του Dern δεν μοιάζει τόσο με κανονική ρήξη όσο με μια χαρακτηριστική στιγμή από τον κόσμο του Tarantino: ο σκηνοθέτης που υπερασπίζεται με απόλυτο τρόπο τη διάρκεια μιας σκηνής, ένας σταρ που αντιδρά σε έναν αυτοσχεδιασμό και ένας παλιός ηθοποιός που, δεκαετίες μετά, ξέρει ακριβώς ποια μικρή ατάκα αξίζει να θυμηθεί.

με στοιχεία από Variety