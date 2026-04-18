Χαμένο ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα ανακαλύφθηκε 93 χρόνια μετά τη σύνθεσή του

Το ποίημα συντάχθηκε τρία χρόνια πριν τη δολοφονία του Λόρκα

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας μέχρι τώρα άγνωστο ποίημα που αποδίδεται στον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα ανακαλύφθηκε 93 χρόνια αφότου ο διάσημος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας φέρεται να τον είχε σημειώσει στο πίσω μέρος ενός από τα χειρόγραφά του.

Ο Λόρκα πιστεύεται ότι έγραψε το οκτάστιχο ποίημα το 1933, ενώ εργαζόταν πάνω στη συλλογή «Diván del Tamarit», ένα αφιέρωμα στους Άραβες ποιητές της γενέτειράς του, της Γρανάδας.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν γραπτό βρέθηκε στο πίσω μέρος ενός χειρογράφου ενός από τα ποιήματα του Tamarit – Gacela de la raíz amarga – το οποίο ο τραγουδιστής φλαμένκο και θαυμαστής του Λόρκα, Μιγκέλ Ποβέδα, αγόρασε από έναν Γερμανό συλλέκτη παλαιών αντικειμένων.

Έκτοτε έχει επαληθευτεί από την ειδική στον Λόρκα, Πέπα Μέρλο, και θα συμπεριληφθεί σε ένα επικείμενο βιβλίο.

Το χαμένο ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Το σύντομο γραπτό, που συντάχθηκε τρία χρόνια πριν τη δολοφονία του Λόρκα στις πρώτες ημέρες του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, αποκαλύπτει την οικεία ανησυχία του ποιητή για το πέρασμα του χρόνου: «Το ρολόι τραγουδά / Μετράω τις ώρες μηχανικά / Επτά η ώρα, δώδεκα η ώρα / Όλα είναι τα ίδια / Δεν είμαι εδώ / Είναι το σημάδι της σάρκας / Που άφησα πίσω μου όταν έφυγα / Για να γνωρίζω τη θέση μου / Κατά την επιστροφή μου».

Ο Ποβέδα, ο οποίος πρόσφατα ηγήθηκε των προσπαθειών για τη μετατροπή του σπιτιού της παιδικής ηλικίας του Λόρκα σε πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του ποιητή, δήλωσε ότι συγκινήθηκε βαθιά από την τυχαία ανακάλυψη.

«Η προσοχή μου τραβήχτηκε όταν η Πέπα Μέρλο μου είπε: 'Αυτός είναι ο γραφικός χαρακτήρας του Φεδερίκο. Έχεις κάτι καινούργιο του Φεδερίκο εκεί'», δήλωσε την Πέμπτη στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.

«Για μένα, είναι ένα δώρο που μου αγγίζει την καρδιά. Όλα είναι εκεί, σε αυτές τις γραμμές: 'Είναι το σημάδι της σάρκας / Που άφησα πίσω, όταν έφυγα / Για να γνωρίζω τη θέση μου / Κατά την επιστροφή μου'».

Η Μέρλο είπε ότι, αν και το ποίημα μπορεί να είχε παραβλεφθεί επειδή ήταν γραμμένο πρόχειρα στο πίσω μέρος ενός άλλου έργου, εντούτοις αποκάλυπτε «τη σημασία που είχε η έννοια του χρόνου για τον Λόρκα».

Πλάνα για δημοσίευση του σύντομου ποιήματος

Ο προοδευτικός συγγραφέας – του οποίου τα έργα περιλαμβάνουν τον «Ποιητή στη Νέα Υόρκη», το «Ματωμένο Γάμο», την «Γέρμα» και το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» – δέχθηκε πυροβολισμό από μια ομάδα τον Αύγουστο του 1936, καθιστώντας τον ίσως το πιο εξέχον θύμα του τριετούς εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ και πιστεύεται ότι βρίσκεται σε έναν ρηχό τάφο στους πρόποδες μιας πλαγιάς βουνού κοντά στη Γρανάδα.

Το ενδιαφέρον για τον Λόρκα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζει η εκατονταετία από το θάνατό του. Το περασμένο καλοκαίρι, εκδόθηκε μια πιστή αναπαραγωγή του ομοερωτικού, γεμάτου αγωνία – και μεταθανάτιου – έργου του ποιητή «Σονέτα Σκοτεινού Έρωτα», με σκοπό να φέρει τα ποιήματα σε ένα νέο αναγνωστικό κοινό.

Αν και γνωστά από καιρό στους μελετητές του Λόρκα, τα σονέτα είχαν κρυφτεί από την οικογένεια του ποιητή, η οποία πίστευε ότι οι βασανισμένοι και αισθησιακοί στίχοι τους θα αμαύρωναν την κληρονομιά του και θα ξύπναγαν παλιά μίση.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ποίημα θα δημοσιευτεί σε ένα βιβλίο των Ποβέδα και Μέρλο με τίτλο «Las cosas del otro lado. lo inédito en Federico García Lorca» (Τα πράγματα από την άλλη πλευρά: τα αδημοσίευτα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα).

Με πληροφορίες από Guardian

Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
