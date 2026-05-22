Ο Μικ Τζάγκερ γίνεται φαροφύλακας στη νέα ταινία της Άλιτσε Ρορβάχερ

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones θα παίξει τον πατέρα του χαρακτήρα του Τζος Ο’Κόνορ στο «Three Incestuous Sisters», την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Άλιτσε Ρορβάχερ, που γυρίζεται στη Στρόμπολι.

φωτογραφία: Getty images
Ο Μικ Τζάγκερ επιστρέφει στο σινεμά, αυτή τη φορά ως φαροφύλακας στη νέα ταινία της Αλίτσε Ρορβάχερ.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones συμμετέχει στο «Three Incestuous Sisters», την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας, η οποία γυρίζεται αυτή την περίοδο στη Στρόμπολι. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Τζάγκερ έφτασε στο νησί με ελικόπτερο και φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του για τα γυρίσματα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο μυθιστόρημα του 2005 της Όντρεϊ Νιφενέγκερ, συγγραφέα του «The Time Traveler’s Wife». Η ιστορία έχει τη μορφή σκοτεινού παραμυθιού και ακολουθεί τρεις αδελφές που ερωτεύονται τον γιο ενός φαροφύλακα.

Στο καστ συμμετέχουν ήδη οι Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Σίρσα Ρόναν και Τζος Ο’Κόνορ. Ο Τζάγκερ θα υποδυθεί τον φαροφύλακα, πατέρα του χαρακτήρα που παίζει ο Ο’Κόνορ.

Η Ρορβάχερ θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά. Το «Happy as Lazzaro» της κέρδισε το βραβείο σεναρίου στις Κάννες το 2018, ενώ η «Χίμαιρα» του 2023, με πρωταγωνιστή τον Τζος Ο’Κόνορ, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το σινεφίλ κοινό, αφηγούμενη την ιστορία ενός Άγγλου αρχαιοκάπηλου στην ιταλική επαρχία.

Για τον Μικ Τζάγκερ, η κινηματογραφική παρουσία δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά παραμένει σπάνια. Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε ταινίες όπως το «Performance» και το «Ned Kelly», και αργότερα στα «Freejack», «Bent» και «The Man from Elysian Fields». Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε ταινίες όπως το «Enigma», το «The Women» και το «Get on Up», το βιογραφικό φιλμ για τον Τζέιμς Μπράουν.

Το «Three Incestuous Sisters» έχει ήδη έναν από εκείνους τους συνδυασμούς που αρκούν για να γεννήσουν περιέργεια: μια Ιταλίδα σκηνοθέτιδα με ποιητικό, γήινο βλέμμα, ένα ηφαιστειακό νησί, τρεις αδελφές, ένας φαροφύλακας, ο Τζος Ο’Κόνορ και ο Μικ Τζάγκερ σε ρόλο πατέρα. Δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη πλοκή για να αρχίσει να δουλεύει η φαντασία.

με στοιχεία από Deadline

Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
Πέθανε άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.
Η Lupita Nyong’o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
Η Kristina Rozhkova φωτογραφίζει μια γενιά που έφτιαξε παραμύθια για να μη φοβάται

Στο Unbewitched, η Ρωσίδα φωτογράφος Kristina Rozhkova καταγράφει νέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα στην πολιτική ασφυξία, την καταστολή, την εξορία και την ανάγκη να επινοήσουν άλλους κόσμους.
Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
Η Σάντρα Χίλερ μπορεί να γράψει ιστορία στα Όσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες την ίδια χρονιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με το Fatherland να συζητιέται ήδη στις Κάννες, το Project Hail Mary να την κάνει γνωστή στο μεγάλο αμερικανικό κοινό και άλλες δύο ταινίες στον δρόμο προς τα βραβεία, η Σάντρα Χίλερ μπαίνει πρόωρα σε μια οσκαρική συζήτηση που μέχρι φέτος θα ήταν αδύνατη.
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
Ο gay πορνοστάρ François Sagat στις Κάννες, σε μια ταινία για έναν influencer που γίνεται στρέιτ

Η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους Jim Queen έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύχτιες προβολές των Καννών, με τον François Sagat, εμβληματική μορφή του gay πορνό, να δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες.
Myriam Boulos: Η φωτογράφος πίσω από τις εικόνες του Harry Styles μιλά για τη Βηρυτό, το σώμα και την επιθυμία

Σε νέο cover story του Dazed MENA, η Myriam Boulos μιλά για τις εικόνες που έκανε για τον Harry Styles, τη Βηρυτό, τη μόδα ως αυτοπροσδιορισμό και την επιθυμία ως μορφή αντίστασης.
