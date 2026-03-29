ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
0

Η Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο, «έφυγε» χθες από τη ζωή.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της. Για περισσότερα από 65 χρόνια, η Μαρινέλλα δεν έπαψε να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση της οικογένειας.

Μαρινέλλα: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

Ο καλλιτεχνικός κόσμος- και όχι μόνο- αποχαιρετά από χθες τη Μαρινέλλα.

Συγκινημένος ο Σταμάτης Φασουλής, δήλωσε πως αισθάνεται ανακουφισμένος, γνωρίζοντας πόσο ταλαιπωρήθηκε η σπουδαία ερμηνεύτρια με την υγεία της. 

«Αισθάνομαι μια φριχτή ανακούφιση και μια ενοχή γι’ αυτή την ανακούφιση, γιατί έπρεπε να φύγει πια… Τον τελευταίο καιρό είναι πάνω από ενάμιση χρόνο που η Μαρινέλλα σχεδόν δεν ζούσε. Και όλοι περιμέναμε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά, τώρα που ησύχασε… Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πέρα απ’ την προσωπική σχέση που μπορεί να ‘χει ο καθένας μαζί της, εγώ, ξέρεις, συνεργαζόμαστε με τη Μαρινέλλα από το '87 μέχρι το '17. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε μοιραστεί όχι μόνο καλλιτεχνικά θέματα, αλλά και ζωές. Είναι λοιπόν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ξέρεις, αν τη δω λοιπόν έξω από την προσωπική σχέση που πρέπει να τη δούμε, η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι», είπε αρχικά χθες, ο Σταμάτης Φασουλής.

Για την πορεία της και την επιτυχία της στα νυχτερινά κέντρα, δήλωσε: «Άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Πέρα από το ότι ήταν η πρώτη που σηκώθηκε, και αν ήτανε… ο τρόπος που σηκώθηκε από την καρέκλα, και ύστερα αυτή που έκοψε τα πιάτα και άρχισε τις γαρδένιες. Μέχρι τότε, ξέρεις, λέγανε ''Η Μαρινέλλα φόραγε παντελόνια''. Φόραγε παντελόνια στην αρχή για να μην της τραυματίζονται τα πόδια από τα πιάτα! Μετά έκανε αργία. Δεν υπήρχε αργία στα μπουζούκια, ούτε στα μαγαζιά, ούτε στις μπουάτ. Αυτή το καθιέρωσε. Και όχι μόνο αργία, το ‘κανε και όπως δεν το κάνει κανείς: όταν δούλευε με τον Χατζή, το έκανε Σάββατο αργία! Αργία Σάββατο δεν έχει ξαναγίνει! Δεν έχει ξαναγίνει, γιατί όλοι περιμένανε το Σάββατο να γεμίσουνε» πρόσθεσε ο Σταματής Φασουλής. 

«Σ’ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!» έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου» έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Είσαι παντού και πουθενά», από ηχογράφηση που είχαν κάνει μαζί με τη Μαρινέλλα.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter

«Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη. Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας» έγραψε ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, ο οποίος υποδύθηκε στην μεγάλη οθόνη τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία «Υπάρχω».

«Αντίο Φωνή, αντίο Ντίβα, αντίο Δασκάλα, Αντίο Μαρινέλλα» έγραψε η Άννα Βίσση.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

