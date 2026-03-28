Πέθανε η κορυφαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στην σκηνή του Ηρωδείου

Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Η Μαρινέλλα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στην σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Μαρινέλλα, η ζωή της κορυφαίας τραγουδίστριας

Το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938.

«Το σπίτι μας ήταν ένα ημιυπόγειο στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου. Η Κική, το στερνοπούλι μιας εξαμελούς οικογένειας. Σήμερα έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά. Τους άλλους, δυστυχώς, τους χάσαμε. Σκληρές οι παιδικές μνήμες, αφού μεγάλωσα την εποχή του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου. Ανήκω σε μια γενιά η οποία ωρίμασε γρήγορα. Ήμουν παιδάκι σε χρόνια που κυριαρχούσαν οι κακουχίες, οι ελλείψεις και οι στερήσεις» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη LiFO.

«Πείνα και μπόλικο κρύο που κανείς σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι μεν ατελείωτα παιχνίδια σε χωμάτινους δρόμους αλλά και τα πάντα μετρημένα. Από τη μια ο παράδεισος της παιδικής ηλικίας με την ανεμελιά και απ’ την άλλη η αγριότητα και οι συμφορές. Βιώματα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Το σημαντικότερο ήταν, όμως, ότι το σπίτι μας ξεχείλιζε από αγάπη. Ζούσαμε φτωχικά, αλλά ευτυχισμένα. Κι αυτό οφείλεται στους γονείς μας. Μια φράση που με ακολουθεί ακόμη και σήμερα είναι: ''Τι θα φάμε;''. Ξορκίζαμε τους φόβους μας με το φαγητό. Αυτή είναι μια συνήθεια που πήρα απ’ τους γονείς μου, οι οποίοι κατάγονταν από τον Πόντο και πριν έρθουν στην Ελλάδα ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη» είχε προσθέσει.

Στα 17 της, ακολούθησε ως ηθοποιός τον θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Το 1956, η Μαρινέλλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια γιατί της έδιναν καλύτερη αμοιβή. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο «Πανόραμα» της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας την βάφτισε καλλιτεχνικά «Μαρινέλλα», εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του.

Τον Αύγουστο του 1957, συνδέθηκε με τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή, ο οποίος πηγαίνοντας να συναντήσει τον Στέλιο Ζαφειρίου, την άκουσε να λέει ένα τραγούδι που εκείνος είχε πρωτοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία, το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφειρίου τη σύστησε στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Η Μαρινέλλα ειλικρινέστερη παρά ποτέ αφηγείται τη ζωή της όλη στη LIFO

Οι Αθηναίοι / Μαρινέλλα (1938 - 2026): «Μην ξεχνάτε ν’ αγαπάτε. Η αγάπη όλα τα υπομένει»

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε αφηγηθεί τη ζωή της στην LiFO και είχε μιλήσει για τις ανεξίτηλες συναντήσεις της πορείας της, για το πώς πήγε κόντρα στο ρεύμα της εποχής της, για μια ζωή χορτάτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευση της σπουδαίας τραγουδίστριας στο Ηρώδειο

Ελλάδα / Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο

Σήμερα είναι ακριβώς ένας χρόνος, από την ημέρα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, λίγη ώρα μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας της
LIFO NEWSROOM

Από τη Μέδουσα μέχρι το κλιματικό άγχος: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Πολιτισμός / Από τη Μέδουσα μέχρι τη κλιματική αλλαγή: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Με αφορμή την έκθεση “Metamorphoses” στο Rijksmuseum, οι Μεταμορφώσεις του Οβίδιου επιστρέφουν στο προσκήνιο ως ένα έργο που μιλά ξανά με εκπληκτική ακρίβεια για τη βία, την ταυτότητα, την εξουσία και τον φόβο μιας εποχής διαρκούς αλλαγής.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Πολιτισμός / Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Με τη μεγάλη έκθεση “Raphael: Sublime Poetry”, το Met δεν παρουσιάζει απλώς μια φιλόδοξη έκθεση για τον Ραφαήλ, αλλά προσπαθεί να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα κοινό που σήμερα συγκινείται πιο εύκολα από το ατελές παρά από το άψογο.
THE LIFO TEAM
Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Ο Ryan Gosling ενώνεται με τους Daniels, το οσκαρικό δίδυμο πίσω από το Everything Everywhere All at Once, για τη νέα τους ταινία στη Universal, που παραμένει ακόμη χωρίς τίτλο και αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.
THE LIFO TEAM
Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Picasso στη Μαδρίτη

Πολιτισμός / Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Πικάσο στη Μαδρίτη

Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, σε μια έκθεση που ξανανοίγει τη συζήτηση για τη βία, τη μνήμη και το ποια έργα γράφουν τελικά την ιστορία της τέχνης.
THE LIFO TEAM
15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Πολιτισμός / 15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Από δυνατά techno sets και ζωντανές μουσικές εμπειρίες μέχρι θέατρο, εκθέσεις και φεστιβάλ, η Αθήνα αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε διάθεση και γούστο.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Picasso βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Πολιτισμός / Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Πικάσο βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Το The Painter and His Model του Picasso, αγορασμένο από το Ιράν το 1977, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, κουβαλώντας πάνω του την ιστορία του πετρελαίου, της επανάστασης και της εύθραυστης ζωής της τέχνης σε καιρό πολέμου.
THE LIFO TEAM
Παναγία μου ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet είδε στον baby Jesus του έναν μικρό σταρ του feed

Πολιτισμός / Παναγιά μου, ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet κόλλησε με τον μικρό Χριστό του

Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral όταν οι χρήστες του Instagram άρχισαν να σχολιάζουν τον ασυνήθιστα στιλιζαρισμένο baby Jesus του πίνακα με όρους καθαρά σημερινού internet.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Chloë Sevigny, η Pamela Anderson, η Bella Hadid και η Gwyneth Paltrow στο νέο βιβλίο της Brianna Capozzi

Πολιτισμός / Η Κλοέ Σεβινί, η Σελένα Γκομέζ και η Γκουίνεθ Πάλτρου σε ένα νέο photobook

Το Womanizer, το νέο λεύκωμα της Brianna Capozzi, συγκεντρώνει γνωστές γυναικείες παρουσίες σε εικόνες γεμάτες ερωτισμό, χιούμορ και αυτονομία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τη Rizzoli με πρόλογο της Chloë Sevigny.
THE LIFO TEAM
 
 